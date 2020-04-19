Вещи, которые лучше не носить женщинам после 35 лет (Фото)

1 Футболка с мультипликационным персонажем Футболка с Микки Маусом смотрится не женственно, а по детски, в отличие от базовой белой Яркие футболки с Микки Маусом, Спанч Бобом, Тимоном и Пумбой, аниме могут быть в гардеробе подростка или молодой девушки. А вот самодостаточная, целеустремленная женщина не может появиться в такой одежде на публике. Футболки с мультяшными принтами не стоит надевать даже дома. Если вы хотите всегда выглядеть желанной и чувствовать себя самой красивой, отказывайтесь от детских вещей и переходите на одежду, которая соответствует статусу и возрасту. Гораздо более выгодным вложением станет плотная однотонная футболка базового цвета. С ней вы сможете составить любой аутфит, ведь она прекрасно сочетается как с джинсами, шортами, так и с деловой юбкой либо брюками. Любите яркие вещи, привлекающие внимание? Тогда купите несколько изделий с принтами. Однако не забывайте, что нужно выбирать такие варианты, которые визуально скорректируют фигуру, сделают образ легким и свежим. Например, мелкий горошек, в отличие от крупного, подходит даже тем дамам, у которых есть лишний вес. Тоже самое можно сказать о косой и мелкой клетке – они делают силуэт стройным и вытянутым.

2 Кружева и банты на одежде Блузки должны быть максимально лаконичными и аккуратными Если с однотонными лаконичными вещами все понятно, то одежда с декором может сыграть с вами злую шутку. Кружевные рукава, вставки на блузах, мелкие бантики – все это неуместно, если вы хотите выглядеть модно и женственно. Также с осторожностью следует относиться к стразам и пайетками – в большом количестве они испортят любой образ и сделают вас похожей на простушку из села, которая ничего не слышала о моде. Женщинам за 35 лет лучше отдавать предпочтение элегантным блузам с приталенным силуэтом. Для повседневных походов в офис выбирайте однотонные модели пастельных или глубоких оттенков. В качестве праздничного экземпляра, который выручит вас на конференции или переговорах с деловыми партнерами, купите вещь с нежным цветочным принтом. Банты имеют место быть, но только в том случае, если они легкие и невесомые либо присутствуют на спине или рукавах.

3 Длина мини Чтобы юбка смотрелась женственно и элегантно, длина должна быть до колена или чуть ниже Об этом стилисты и дизайнеры говорят уже много лет, однако женщины 35+ продолжают «радовать» окружающих нарядами с экстремальной длиной мини. Даже если у вас идеальная фигура, а также длинные и стройные ноги, демонстрируйте их при помощи обтягивающих брюк или джинсов, а ультракороткие облегающие юбки и микрошорты оставьте двадцатилетним. Гораздо женственнее и элегантнее будут смотреться юбки чуть выше колена, которые так любит Кейт Миддлтон. Такая длина позволяет показать стройные ноги и при этом не выглядеть вульгарно, а также помогает избежать неловких ситуаций. Экземпляры, в стиле нью-лук, модели А-силуэта, юбки-карандаш станут вашими лучшими помощниками в вопросе создания стильного изящного образа.

4 Джинсы с огромными дырами Вместо джинсов с дырами лучше выбирать классические момы или бойфренды. Джинсы, в которых голых ног видно больше, чем ткани давно не в моде. Возможно, подросткам наличие такой одежды в гардеробе еще простительно, но молодым красивым женщинам, знающим себе цену – нет. Во-первых, вещь будет смотреться нелепо. А, во-вторых, она абсолютно неуниверсальна. Максимум, куда вы сможете надеть такие джинсы – на прогулку. А вот в офис, ресторан, на свидание вряд ли. Хорошим вложением денежных средств станут классические модели. Например, прямые джинсы, которые идеально сидят по фигуре, подчеркивают стройную талию и округлые бедра. Также в моду стремительно вернулись бойфренды, модели клеш, мом, джинсы с завышенной талией. Скинни и варианты с легкими потертостями тоже никто не отменял. Выберете любую из этих моделей и всегда выглядите на миллион, вне зависимости от верха.

5 Реплики Подделка и оригинал сумки Louis Vuitton Если в 20 лет дешевая реплика сумки Chanel может вызвать зависть у подружек, то в 35 лет – лишь стать свидетельством того, что у вас отсутствует вкус. Сейчас на рынке можно встретить огромное количество поддельных аксессуаров, сумок, обуви, одежды, причем иногда реплики выглядят настолько правдоподобно, что их становится очень сложно отличить от оригинала. Не стоит рисковать своей репутацией и тратить деньги на подделку. Если вы не готовы приобрести качественную вещь от бренда с мировым именем, остановите свой выбор на изделиях отечественных молодых дизайнеров. Сумма будет в несколько раз меньше, а внешний вид и качество останутся на высоте.

6 Ажурные балетки Вместо ажурных балеток лучше выбирать лаконичные остроносые модели Ажурные балетки белого цвета на плоском ходу не станут удачным дополнением образа. В школе и университете они актуальны, но если говорить о стильном аутфите молодой женщины, то лучше отказаться от такой обуви. Существует множество вариантов, которые украсят ваш гардероб. Например, лаковые остроносые балетки, лоферы, туфли на широком устойчивом каблуке, стильные ботинки и пр. Они не только красивые, идеально подходят к любой одежде, но также находятся на пике популярности в 2020 году.