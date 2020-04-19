Маникюр 2020: тенденции матового дизайна (Фото)

1 Очень долгий период глянец на ногтях занимал лидирующие позиции в нейл-индустрии, но мода не стоит на месте и 2020 год приносит свои коррективы в модный женский маникюр: идеальную матовость.

2 И это вовсе не означает, что со всеми глянцевыми красками нужно расставаться. Стилисты рекомендуют просто приобрести профессиональное покрытие для ногтей, придающее ногтевой пластине матовую текстуру.

3 Для того, чтобы ваши нежные ручки выглядели изящно и ухоженно, совсем не обязательно рисовать на ногтях притягательные причудливые орнаменты и использовать броские декоративные элементы.

4 Однотонное ровное покрытие – тренд 2018 года. Своей простотой, естественностью и лаконичностью он покорит сердца многих женщин. Правильно подобранны оттенок матового маникюра уместен как с деловым образом, так и с вечерним.

5 Если однотонное покрытие кажется вам слишком простым, то внесите разнообразие с помощью покраски нескольких ногтей в другой оттенок и дополните его камнями сваровски, микроскопическим бисером или стразами.

6 Предпочтение отдается пастельным оттенкам в таком маникюре, иначе рискуете с ярким цветом матового лака и блестящими стразами выглядеть вычурно.

7 Сами элементы декора ногтя могут располагаться в произвольном порядке, что позволяет выкладывать всевозможные узорчики, символику, мотивы флоры и фауны.

8 Вот только декоративных материалов на ногте не должно быть очень много, несмотря на то, что все «блестяшки» смотрятся на матовом покрытии эффектней, чем на глянцевом.

9 Не только техника омбре используется при окраске волос, но и очень часто практикуется при создании неповторимого маникюра.

10 Матовые переливы смотрятся довольно впечатляюще. Красивый градиент в матовом исполнении стоит взять себе на заметку и точно попробовать в наступающем 2020 году.

11 Прямые глянцевые полосы, разноцветные матовые квадраты, блестящие острые треугольники к концу ногтя и причудливые линии – идеальный повседневный вариант матового маникюра.

12 Хотя и при создании вечернего образа для клубной вечеринки – это вполне достойный вариант.

13 Проявив максимум фантазии, можно воплотить самые необычные и оригинальные идеи в геометрическом орнаменте на ногтях.

14 Сдержанный французский и нежный лунный маникюры считаются классическими вариантами, так как они не только идеальный вариант для деловой повседневности, но и на торжественные случаи.

15 В особенности классический френч предпочитают невесты.

16 И в 2020 году на место глянцевого эффекта приходит достойный матовый.