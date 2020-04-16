Модные показы диктуют новые тренды: самые стильные образы красоты

1 Возрождение красных губ Замечено на показах: Givenchy, Oscar de la Renta, Shrimps. Показы сезона осень-зима 2020 были наполнены новыми версиями классического макияжа губ в красном цвете. От очень ярких тонов с заметным блеском в стиле 2000-х и до матовых малиновых оттенков... Образ, что на фото, напоминает классический голливудский стиль. Бренд Givenchy сделал макияж с легким блеском основы и красной помадой матового оттенка. Не нужно никаких теней или подводки на глазах, только утонченность и сдержанность.

2 Кошачий взгляд Замечено на показах: Miu Miu, Charlotte Knowles, Christian Dior, Chromat. В этом году на первый план выходит эстетика ретро, но в проявлении арт-поп. Снова входит в моду стиль, который так любили молодые люди конца XX века: насыщенный цвет теней, необычная и массивная подводка, прически с мокрым эффектом... Этот тренд особенно поддержал бренд Miu Miu (на подиум вышла актриса из сериала "Эйфория" Сторм Рейд). Поэтому можете смело наносить подводку с длинными и острыми кончиками, которые напоминают "кошачий глаз".

3 От глиттера к золоту Замечено на показах: Marni, Simone Rocha, Vivetta, Erdem. Какой тренд стал самым ярким и популярным на показах сезона осень-зима 2020/2021? Конечно, разнообразные варианты макияжа с глиттером и другими видами блеска. Вдохновитесь образами красоты от бренда Simone Rocha с кусочками алюминия вокруг глаз и очень ярким, блестящим макияжем от бренда Marni. Ведь с приходом ночи важно быть самой яркой и блестящей. Это идеальные варианты для шумной вечеринки или торжественного вечернего мероприятия.

4 Тени с эффектом мела Замечено на показах: Moncler, Gucci, Sportmax. Любите смешивать разные тона теней? В этом году стоит отойти от этой привычки. Сейчас в моде тяжелые однотонные тени, которые по своей текстуре напоминают мел. Эта тенденция относится к минималистичному стилю. Тени с эффектом мела – это немного измененные неоновые тени, которые были очень популярны в прошлых сезонах. Стоит только посмотреть на показ дома моды Gucci для сезона осень-зима 2020/2021, и вы убедитесь, что тени с текстурой мела в сочетании с бесцветными бровями стали самой неожиданной и самой оригинальной тенденцией красоты 2020 года.

5 Стразы Замечено на показах: Halpern, Giambattista Valli, Christopher John Rogers. Вы уже знаете, что мир моды и красоты 2020 года попал под влияние популярного сериала "Эйфория". Макияж со стразами – один из таких трендов. Для показа бренда Giambattista Valli стилист Исамая Френч использовала маленькие стразы в форме слезы, чтобы полностью украсить глаза моделей по кругу. Этот эффект блеска она подчеркнула свежей и увлажненной кожей, без каких-либо румян или хайлайтера. Такие стразы были замечены на множестве показов и не только в макияже, но и в одежде. Эта тенденция подходит только рискованным девушкам, ведь совершенно очевидно, что такой оригинальный макияж будет привлекать к вам внимание всех вокруг.

6 Неаккуратные губы Замечено на показах: Fendi, Marc Jacobs, Junya Watanabe. Помада, нанесенная в небрежном стиле, как будто растертая – это один из самых сильных трендов последних месяцев. Вашим главным вдохновением может стать показ бренда Fendi. Дизайнер вывел моделей с очень четким и ярким контуром бровей и растертой помадой на губах. Темный цвет помады (баклажановый) еще больше подчеркивает небрежность и грязь вокруг губ. Если такой смелый образ – не ваш вариант, то попробуйте сделать похожий эксперимент с красной помадой. Просто немного разотрите контур губ. Да, в этом сезоне губы так и стремятся к поцелуям....

7 Сияющая кожа Замечено на показах: Alberta Ferretti, Michael Kors, Molly Goddard. Сияющая кожа с насыщенным цветом все еще остается в тренде. На показе бренда Michael Kors сияющие лица моделей (Кайа Гербер, Белла Хадид) привлекли внимание стилистов и прессы. Этого эффекта можно легко достичь в домашних условиях. Просто используйте маски для сияющей кожи, наносите на ресницы тушь коричневого цвета и прозрачный блеск на губы. Так вы создадите полноценный образ с эффектом естественности, блеска и свежести.

8 Ресницы Твигги Замечено на показах: Moncler, Fashion East, Giambattista Valli. Пришло время легендарных трендов красоты. В моду возвращаются грубые ресницы, как у Твигги в сочетании с бровями, уложенными наверх. Помните тренд львиных бровей? Это тоже достаточно необычный образ, так что оставьте его для самых неординарных мероприятий.