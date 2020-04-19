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Маникюр 2020: тенденции матового дизайна (Фото)

Смотрите фото (18)
Маникюр 2020: тенденции матового дизайна (Фото)
14:56 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Привлекательный женский образ необходим для того, чтобы выглядеть блестяще ежедневно.

  • 1

    Очень долгий период глянец на ногтях занимал лидирующие позиции в нейл-индустрии, но мода не стоит на месте и 2020 год приносит свои коррективы в модный женский маникюр: идеальную матовость.

  • 2

    И это вовсе не означает, что со всеми глянцевыми красками нужно расставаться. Стилисты рекомендуют просто приобрести профессиональное покрытие для ногтей, придающее ногтевой пластине матовую текстуру.

  • 3

    Для того, чтобы ваши нежные ручки выглядели изящно и ухоженно, совсем не обязательно рисовать на ногтях притягательные причудливые орнаменты и использовать броские декоративные элементы.

  • 4

    Однотонное ровное покрытие – тренд 2018 года. Своей простотой, естественностью и лаконичностью он покорит сердца многих женщин. Правильно подобранны оттенок матового маникюра уместен как с деловым образом, так и с вечерним.

  • 5

    Если однотонное покрытие кажется вам слишком простым, то внесите разнообразие с помощью покраски нескольких ногтей в другой оттенок и дополните его камнями сваровски, микроскопическим бисером или стразами.

  • 6

    Предпочтение отдается пастельным оттенкам в таком маникюре, иначе рискуете с ярким цветом матового лака и блестящими стразами выглядеть вычурно.

  • 7

    Сами элементы декора ногтя могут располагаться в произвольном порядке, что позволяет выкладывать всевозможные узорчики, символику, мотивы флоры и фауны.

  • 8

    Вот только декоративных материалов на ногте не должно быть очень много, несмотря на то, что все «блестяшки» смотрятся на матовом покрытии эффектней, чем на глянцевом.

  • 9

    Не только техника омбре используется при окраске волос, но и очень часто практикуется при создании неповторимого маникюра.

  • 10

    Матовые переливы смотрятся довольно впечатляюще. Красивый градиент в матовом исполнении стоит взять себе на заметку и точно попробовать в наступающем 2020 году.

  • 11

    Прямые глянцевые полосы, разноцветные матовые квадраты, блестящие острые треугольники к концу ногтя и причудливые линии – идеальный повседневный вариант матового маникюра.

  • 12

    Хотя и при создании вечернего образа для клубной вечеринки – это вполне достойный вариант.

  • 13

    Проявив максимум фантазии, можно воплотить самые необычные и оригинальные идеи в геометрическом орнаменте на ногтях.

  • 14

    Сдержанный французский и нежный лунный маникюры считаются классическими вариантами, так как они не только идеальный вариант для деловой повседневности, но и на торжественные случаи.

  • 15

    В особенности классический френч предпочитают невесты.

  • 16

    И в 2020 году на место глянцевого эффекта приходит достойный матовый.

  • 17

    Вместо привычных плавными и ровных линий актуальны кружевные орнаменты, золотая фольга, зеркальные наклейки для маникюра и другие материалы.

Маникюр 2020: стильный нейл-арт в нежном розовом исполнении (Фото)

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