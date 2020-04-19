Мода 2020: стильные брюки, которые должны быть у каждой (Фото)

1 Женские брюки прямого кроя Как говорится, классика вечна! Такая модель характеризуются одинаковой шириной брючин и аккуратной посадкой на талии. Отличительной чертой такой модели служат стрелки и четко выраженный пояс. Такой фасон легко подобрать под любой тип фигуры. Они слегка облегающе смотрятся в верхней части, а внизу сидят абсолютно свободно. Это поможет замаскировать лишние килограммы, или, наоборот, худобу. Классические брюки делают вас стройнее и слегка прибавляют в росте.

2 Скинни Данная модель характеризуется облегающим кроем. Такие подходят девушкам со стройными ногами. Возраст не помеха, ведь даже с годами можно поддерживать идеальную фигуру. Изначально скинни использовались девушками в повседневном стиле одежды, теперь же не удивительно встретить их и в деловом луке. Женщинам с плохо выраженной талией вовсе необязательно отказываться от зауженных брюк, ведь они прекрасно сочетаются с рубашками и свитерами в стиле оверсайз.

3 Клеш Одной из самых актуальных моделей служит клеш. Данный фасон, как и в предыдущем случае, облегает бедра и ягодицы, однако, к низу, наоборот, имеют постепенное расширение. Расклешенные брюки позволяют визуально вытянуть фигуру, если талия завышена. Еще более эффектно они смотрятся в комбинации с высокими каблуками. Клеш - элегантная модель, которая соблазнительно выглядит на худощавых девушках и дамах с фигурой "песочные часы".

4 Леггинсы Слишком обтягивающие брюки под названием "леггинсы" заслуживают быть в гардеробе каждой женщины, ведь материалы, из которых они сделаны, комфортны и эластичны. И если на работу вы их не наденете, они точно легко впишутся в ваш повседневный стиль. Кстати говоря, современная мода допускает их использование даже в гламурных образах.

5 Дудочки Никогда не станут лишними в женском гардеробе брюки-дудочки, которые хорошо подчеркивают силуэт. Многообразие луков, в которые их можно вписать, велико: гармонично сочетаются с нарядной блузой, футболкой и даже свитшотом. Удобные кроссовки или элегантные лодочки? Не имеет значения, главное, чтобы все вещи гармонировали между собой.