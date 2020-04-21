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Маникюр 2020: модные тенденции и новинки на лето (Фото)

Смотрите фото (18)
Маникюр 2020: модные тенденции и новинки на лето (Фото)
15:05 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Все девушки без исключения хотят быть неотразимыми и подойти к предстоящему жаркому сезону во всеоружии.

  • 1

    Маникюр лето 2020 будет одновременно и ярким, и нежным.

  • 2

    Коллекции гель-лаков различных брендов изобилуют красивыми нежнейшими мятными, светло-голубыми, розовыми и лимонными цветами.

  • 3

    Появляются новые блестящие покрытия и аксессуары.

  • 4

    Зеркальные втирки, столь популярные зимой, в летний сезон сменятся более мягкими жемчужными пигментами, которые не сразу бросаются в глаза, а придают маникюру на лето 2020 нежное сияние.

  • 5

    Модные тенденции лета 2020 — это смена оттенков маникюра, а интересные идеи дизайна.

  • 6

    Очень популярным направлением стал художественный nail-арт на белом фоне. Белый гель-лак используется, как белый холст, на котором создаются контрастные тематические рисунки.

  • 7

    Причем, идей может быть великое множество: от зеленых листьев до пейзажей в стиле прованс.

  • 8

    Супер новинкой лета можно назвать маникюр blur effect. Эта техника подразумевает нанесение какого-то простого рисунка на цветной, слегка размытый фон.

  • 9

    Также тренды маникюра лето 2020 включают в себя экспресс-варианты оформления ногтей с помощью различного декора.

  • 10

    В специализированных магазинах можно найти множество вариантов быстрого декора ногтей: рыбья чешуя кои, переводная фольга ярких оттенков, мерцающая пудра, наборы конфетти и страз, металлизированные наклейки и даже шелк для дизайна.

  • 11

    Недавно появившиеся новинки в ряду инструментов для оформления ногтей такие, как аэропуффинг или кисть для градиента, вернули в моду омбре.

  • 12

    Тенденции маникюра лето 2020 включают интересные варианты сочетания градиента и рисунков.

  • 13

    На звание «Самый красивый дизайн лета 2020» претендуют яркие цветочные орнаменты, выполненные на подложке из гель-лака, наполненного блестками.

  • 14

    Как вариант, можно сделать аналогичный дизайн используя зеркальный пигмент.

  • 15

    Для цветочного дизайна можно использовать классический красный оттенок.

  • 16

    Также он отлично подойдет для популярного фруктово-ягодного дизайна маникюра на лето 2020.

  • 17

    Чтобы придать сочности и объема можно расставить акценты в виде капелек.

Маникюр 2020: модные идеи фиолетового дизайна (Фото)

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