Знаменитости рекомендуют: удачные омолаживающие прически

1 Габриэль Юнион, удлиненные слои Можете поверить, что Габриэль 47 лет? Мы тоже не можем. Кэрри Баттерворт, парикмахер из Roy Teeluck в Нью-Йорке, считает, что женщинам с длинными густыми волосами стоит стричь и укладывать их слоями разной длины не только вокруг лица. "Этот прием значительно ослабит визуальный и буквальный вес волос. Когда густые волосы подстрижены ровно, без слоев, они напоминают одеяло и не имеют стиля движения", – говорит Кэрри.

2 Рашида Джонс, ассиметричные прядки Стилист советует делать такую стрижку тем, у кого высокий лоб. Тогда ассиметричные прядки будут красиво обрамлять лоб и отвлекать от него внимание. "Рваная" челка в этом случае тоже будет смотреться потрясающе.

3 Виола Дэвис, укороченная стрижка Если вы делали химическую завивку достаточно давно, ваши волосы, вероятнее всего, уже не выглядят так же здорово, как сразу после процедуры. Эффект усталости волос после "химии" Родни Катлер, основатель и ведущий стилист Cutler Salons в Нью-Йорке, советуетнейтрализовать с помощью укороченной и несколько небрежной стрижки как у Виолы Дэвис.

4 София Вергара, волосы ниже плеч, уложенные прядками Вы считаете, что после 40 уже нельзя носить длинные волосы? Посмотрите на ослепительную Софию Вергару и подумайте еще раз! Длинные тяжелые пряди красиво ниспадают, удлиняя лицо одной из самых сексуальных знаменитостей. Челка к этому образу не подойдет, поэтому обязательно посоветуйтесь со своим стилистом, решая, какой пробор лучше сделать.

5 Джейн Фонда, кудрявый боб Только взгляните, какой нежный, романтичный, воздушный образ у Джейн, а ведь ей уже 82. Такие короткие летящие кудряшки многие стилисты называют "нехирургической подтяжкой лица". Стремящиеся вверх завитки волос визуально приподнимают линию глаз, губ, отвлекают внимание от естественных морщин. Вам нравится такой нежный вариант боба, но вы не хотите расставаться с длинными волосами? Тогда у нас для вас хорошие новости! Вы запросто можете создать фальшивый короткий боб на длинных волосах, заворачивая пряди элегатно и романтично.

6 Крисси Тайген, длинные волосы с укладкой волнами Если ваши волосы от природы ложатся волнами, вам очень повезло. Вы можете делать естественную укладку и не мучиться, выпрямляя непослушные локоны. Прямые волосы могут старить, тогда как природные легкие волны на волосах сглаживают все недостатки. Посоветуйтесь со стилистом, какой пробор вам выбрать. У Крисси, например, прямой пробор, и ей очень идет.

7 Бейонсе, омбре и кудри Бейонсе – признанная икона стиля, уж она плохого точно не посоветует. Ее многоуровневая стрижка и кудри визуально меняют форму лица, к тому же, такая укладка будет держаться долго. Отдельно обратите внимание на окрашивание, темные корни и светлые локоны придают образу особый романтизм и легкость. Вы боитесь темных корнейи читаете их признаком неухоженности? Тогда изучите примеры знаменитостей с темными корнями. Вы поймете, что это настоящий тренд!

8 Приянка Чопра, удлиненная челка на косой пробор Часто с возрастом черты лица становятся более выраженными, а волосы менее пышными. В таком случае косой пробор и непривычная для волос укладка позволяет сделать прическу пышной, чтобы дополнительный объем волос сгладил черты лица.

9 Тильда Суинтон, короткая стрижка с изящными прядками Хелен Риви (известный стилист и основатель Act+Acre, линии натуральных средств по уходу за волосами) говорит, что смелые короткие стрижки, такие как у Тильды Суинтон, идеальны для женщин с вытянутым лицом. Они обрамляют его и делают шире за счет пышного верха. Если у вас тонкие волосы, вы можете попросить своего стилиста сделать рваные кончики, чтобы придать прическе больше объема и движения.