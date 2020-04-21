Маникюр 2020: модные тенденции и новинки на лето (Фото)

1 Маникюр лето 2020 будет одновременно и ярким, и нежным.

2 Коллекции гель-лаков различных брендов изобилуют красивыми нежнейшими мятными, светло-голубыми, розовыми и лимонными цветами.

3 Появляются новые блестящие покрытия и аксессуары.

4 Зеркальные втирки, столь популярные зимой, в летний сезон сменятся более мягкими жемчужными пигментами, которые не сразу бросаются в глаза, а придают маникюру на лето 2020 нежное сияние.

5 Модные тенденции лета 2020 — это смена оттенков маникюра, а интересные идеи дизайна.

6 Очень популярным направлением стал художественный nail-арт на белом фоне. Белый гель-лак используется, как белый холст, на котором создаются контрастные тематические рисунки.

7 Причем, идей может быть великое множество: от зеленых листьев до пейзажей в стиле прованс.

8 Супер новинкой лета можно назвать маникюр blur effect. Эта техника подразумевает нанесение какого-то простого рисунка на цветной, слегка размытый фон.

9 Также тренды маникюра лето 2020 включают в себя экспресс-варианты оформления ногтей с помощью различного декора.

10 В специализированных магазинах можно найти множество вариантов быстрого декора ногтей: рыбья чешуя кои, переводная фольга ярких оттенков, мерцающая пудра, наборы конфетти и страз, металлизированные наклейки и даже шелк для дизайна.

11 Недавно появившиеся новинки в ряду инструментов для оформления ногтей такие, как аэропуффинг или кисть для градиента, вернули в моду омбре.

12 Тенденции маникюра лето 2020 включают интересные варианты сочетания градиента и рисунков.

13 На звание «Самый красивый дизайн лета 2020» претендуют яркие цветочные орнаменты, выполненные на подложке из гель-лака, наполненного блестками.

14 Как вариант, можно сделать аналогичный дизайн используя зеркальный пигмент.

15 Для цветочного дизайна можно использовать классический красный оттенок.

16 Также он отлично подойдет для популярного фруктово-ягодного дизайна маникюра на лето 2020.