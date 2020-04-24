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Модные советы для мужчин: как не выглядеть нелепой звездой реалити-шоу(Фото)

Смотрите фото (13)
Модные советы для мужчин: как не выглядеть нелепой звездой реалити-шоу(Фото)
01:26 Сегодня Телеграф metrosexual.com.ua Фото: metrosexual.com.ua

Новости шоу бизнеса:Звезды реалити-шоу являются знаменосцами дурного стиля. Заставляя нас по часу созерцать их лица, лишенные мимики (спасибо ботоксу!), они пытаются убедить нас в том, что их странная одежда - образец стиля. Не дайте себя обмануть. Не дайте себя обмануть. Следуйте нашим советам, чтобы исправить стиль, навязанный звездами ТВ-шоу.

  • 1

    Облегающая одежда

    Любовь к облегающей одежде проходит красной нитью через все реалити-шоу. Это могут быть джинсы, футболки, рубашки, брюки. Ткань якобы лопается на мышцах, хотя они не такие уж впечатляющие. Разумеется, облегающая одежда хорошо подчеркивает натренированное тело, но есть разница между "облегает" и "лопается".

    Замена

    Носите одежду по размеру, подчеркивающую ваши достоинства. Не стоит превращаться в Халка.

  • 2

    Нарисованные брови

    Яркие брови ввели в моду женщины на бензозаправках. Затем это перешло в мужскую моду. Мужчины выходили из салонов с ярко окрашенными бровями, стремящимися ввысь. Те же, кому не повезло с густотой и формой, даже татуировали брови.

    Замена

    Если вам не нравятся ваши природные брови, можете изменить их, но знайте, что есть разумная середина между Тарзаном и Терри из шоу Love Island. Регулярно выщипывание позволит поддерживать нормальный вид ваших бровей. Можете использовать немного воска, чтобы пригладить их и сохранить натуральный вид.

  • 3

    Сумки через плечо

    Никто точно не знает, откуда пошла мода на сумки кроссбоди. Но мы точно знаем, что они ужасны. Спортивные сумки и сумки-тоут завоевали любовь мужчин во всем мире, хотя поначалу их высмеивали. В случае же маленьких сумочек мы можем только высказать своё презрение. Что в них может поместиться, кроме телефона и пары унций травки?

    Замена

    Большинство мужских брендов предлагает разные варианты сумок и рюкзаков, так что можно подобрать для себя подходящую модель и никогда даже не задумываться о том, чтобы носить через плечо маленькую сумочку с поддельным принтом Louis Vuitton.

  • 4

    Этнические татуировки

    Современные модники позаимствовали прически индейцев и бинди народности Гуджарати. Есть в их арсенале и этнические татуировки. С расцветом ТВ-шоу символы Самоа и Маори вырвали из их оригинального контекста, чтобы нанести на тела, покрытые автозагаром в Великобритании. Возникает резонный вопрос - к какому племени ты принадлежишь? Разве что в Клану Полных Кретинов, ведь участники ТВ-шоу вряд ли имеют семейные связи с жителями Полинезии.

    Замена

    К татуировке нужно подготовиться, чтобы после её нанесения не сожалеть об этом. Не нужно выбирать рисунок только потому, что он смотрится круто, ведь с ним придется ходить всю жизнь.

  • 5

    Глубокий вырез

    Ты ходишь в тренажерный зал. Твоя мышечная масса растет. У тебя есть масло для кожи, чтобы выглядеть круто. Чтобы стать звездой, тебе не хватает только майки с экстремально глубоким вырезом. Это самый популярный наряд для героев реалити-шоу, ведь, по их мнению, он подчеркивает мускулы.

    Замена

    Красивое тело требует меньше одежды, но оно отлично выглядит и в обычной майке или футболке. Не нужны странные синтетические материалы, блестяшки или татуированные рисунки. Если вы действительно хотите поразить мир результатами работы над своим телом, наденьте лучше спортивную футболку.

  • 6

    Короткие шорты

    Длина чуть выше колена характерна для шорт от Ralph Lauren. Такие шорты носят в Оксфорде и Кембридже. Они считаются классическими, выглядят круто и вполне подходят для классных летних образов. Если же их сделать короче, то картина изменится кардинально. Такая одежда уже не гарантирует благопристойность.

    Замена

    Летом оголение неизбежно. Секрет спасения пристойного образа - в длине. Носите шорты-чинос или джинсовые шорты, которые прикрывают большую часть бедра. Не стоит лишний раз говорить о том, что ноги должны быть равномерно загорелыми.

Мода 2020: главные мужские тенденции и тренды "весна-лето" (Фото)

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Мужская одежда, Мода 2020, Одежда для мужчин, Мужская мода 2020.
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