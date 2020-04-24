Маникюр 2020: самые актуальные тренды на весну (Фото)

Лучшие тренды и новинки маникюра 2020-2021 представляют сочетание контрастов, выдержанность в стиле минимализма и переплетение ярких красок.
Наряду с классическим дизайном ногтей, в этом сезоне выступают свежие подходы к созданию самого модного маникюра 2020-2021 года.
Благодаря новым тенденциям моды диапазон выбора цвета колеблется от полупрозрачных, пастельных тонов и вплоть до чёрного цвета.
Главные тренды: модный маникюр черный с белым и/или с красным, нюдовый маникюр (фото в разделе с новинками, а также пастельные оттенки.
Модный маникюр 2020-2021 года не может обойтись без френча.
Эта вечная классика остаётся актуальной в любое время года. Но вы можете дополнить её выделив кончик ногтя контрастным цветом, либо изменив окантовку геометрическими линями.
Таким образом, вы получите совершенно новый французский маникюр.
Ещё один непроходящий тренд – это лунный маникюр. В отличие от маникюра френч, здесь используется область ногтя, прилегающая к кутикуле.
И модный маникюр 2020-2021 года предполагает видоизменение этой области от округлой формы до треугольной или прямой.
В моде нюдовая база, использование блёсток и геометрии. Если у вас короткие ногти, то визуально удлинить их вам поможет именно лунный маникюр, фото ниже являются тому подтверждением.
Исключительным отличием модного маникюра в этом году от прошлых лет является применение дизайнерской лаконичной геометрии.
Только посмотрите на этот современный и стильный маникюр.
Фото иллюстрируют сочетание ярких оттенков лака с тонкими геометрическими линиями и фигурами.
И вовсе не обязательно покрывать лаком весь ноготь, модный маникюр 2020-2021 подразумевает окрашивание отдельных частей ногтевой пластины.
Креативный маникюр с рисунками ногтях в стиле минимализма предполагает изображение тонких линий, точек, а также изящных стеблей растений.
Подчеркните свою индивидуальность, выбрав самый модный маникюр; фото новинки помогут вам определиться с выбором.