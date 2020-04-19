Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Свято-Михайловском соборе прошло Пасхальное Богослужение: видео
В Свято-Михайловском соборе прошло Пасхальное Богослужение: видео
В штаб-квартире ООН продлили карантин
В штаб-квартире ООН продлили карантин
Малиновский: Наблюдая за Серией А по ТВ думал, что этот чемпионат медленный
Малиновский рассказал о Серии А
Поздравления с Пасхой 2020: поздравления своими словами в прозе
Поздравления с Пасхой 2020: поздравления своими словами в прозе

Мода 2020: стильные брюки, которые должны быть у каждой (Фото)

Смотрите фото (7)
Мода 2020: стильные брюки, которые должны быть у каждой (Фото)
03:17 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если до 40-х годов женщин в брюках не впускали во многие заведения, то сегодня брюки по праву считаются одной из базовых вещей.

  • 1

    Женские брюки прямого кроя

    Как говорится, классика вечна! Такая модель характеризуются одинаковой шириной брючин и аккуратной посадкой на талии. Отличительной чертой такой модели служат стрелки и четко выраженный пояс. Такой фасон легко подобрать под любой тип фигуры. Они слегка облегающе смотрятся в верхней части, а внизу сидят абсолютно свободно. Это поможет замаскировать лишние килограммы, или, наоборот, худобу. Классические брюки делают вас стройнее и слегка прибавляют в росте.

  • 2

    Скинни

    Данная модель характеризуется облегающим кроем. Такие подходят девушкам со стройными ногами. Возраст не помеха, ведь даже с годами можно поддерживать идеальную фигуру. Изначально скинни использовались девушками в повседневном стиле одежды, теперь же не удивительно встретить их и в деловом луке. Женщинам с плохо выраженной талией вовсе необязательно отказываться от зауженных брюк, ведь они прекрасно сочетаются с рубашками и свитерами в стиле оверсайз.

  • 3

    Клеш

    Одной из самых актуальных моделей служит клеш. Данный фасон, как и в предыдущем случае, облегает бедра и ягодицы, однако, к низу, наоборот, имеют постепенное расширение. Расклешенные брюки позволяют визуально вытянуть фигуру, если талия завышена. Еще более эффектно они смотрятся в комбинации с высокими каблуками. Клеш - элегантная модель, которая соблазнительно выглядит на худощавых девушках и дамах с фигурой "песочные часы".

  • 4

    Леггинсы

    Слишком обтягивающие брюки под названием "леггинсы" заслуживают быть в гардеробе каждой женщины, ведь материалы, из которых они сделаны, комфортны и эластичны. И если на работу вы их не наденете, они точно легко впишутся в ваш повседневный стиль. Кстати говоря, современная мода допускает их использование даже в гламурных образах.

  • 5

    Дудочки

    Никогда не станут лишними в женском гардеробе брюки-дудочки, которые хорошо подчеркивают силуэт. Многообразие луков, в которые их можно вписать, велико: гармонично сочетаются с нарядной блузой, футболкой и даже свитшотом. Удобные кроссовки или элегантные лодочки? Не имеет значения, главное, чтобы все вещи гармонировали между собой.

  • 6

    Палаццо

    Мы не могли не упомянуть брюки-палаццо, ведь они в тренде уже несколько сезонов. Это свободный крой, который на первый взгляд напоминает юбку-макси. Высокая посадка на талии создает акцент на фигуре.

    В заключение

    Женские брюки настолько разнообразны, что всех видов вы можете не знать. Мы рассказали о самых популярных из них, которые чаще всего включены в базовый женский гардероб. Создавайте новые образы каждый день!

Модные плащи 2020: фото трендовых моделей (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Гардероб, Брюки, Штаны, Модные брюки, Женская одежда, Мода 2020, Женская мода 2020, Стильные брюки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стильная самодельная маска своими руками (Фото)
02 Пройдите простой тест и узнайте, что о Вас думают другие
03 Пасха 2020: Украинские телеканалы 18 и 19 апреля будут транслировать богослужения
04 С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки
05 Меган Маркл и принца Гарри застали на прогулке во время карантина (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация с пожарами на Житомирщине и Киевщине (Фото и видео)
Ситуация с пожарами на Житомирщине и Киевщине (Фото и видео)
Пандемия COVID-19: В мире ожидается дефицит кофе
Пандемия COVID-19: В мире ожидается дефицит кофе
В Молдове из-за коронавируса на полный карантин закрывают еще одно село
В Молдове на полный карантин закрывают еще одно село
И после шести, и после десяти: список продуктов, которые не помешают диете
И после шести, и после десяти: список продуктов, которые не помешают диете
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь