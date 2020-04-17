Мода 2020: секреты английского стиля для женщин (Фото)

Не забывайте о casual-стиле. Британки обожают классику и умело ее используют в повседневных нарядах. Девушки могут носить белую рубашку и джинсы с кедами или кроссовками. Чаще всего британок можно встретить на улицах в футболках, классических брюках и однотонных жакетах в сочетании со спортивной обувью.

Британский стиль - это комбинации разных стилей в образах, неряшливость и сексуальность в одном флаконе. Девушки упорно гуглят образы настоящих икон стиля Британии: Сиенны Миллер, Алексы Чанг и Кейт Мосс.

Одалживайте вещи у бойфренда. Стиль британок в меру экстравагантный и дерзкий. Девушки то и дело одалживают у своих парней объемные рубашки, футболки и даже oversize бомберы, которые можно носить как тунику.

Используйте расслабленный стиль. Не нужно тщательно проглаживать рубашку или делать "стрелки" на брюках. Британки не будут стоять часами и выглаживать одежду. Поэтому чаще всего их можно заметить в более расслабленном стиле, непривычном для нас.

Леопардовый принт - must-have. И не важно, за окном пасмурная погода или яркое солнце, британки обожают леопардовый принт и знают, как выглядеть с ним стильно. Только забудь о total-look с этим принтом, иначе рискуешь выглядеть вульгарно.

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Спортивная обувь на все случаи жизни. Вечернее платье, брючный костюм, легкий сарафан британки всегда сочетают со спортивной обувью. Во-первых, она практичная и комфортная, а во-вторых, выглядит такой тандем очень стильно!

Хочешь выглядеть, как настоящая икона стиля, тогда смело следуй нашим модным подсказкам.