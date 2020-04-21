Маникюр 2020: модные тенденции и новинки на лето (Фото)

Маникюр лето 2020 будет одновременно и ярким, и нежным.
Коллекции гель-лаков различных брендов изобилуют красивыми нежнейшими мятными, светло-голубыми, розовыми и лимонными цветами.
Появляются новые блестящие покрытия и аксессуары.
Зеркальные втирки, столь популярные зимой, в летний сезон сменятся более мягкими жемчужными пигментами, которые не сразу бросаются в глаза, а придают маникюру на лето 2020 нежное сияние.
Модные тенденции лета 2020 — это смена оттенков маникюра, а интересные идеи дизайна.
Очень популярным направлением стал художественный nail-арт на белом фоне. Белый гель-лак используется, как белый холст, на котором создаются контрастные тематические рисунки.
Причем, идей может быть великое множество: от зеленых листьев до пейзажей в стиле прованс.
Супер новинкой лета можно назвать маникюр blur effect. Эта техника подразумевает нанесение какого-то простого рисунка на цветной, слегка размытый фон.
Также тренды маникюра лето 2020 включают в себя экспресс-варианты оформления ногтей с помощью различного декора.
В специализированных магазинах можно найти множество вариантов быстрого декора ногтей: рыбья чешуя кои, переводная фольга ярких оттенков, мерцающая пудра, наборы конфетти и страз, металлизированные наклейки и даже шелк для дизайна.
Недавно появившиеся новинки в ряду инструментов для оформления ногтей такие, как аэропуффинг или кисть для градиента, вернули в моду омбре.
Тенденции маникюра лето 2020 включают интересные варианты сочетания градиента и рисунков.
На звание «Самый красивый дизайн лета 2020» претендуют яркие цветочные орнаменты, выполненные на подложке из гель-лака, наполненного блестками.
Как вариант, можно сделать аналогичный дизайн используя зеркальный пигмент.
Для цветочного дизайна можно использовать классический красный оттенок.
Также он отлично подойдет для популярного фруктово-ягодного дизайна маникюра на лето 2020.
Чтобы придать сочности и объема можно расставить акценты в виде капелек.