Модные советы для мужчин: как не выглядеть нелепой звездой реалити-шоу(Фото)

Облегающая одежда
Любовь к облегающей одежде проходит красной нитью через все реалити-шоу. Это могут быть джинсы, футболки, рубашки, брюки. Ткань якобы лопается на мышцах, хотя они не такие уж впечатляющие. Разумеется, облегающая одежда хорошо подчеркивает натренированное тело, но есть разница между "облегает" и "лопается".
Замена
Носите одежду по размеру, подчеркивающую ваши достоинства. Не стоит превращаться в Халка.
Нарисованные брови
Яркие брови ввели в моду женщины на бензозаправках. Затем это перешло в мужскую моду. Мужчины выходили из салонов с ярко окрашенными бровями, стремящимися ввысь. Те же, кому не повезло с густотой и формой, даже татуировали брови.
Замена
Если вам не нравятся ваши природные брови, можете изменить их, но знайте, что есть разумная середина между Тарзаном и Терри из шоу Love Island. Регулярно выщипывание позволит поддерживать нормальный вид ваших бровей. Можете использовать немного воска, чтобы пригладить их и сохранить натуральный вид.
Сумки через плечо
Никто точно не знает, откуда пошла мода на сумки кроссбоди. Но мы точно знаем, что они ужасны. Спортивные сумки и сумки-тоут завоевали любовь мужчин во всем мире, хотя поначалу их высмеивали. В случае же маленьких сумочек мы можем только высказать своё презрение. Что в них может поместиться, кроме телефона и пары унций травки?
Замена
Большинство мужских брендов предлагает разные варианты сумок и рюкзаков, так что можно подобрать для себя подходящую модель и никогда даже не задумываться о том, чтобы носить через плечо маленькую сумочку с поддельным принтом Louis Vuitton.
Этнические татуировки
Современные модники позаимствовали прически индейцев и бинди народности Гуджарати. Есть в их арсенале и этнические татуировки. С расцветом ТВ-шоу символы Самоа и Маори вырвали из их оригинального контекста, чтобы нанести на тела, покрытые автозагаром в Великобритании. Возникает резонный вопрос - к какому племени ты принадлежишь? Разве что в Клану Полных Кретинов, ведь участники ТВ-шоу вряд ли имеют семейные связи с жителями Полинезии.
Замена
К татуировке нужно подготовиться, чтобы после её нанесения не сожалеть об этом. Не нужно выбирать рисунок только потому, что он смотрится круто, ведь с ним придется ходить всю жизнь.
Глубокий вырез
Ты ходишь в тренажерный зал. Твоя мышечная масса растет. У тебя есть масло для кожи, чтобы выглядеть круто. Чтобы стать звездой, тебе не хватает только майки с экстремально глубоким вырезом. Это самый популярный наряд для героев реалити-шоу, ведь, по их мнению, он подчеркивает мускулы.
Замена
Красивое тело требует меньше одежды, но оно отлично выглядит и в обычной майке или футболке. Не нужны странные синтетические материалы, блестяшки или татуированные рисунки. Если вы действительно хотите поразить мир результатами работы над своим телом, наденьте лучше спортивную футболку.
Короткие шорты
Длина чуть выше колена характерна для шорт от Ralph Lauren. Такие шорты носят в Оксфорде и Кембридже. Они считаются классическими, выглядят круто и вполне подходят для классных летних образов. Если же их сделать короче, то картина изменится кардинально. Такая одежда уже не гарантирует благопристойность.
Замена
Летом оголение неизбежно. Секрет спасения пристойного образа - в длине. Носите шорты-чинос или джинсовые шорты, которые прикрывают большую часть бедра. Не стоит лишний раз говорить о том, что ноги должны быть равномерно загорелыми.