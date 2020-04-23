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Маникюр 2020: идеи модного весеннего дизайна (Фото)

Смотрите фото (19)
Маникюр 2020: идеи модного весеннего дизайна (Фото)
14:55 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Весной всегда хочется выглядеть свежо и особенно ярко.

  • 1

    Маникюр — одна из важных деталей женского образа, которая из года в год диктует новые тренды.

  • 2

    Этой весной стоит выбирать цвета, которые максимально приближены к натуральным оттенкам. И это касается не только макияжа, образов, а и маникюра.

  • 3

    Постарайтесь отойти от неоновых и ядовитых цветов, которые могут показать вас не в лучшем свете.

  • 4

    Оттенок натурального лака может варьироваться ближе к розовому, персиковому или карамельному.

  • 5

    Такие цвета визуально удлинят ваши пальцы и сделают руки утонченнее и элегантнее.

  • 6

    Форму следует выбирать по типу своей ногтевой пластины, однако помните об умеренной длине. Все должно выглядеть строго, гармонично и так, словно ваши ручки только из салона Золушки.

  • 7

    Избегайте острых длинных форм, которые также покинули трендовые позиции.

  • 8

    Чтобы упростить понимание того, что сейчас модно, представьте классический французский маникюр.

  • 9

    Откажитесь от белой линии и оставьте на своих ручках лишь базовый оттенок, который можно закрепить перламутровой пудрой или мелким глиттером.

  • 10

    Если в прошлом сезоне основной акцент в модном маникюре весна-лето 2020 пришелся на прямоугольную форму или ногти «лопаточки», то будущей весной и летом на пике популярности окажутся овальные и миндалевидные ногти.

  • 11

    В 2020 году стоит обратить свое внимание на матовый маникюр и матовые лак для ногтей, как светлых и пастельных тонов, так и темных.

  • 12

    Смотря на модные коллекции весны, где многие дизайнеры уделили золоту и блеску много внимания, можно того же ожидать и в маникюре.

  • 13

    Маникюр в стиле nude также не первый год в фаворитах у кутюрье — он практичный и универсальный, сочетается со всем что только можно вообразить.

  • 14

    С легкой руки мастеров в живописную картину превратился и лунный маникюр.

  • 15

    Особенно интересно смотрится маникюр, который по цвету перекликается с ансамблем одежды.

  • 16

    В этом сезоне в фаворитах лаки с эффектом матового покрытия. Они превращают маникюр в настоящую картину, нарисованную акварелью.

  • 17

    Кстати, на матовой основе хорошо смотрится дизайн, выполненный прозрачным глянцевым лаком – например, нарисованные звездочки, сердечки, а также выделенная линия улыбки.

  • 18

    Магические оттенки белого в этом сезоне покорили многих мастеров маникюра. И неспроста! Любимый цвет невест идеально подчеркивает форму и красоту ногтей, подходит как к классическому костюму, так и к вечернему платью.

Маникюр 2020: стильные идеи френча на весну (Фото)

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