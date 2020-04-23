Burberry презентовала уникальную коллекцию эко-одежды (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Экологическая коллекция была создана специально ко Дню Земли, 22 апреля.

Британский производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии Burberry создал экологическую коллекцию ко Дню Земли, 22 апреля. Коллекция ReBurberry Edit состоит из 26 предметов одежды и аксессуаров, которые дизайнеры создали из переработанных рыболовных сетей, обрезков ткани и пластика.

Об этом британская компания сообщила в блоге на своем официальном сайте.

Дизайнеры создали 26 элементов гардероба с минимальным ущербом для окружающей среды. В частности, в коллекцию вошли плащи, парки и накидки, изготовленные из econyl - переработанного нейлона, который создали из рыболовных сетей, обрезков ткани и промышленного пластика.

Также производители представили солнцезащитные очки, оправы которых изготовлены из новейшего материала - ацетата на биооснове.

Кроме этого, компания Burberry вводит новую эко-маркировку одежды. Отныне покупатели будут знать обо всех компонентах и составе веществ, из которых создали продукцию.

Burberry воплощает глобальный план - отказаться от использования пластика в своей продукции и упаковке до 2025 года.