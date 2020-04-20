Скачать
Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Качество воздуха в Киеве значительно улучшилось
Качество воздуха в Киеве значительно улучшилось
Пасха на карантине: полиция открыла пять уголовных дел
Пасха на карантине: полиция открыла пять уголовных дел
В Динамо Брест приняли решение по Хачериди
В Динамо Брест приняли решение по Хачериди
Слава Каминская отпраздновала Пасху с бывшим мужем (Фото)
Слава Каминская отпраздновала Пасху с бывшим мужем (Фото)

Маникюр 2020: модные идеи фиолетового дизайна (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2020: модные идеи фиолетового дизайна (Фото)
14:46 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Фиолетовый цвет — очень красивый, интересный и загадочный.

  • 1

    Но в тоже время он достаточно сдержанный и умеренный, потому часто применяется в сфере нейл-арт индустрии.

  • 2

    Данный цвет имеет множество оттенков: нежный лавандовый, прекрасный аметист, глубокий индиго или милый сиреневый.

  • 3

    Среди перечня модных идей маникюра часто встречаются различные сочетания цветов.

  • 4

    Девушкам, которые тщательно следят за новинками сферы нейл-арта, понравятся модные идеи фиолетового маникюра в сочетании с другими тонами.

  • 5

    В этом сезоне актуально использовать в качестве основного цвета глубокие темные оттенки, а также нежные, светлые тона.

  • 6

    Сиреневый, сливовый, лавандовый, фиалковый, пурпурный – все это смотрится невероятно модно, а самое главное — красиво на ноготках любой длины.

  • 7

    В качестве цвета для сочетания с такой основой можно смело использовать классический белый, черный, розовый, серый или бежевый тон.

  • 8

    В этом году стоит обратить внимание на такие техники декорирования, как стемпинг, френч, негативное пространство, градиент и роспись при помощи рисунков.

  • 9

    Одним из самых популярных и интересных сочетаний маникюра считается фиолетовый с белым цветом.

  • 10

    Такой маникюр выглядит очень нежно, умеренно и романтично. Его чаще всего используют для торжественного выхода.

  • 11

    Самым популярным дизайном считается выполнение белого французского маникюра на светло-фиолетовой основе.

  • 12

    Легко и ненавязчиво выглядят узоры на одном или нескольких ноготках. Гармоничным дополнением станет декор в виде серебристого глиттера или сверкающих страз.

  • 13

    Чтоб выполнить строгий или вечерний маникюр, можно применить восхитительное и необычное сочетание фиолетового и черного цвета.

  • 14

    Наиболее привлекательно и интересно смотрится выполнение плавного перехода из одного цвета в другой. Чтоб усилить сногсшибательный эффект, выполните такой дизайн в матовом исполнении.

  • 15

    Не хуже смотрится маникюр фиолетового цвета с двумя черными ноготками, на которых выполняются рисунки нежно-фиолетового тона.

  • 16

    Неординарно будет выглядеть применение черной фольги на соответствующей основе ноготков.

    Очень яркое и завораживающие сочетание фиолетового цвета с зеленым чаще всего применяется в весенний или летний период года, когда вокруг все заполнено яркими цветами.

  • 17

    Такой маникюр выглядит достаточно броско и неординарно. На фиолетовой основе будут гармонично смотреться легкие растительные мотивы. При таком дизайне можно смело использовать различные оттенки фиолетового цвета. А вот при выборе зеленого лучше всего выбирать нефритовый, мятный, изумрудный или темно-зеленый тон.

  • 18

    Очень красиво и утонченно такой маникюр смотрится в приглушенном матовом покрытии. Фиолетовый является цветом душевного равновесия и достатка, поэтому многие модницы и применяют его в своем маникюре.

Маникюр 2020: тенденции матового дизайна (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (20)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Фиолетовый маникюр, Весенний маникюр, Маникюр весна, Идеи весеннего маникюра, Идеи маникюра 2020, Весна 2020, Весна маникюр 2020, Идеи весеннего маникюра 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Чехии предлагает на год продлить закрытие границ
02 Актриса "Великолепного века" опубликовала семейный пасхальный снимок (Фото)
03 Продление карантина в Украине: в Минздраве сделали прогноз
04 Лунный посевной календарь с 20 по 26 апреля 2020 года
05 Мировые цены на нефть стремительно падают
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев предупреждают о заморозках
Украинцев предупреждают о заморозках
Флешмобы, песни и аплодисменты: Как поддерживают и благодарят медиков в разных странах
Как поддерживают и благодарят медиков в разных странах: видео
Пожары: что с радиационным фоном в Чернобыльской зоне и в Киеве
Что с радиационным фоном в Чернобыльской зоне и в Киеве
Красная горка в 2020 году: традиции, обычаи и приметы
Красная горка в 2020 году: традиции, обычаи и приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь