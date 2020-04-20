Маникюр 2020: модные идеи фиолетового дизайна (Фото)

Но в тоже время он достаточно сдержанный и умеренный, потому часто применяется в сфере нейл-арт индустрии.
Данный цвет имеет множество оттенков: нежный лавандовый, прекрасный аметист, глубокий индиго или милый сиреневый.
Среди перечня модных идей маникюра часто встречаются различные сочетания цветов.
Девушкам, которые тщательно следят за новинками сферы нейл-арта, понравятся модные идеи фиолетового маникюра в сочетании с другими тонами.
В этом сезоне актуально использовать в качестве основного цвета глубокие темные оттенки, а также нежные, светлые тона.
Сиреневый, сливовый, лавандовый, фиалковый, пурпурный – все это смотрится невероятно модно, а самое главное — красиво на ноготках любой длины.
В качестве цвета для сочетания с такой основой можно смело использовать классический белый, черный, розовый, серый или бежевый тон.
В этом году стоит обратить внимание на такие техники декорирования, как стемпинг, френч, негативное пространство, градиент и роспись при помощи рисунков.
Одним из самых популярных и интересных сочетаний маникюра считается фиолетовый с белым цветом.
Такой маникюр выглядит очень нежно, умеренно и романтично. Его чаще всего используют для торжественного выхода.
Самым популярным дизайном считается выполнение белого французского маникюра на светло-фиолетовой основе.
Легко и ненавязчиво выглядят узоры на одном или нескольких ноготках. Гармоничным дополнением станет декор в виде серебристого глиттера или сверкающих страз.
Чтоб выполнить строгий или вечерний маникюр, можно применить восхитительное и необычное сочетание фиолетового и черного цвета.
Наиболее привлекательно и интересно смотрится выполнение плавного перехода из одного цвета в другой. Чтоб усилить сногсшибательный эффект, выполните такой дизайн в матовом исполнении.
Не хуже смотрится маникюр фиолетового цвета с двумя черными ноготками, на которых выполняются рисунки нежно-фиолетового тона.
Неординарно будет выглядеть применение черной фольги на соответствующей основе ноготков.
Очень яркое и завораживающие сочетание фиолетового цвета с зеленым чаще всего применяется в весенний или летний период года, когда вокруг все заполнено яркими цветами.
Такой маникюр выглядит достаточно броско и неординарно. На фиолетовой основе будут гармонично смотреться легкие растительные мотивы. При таком дизайне можно смело использовать различные оттенки фиолетового цвета. А вот при выборе зеленого лучше всего выбирать нефритовый, мятный, изумрудный или темно-зеленый тон.
Очень красиво и утонченно такой маникюр смотрится в приглушенном матовом покрытии. Фиолетовый является цветом душевного равновесия и достатка, поэтому многие модницы и применяют его в своем маникюре.