Модные советы для мужчин: как не выглядеть нелепой звездой реалити-шоу(Фото)

1 Облегающая одежда Любовь к облегающей одежде проходит красной нитью через все реалити-шоу. Это могут быть джинсы, футболки, рубашки, брюки. Ткань якобы лопается на мышцах, хотя они не такие уж впечатляющие. Разумеется, облегающая одежда хорошо подчеркивает натренированное тело, но есть разница между "облегает" и "лопается". Замена Носите одежду по размеру, подчеркивающую ваши достоинства. Не стоит превращаться в Халка.

2 Нарисованные брови Яркие брови ввели в моду женщины на бензозаправках. Затем это перешло в мужскую моду. Мужчины выходили из салонов с ярко окрашенными бровями, стремящимися ввысь. Те же, кому не повезло с густотой и формой, даже татуировали брови. Замена Если вам не нравятся ваши природные брови, можете изменить их, но знайте, что есть разумная середина между Тарзаном и Терри из шоу Love Island. Регулярно выщипывание позволит поддерживать нормальный вид ваших бровей. Можете использовать немного воска, чтобы пригладить их и сохранить натуральный вид.

3 Сумки через плечо Никто точно не знает, откуда пошла мода на сумки кроссбоди. Но мы точно знаем, что они ужасны. Спортивные сумки и сумки-тоут завоевали любовь мужчин во всем мире, хотя поначалу их высмеивали. В случае же маленьких сумочек мы можем только высказать своё презрение. Что в них может поместиться, кроме телефона и пары унций травки? Замена Большинство мужских брендов предлагает разные варианты сумок и рюкзаков, так что можно подобрать для себя подходящую модель и никогда даже не задумываться о том, чтобы носить через плечо маленькую сумочку с поддельным принтом Louis Vuitton.

4 Этнические татуировки Современные модники позаимствовали прически индейцев и бинди народности Гуджарати. Есть в их арсенале и этнические татуировки. С расцветом ТВ-шоу символы Самоа и Маори вырвали из их оригинального контекста, чтобы нанести на тела, покрытые автозагаром в Великобритании. Возникает резонный вопрос - к какому племени ты принадлежишь? Разве что в Клану Полных Кретинов, ведь участники ТВ-шоу вряд ли имеют семейные связи с жителями Полинезии. Замена К татуировке нужно подготовиться, чтобы после её нанесения не сожалеть об этом. Не нужно выбирать рисунок только потому, что он смотрится круто, ведь с ним придется ходить всю жизнь.

5 Глубокий вырез Ты ходишь в тренажерный зал. Твоя мышечная масса растет. У тебя есть масло для кожи, чтобы выглядеть круто. Чтобы стать звездой, тебе не хватает только майки с экстремально глубоким вырезом. Это самый популярный наряд для героев реалити-шоу, ведь, по их мнению, он подчеркивает мускулы. Замена Красивое тело требует меньше одежды, но оно отлично выглядит и в обычной майке или футболке. Не нужны странные синтетические материалы, блестяшки или татуированные рисунки. Если вы действительно хотите поразить мир результатами работы над своим телом, наденьте лучше спортивную футболку.