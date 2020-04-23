Маникюр 2020: идеи модного весеннего дизайна (Фото)

1 Маникюр — одна из важных деталей женского образа, которая из года в год диктует новые тренды.

2 Этой весной стоит выбирать цвета, которые максимально приближены к натуральным оттенкам. И это касается не только макияжа, образов, а и маникюра.

3 Постарайтесь отойти от неоновых и ядовитых цветов, которые могут показать вас не в лучшем свете.

4 Оттенок натурального лака может варьироваться ближе к розовому, персиковому или карамельному.

5 Такие цвета визуально удлинят ваши пальцы и сделают руки утонченнее и элегантнее.

6 Форму следует выбирать по типу своей ногтевой пластины, однако помните об умеренной длине. Все должно выглядеть строго, гармонично и так, словно ваши ручки только из салона Золушки.

7 Избегайте острых длинных форм, которые также покинули трендовые позиции.

8 Чтобы упростить понимание того, что сейчас модно, представьте классический французский маникюр.

9 Откажитесь от белой линии и оставьте на своих ручках лишь базовый оттенок, который можно закрепить перламутровой пудрой или мелким глиттером.

10 Если в прошлом сезоне основной акцент в модном маникюре весна-лето 2020 пришелся на прямоугольную форму или ногти «лопаточки», то будущей весной и летом на пике популярности окажутся овальные и миндалевидные ногти.

11 В 2020 году стоит обратить свое внимание на матовый маникюр и матовые лак для ногтей, как светлых и пастельных тонов, так и темных.

12 Смотря на модные коллекции весны, где многие дизайнеры уделили золоту и блеску много внимания, можно того же ожидать и в маникюре.

13 Маникюр в стиле nude также не первый год в фаворитах у кутюрье — он практичный и универсальный, сочетается со всем что только можно вообразить.

14 С легкой руки мастеров в живописную картину превратился и лунный маникюр.

15 Особенно интересно смотрится маникюр, который по цвету перекликается с ансамблем одежды.

16 В этом сезоне в фаворитах лаки с эффектом матового покрытия. Они превращают маникюр в настоящую картину, нарисованную акварелью.

17 Кстати, на матовой основе хорошо смотрится дизайн, выполненный прозрачным глянцевым лаком – например, нарисованные звездочки, сердечки, а также выделенная линия улыбки.