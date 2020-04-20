Маникюр 2020: модные идеи фиолетового дизайна (Фото)

1 Но в тоже время он достаточно сдержанный и умеренный, потому часто применяется в сфере нейл-арт индустрии.

2 Данный цвет имеет множество оттенков: нежный лавандовый, прекрасный аметист, глубокий индиго или милый сиреневый.

3 Среди перечня модных идей маникюра часто встречаются различные сочетания цветов.

4 Девушкам, которые тщательно следят за новинками сферы нейл-арта, понравятся модные идеи фиолетового маникюра в сочетании с другими тонами.

5 В этом сезоне актуально использовать в качестве основного цвета глубокие темные оттенки, а также нежные, светлые тона.

6 Сиреневый, сливовый, лавандовый, фиалковый, пурпурный – все это смотрится невероятно модно, а самое главное — красиво на ноготках любой длины.

7 В качестве цвета для сочетания с такой основой можно смело использовать классический белый, черный, розовый, серый или бежевый тон.

8 В этом году стоит обратить внимание на такие техники декорирования, как стемпинг, френч, негативное пространство, градиент и роспись при помощи рисунков.

9 Одним из самых популярных и интересных сочетаний маникюра считается фиолетовый с белым цветом.

10 Такой маникюр выглядит очень нежно, умеренно и романтично. Его чаще всего используют для торжественного выхода.

11 Самым популярным дизайном считается выполнение белого французского маникюра на светло-фиолетовой основе.

12 Легко и ненавязчиво выглядят узоры на одном или нескольких ноготках. Гармоничным дополнением станет декор в виде серебристого глиттера или сверкающих страз.

13 Чтоб выполнить строгий или вечерний маникюр, можно применить восхитительное и необычное сочетание фиолетового и черного цвета.

14 Наиболее привлекательно и интересно смотрится выполнение плавного перехода из одного цвета в другой. Чтоб усилить сногсшибательный эффект, выполните такой дизайн в матовом исполнении.

15 Не хуже смотрится маникюр фиолетового цвета с двумя черными ноготками, на которых выполняются рисунки нежно-фиолетового тона.

16 Неординарно будет выглядеть применение черной фольги на соответствующей основе ноготков. Очень яркое и завораживающие сочетание фиолетового цвета с зеленым чаще всего применяется в весенний или летний период года, когда вокруг все заполнено яркими цветами.

17 Такой маникюр выглядит достаточно броско и неординарно. На фиолетовой основе будут гармонично смотреться легкие растительные мотивы. При таком дизайне можно смело использовать различные оттенки фиолетового цвета. А вот при выборе зеленого лучше всего выбирать нефритовый, мятный, изумрудный или темно-зеленый тон.