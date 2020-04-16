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Маникюр 2020: трендовые идеи дизайна на длинные квадратные ногти (Фото)

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Маникюр 2020: трендовые идеи дизайна на длинные квадратные ногти (Фото)
15:10 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Красота маникюра женских рук определяется не только одним из модных дизайнов, но и формой ноготков.

  • 1

    В 2020 году наиболее актуальной стала квадратная форма ногтевых пластин, которая не одно десятилетие считается совершенной. Она легко корректируется, отлично смотрится и уникально сочетается со многими дизайнами.

  • 2

    Квадратную форму ногтей можно уверенно назвать универсальной. Она одинаково красиво смотрится на разной длине и в зависимости от ширины ногтевых пластин, толщины и длины пальцев, может принимать различные вариации на ноготках.

  • 3

    Форма чёткого квадрата красиво смотрится на любой ширине ноготка и подходит к пухлым ручкам. Мягкий квадрат отличается слегка сглаженными уголками и подходит большинству барышень.

  • 4

    Исключением могут стать слишком узенькие или трапециевидные ноготки. Квадратно-овальная форма, или как сегодня её называют – «сквоовал», представляет собой овальный ноготок с острыми уголками.

  • 5

    Форма балерины или «пуанты» интересно совмещает в себе треугольник и квадрат и шикарно смотрится на любой ногтевой пластине. Если вам всё ещё сложно определиться с выбором, всегда можно обратиться за советом к своему мастеру.

  • 6

    Длинные ноготки квадратной формы в этом сезоне обещают порадовать модниц невероятными интерпретациями известных ранее дизайнов, в числе которых французский маникюр, анималистика, невероятные переходы градиента, лунный дизайн и многие другие предложения.

  • 7

    Оформление может быть ярким, комбинированным, нежным или лаконичным.

  • 8

    Также модные идеи дизайна предлагают на выбор изысканные варианты декорирования маникюра и рисунки на разную тематику в качестве дополнения.

  • 9

    Одним из популярных видов оформления квадратных длинных ногтей сегодня считается однотонный маникюр, который позволяет в полной мере продемонстрировать оригинальность разнообразных оттенков лака. Это могут быть как глянцевые покрытия, так и матовые структуры или лаки-хамелеоны.

  • 10

    Квадратные ноготки отлично смотрятся с глубокими красным, чёрным, коричневым или бордовым цветом.

  • 11

    Гармонично сочетаются с яркими жёлтым, розовым или бирюзовым покрытием. И не менее интересно контактируют с бежевым, молочным, голубым или серым сдержанным оттенком.

  • 12

    Французский маникюр насчитывает множество примеров оформления, благодаря чему универсально украшает ноготки любой длины и формы.

  • 13

    Актуальными вариантами для длинных ногтевых пластин, имеющих квадратную форму, в сезоне 2020 считаются овальный и треугольный френч, который ещё называется «шевроном».

  • 14

    Улыбка наноситься на кончик ноготка при помощи кисточки или специального трафарета и может быть классической белой, розовой, красной или любого другого оттенка.

  • 15

    Весьма очаровательно смотрится квадратный маникюр с выделенными лунками у основания ноготков.

  • 16

    Лунула может оформляться в одном из цветов покрытий, если их несколько, выделяться блёстками или прорисовываться более светлым или более тёмным лаком.

  • 17

    Не менее оригинальную идею сегодня предложили нейл-стилисты – выделять лунку стразами, что позволяет не только стильно оформить ноготки, но и совместить в маникюре несколько техник.

Маникюр 2020: потрясающие идеи дизайна на короткие ноготки (Фото)

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