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Мода 2020: актуальные варианты стильных очков (Фото)

Смотрите фото (7)
Мода 2020: актуальные варианты стильных очков (Фото)
02:26 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Стильные очки стали неотъемлемой частью нашей жизни.

  • 1

    Не имеет значение, какое время года на улице или какой стиль одежды ты предпочитаешь, всегда можно подобрать те очки, которые станут эффектным завершением любого образа. Новые коллекции уже продемонстрировали нам, каким будет модный сезон 2020.

    Очки представлены множеством моделей, среди которых каждая девушка сможет найти для себя идеальный вариант. Предлагаем ознакомиться со списком основных трендов на солнцезащитные очки 2020 года!

    МОДНЫЕ ОЧКИ 2020

    Очки оверсайз

  • 2

    На смену оверсайзу, покорившему самые модные подиумы мира, пришел гиперсайз. Большие оправы солнцезащитных очков - настоящий хит этого года. Формы таких аксессуаров достаточно разнообразны: квадратные, круглые, с необычной геометрией и так далее.

    Обычно они дополняются всяческими декоративными элементами. С помощью очков оверсайз можно создавать чрезвычайно яркие, красочные образы. Однако, к выбору нужно подходить с умом и обязательно учитывать форму лица, ведь эта модель подойдет далеко не каждой даме.

  • 3

    Авиаторы

    Классические "капельки" уже давно покорили сердца всех модников и модниц. Для традиционных авиаторов характерна тонкая металлическая оправа с черными или коричневыми линзами.

    Но каждый год привносит свои новшества в эту модель, и 2020 не исключение. Модные эксперты советуют обратить внимание на такие очки с яркими цветными линзами, которые добавят легкости и непринужденности в любой образ.

  • 4

    Круглые очки

    Еще один бесспорный тренд грядущего модного сезона. Конечно, круглые очки не для всех, но примерить их точно стоит! А если у тебя овальная или треугольная форма лица, то эта модель несомненно для тебя.

    Вариаций круглых очков бесчисленное количество. Новый стильный год позволяет выбрать любую, начиная с вышеупомянутого оверсайза и заканчивая тишейдами в стиле Гарри Поттера.

  • 5

    Прямоугольные очки с широкой оправой

    Такая модель - необычная новинка. Очки с массивной пластиковой оправой будут выглядеть ультрамодно. Можешь выбирать аксессуар как с прозрачной, так и цветной оправой.

  • 6

    Омбре

    Омбре стало верным спутником женщин в маникюре, в окрашивании волос, а теперь и в очках. Цветные линзы, выполненные в технике омбре - бесспорный тренд весны–лета. Очки с такими линзами отлично смотрятся в моделях с любыми формами и цветовыми решениями.

  • 7

    Кошачий глаз

    Однозначно, такая модель всегда выглядит очень женственно, элегантно и даже игриво. Кроме того, очки формы кошачий глаз станут великолепным дополнением и к деловому образу, и к повседневной одежде в стиле кэжуал. Поэтому они по праву носят звание универсального аксессуара!

Модные показы диктуют новые тренды: самые стильные образы красоты

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