Маникюр 2020: идеи модного весеннего дизайна (Фото)

Маникюр — одна из важных деталей женского образа, которая из года в год диктует новые тренды.
Этой весной стоит выбирать цвета, которые максимально приближены к натуральным оттенкам. И это касается не только макияжа, образов, а и маникюра.
Постарайтесь отойти от неоновых и ядовитых цветов, которые могут показать вас не в лучшем свете.
Оттенок натурального лака может варьироваться ближе к розовому, персиковому или карамельному.
Такие цвета визуально удлинят ваши пальцы и сделают руки утонченнее и элегантнее.
Форму следует выбирать по типу своей ногтевой пластины, однако помните об умеренной длине. Все должно выглядеть строго, гармонично и так, словно ваши ручки только из салона Золушки.
Избегайте острых длинных форм, которые также покинули трендовые позиции.
Чтобы упростить понимание того, что сейчас модно, представьте классический французский маникюр.
Откажитесь от белой линии и оставьте на своих ручках лишь базовый оттенок, который можно закрепить перламутровой пудрой или мелким глиттером.
Если в прошлом сезоне основной акцент в модном маникюре весна-лето 2020 пришелся на прямоугольную форму или ногти «лопаточки», то будущей весной и летом на пике популярности окажутся овальные и миндалевидные ногти.
В 2020 году стоит обратить свое внимание на матовый маникюр и матовые лак для ногтей, как светлых и пастельных тонов, так и темных.
Смотря на модные коллекции весны, где многие дизайнеры уделили золоту и блеску много внимания, можно того же ожидать и в маникюре.
Маникюр в стиле nude также не первый год в фаворитах у кутюрье — он практичный и универсальный, сочетается со всем что только можно вообразить.
С легкой руки мастеров в живописную картину превратился и лунный маникюр.
Особенно интересно смотрится маникюр, который по цвету перекликается с ансамблем одежды.
В этом сезоне в фаворитах лаки с эффектом матового покрытия. Они превращают маникюр в настоящую картину, нарисованную акварелью.
Кстати, на матовой основе хорошо смотрится дизайн, выполненный прозрачным глянцевым лаком – например, нарисованные звездочки, сердечки, а также выделенная линия улыбки.
Магические оттенки белого в этом сезоне покорили многих мастеров маникюра. И неспроста! Любимый цвет невест идеально подчеркивает форму и красоту ногтей, подходит как к классическому костюму, так и к вечернему платью.