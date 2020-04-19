Маникюр 2020: тенденции матового дизайна (Фото)

Очень долгий период глянец на ногтях занимал лидирующие позиции в нейл-индустрии, но мода не стоит на месте и 2020 год приносит свои коррективы в модный женский маникюр: идеальную матовость.
И это вовсе не означает, что со всеми глянцевыми красками нужно расставаться. Стилисты рекомендуют просто приобрести профессиональное покрытие для ногтей, придающее ногтевой пластине матовую текстуру.
Для того, чтобы ваши нежные ручки выглядели изящно и ухоженно, совсем не обязательно рисовать на ногтях притягательные причудливые орнаменты и использовать броские декоративные элементы.
Однотонное ровное покрытие – тренд 2018 года. Своей простотой, естественностью и лаконичностью он покорит сердца многих женщин. Правильно подобранны оттенок матового маникюра уместен как с деловым образом, так и с вечерним.
Если однотонное покрытие кажется вам слишком простым, то внесите разнообразие с помощью покраски нескольких ногтей в другой оттенок и дополните его камнями сваровски, микроскопическим бисером или стразами.
Предпочтение отдается пастельным оттенкам в таком маникюре, иначе рискуете с ярким цветом матового лака и блестящими стразами выглядеть вычурно.
Сами элементы декора ногтя могут располагаться в произвольном порядке, что позволяет выкладывать всевозможные узорчики, символику, мотивы флоры и фауны.
Вот только декоративных материалов на ногте не должно быть очень много, несмотря на то, что все «блестяшки» смотрятся на матовом покрытии эффектней, чем на глянцевом.
Не только техника омбре используется при окраске волос, но и очень часто практикуется при создании неповторимого маникюра.
Матовые переливы смотрятся довольно впечатляюще. Красивый градиент в матовом исполнении стоит взять себе на заметку и точно попробовать в наступающем 2020 году.
Прямые глянцевые полосы, разноцветные матовые квадраты, блестящие острые треугольники к концу ногтя и причудливые линии – идеальный повседневный вариант матового маникюра.
Хотя и при создании вечернего образа для клубной вечеринки – это вполне достойный вариант.
Проявив максимум фантазии, можно воплотить самые необычные и оригинальные идеи в геометрическом орнаменте на ногтях.
Сдержанный французский и нежный лунный маникюры считаются классическими вариантами, так как они не только идеальный вариант для деловой повседневности, но и на торжественные случаи.
В особенности классический френч предпочитают невесты.
И в 2020 году на место глянцевого эффекта приходит достойный матовый.
Вместо привычных плавными и ровных линий актуальны кружевные орнаменты, золотая фольга, зеркальные наклейки для маникюра и другие материалы.