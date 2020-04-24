Маникюр 2020: самые актуальные тренды на весну (Фото)

1 Лучшие тренды и новинки маникюра 2020-2021 представляют сочетание контрастов, выдержанность в стиле минимализма и переплетение ярких красок.

2 Наряду с классическим дизайном ногтей, в этом сезоне выступают свежие подходы к созданию самого модного маникюра 2020-2021 года.

3 Благодаря новым тенденциям моды диапазон выбора цвета колеблется от полупрозрачных, пастельных тонов и вплоть до чёрного цвета.

4 Главные тренды: модный маникюр черный с белым и/или с красным, нюдовый маникюр (фото в разделе с новинками, а также пастельные оттенки.

5 Модный маникюр 2020-2021 года не может обойтись без френча.

6 Эта вечная классика остаётся актуальной в любое время года. Но вы можете дополнить её выделив кончик ногтя контрастным цветом, либо изменив окантовку геометрическими линями.

7 Таким образом, вы получите совершенно новый французский маникюр.

8 Ещё один непроходящий тренд – это лунный маникюр. В отличие от маникюра френч, здесь используется область ногтя, прилегающая к кутикуле.

9 И модный маникюр 2020-2021 года предполагает видоизменение этой области от округлой формы до треугольной или прямой.

10 В моде нюдовая база, использование блёсток и геометрии. Если у вас короткие ногти, то визуально удлинить их вам поможет именно лунный маникюр, фото ниже являются тому подтверждением.

11 Исключительным отличием модного маникюра в этом году от прошлых лет является применение дизайнерской лаконичной геометрии.

12 Только посмотрите на этот современный и стильный маникюр.

13 Фото иллюстрируют сочетание ярких оттенков лака с тонкими геометрическими линиями и фигурами.

14 И вовсе не обязательно покрывать лаком весь ноготь, модный маникюр 2020-2021 подразумевает окрашивание отдельных частей ногтевой пластины.

15 Креативный маникюр с рисунками ногтях в стиле минимализма предполагает изображение тонких линий, точек, а также изящных стеблей растений.