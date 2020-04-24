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Маникюр 2020: самые актуальные тренды на весну (Фото)

Смотрите фото (17)
Маникюр 2020: самые актуальные тренды на весну (Фото)
14:26 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Независимо от вкусов и погоды за окном – каждая девушка найдёт для себя наиболее подходящий маникюр.

  • 1

    Лучшие тренды и новинки маникюра 2020-2021 представляют сочетание контрастов, выдержанность в стиле минимализма и переплетение ярких красок.

  • 2

    Наряду с классическим дизайном ногтей, в этом сезоне выступают свежие подходы к созданию самого модного маникюра 2020-2021 года.

  • 3

    Благодаря новым тенденциям моды диапазон выбора цвета колеблется от полупрозрачных, пастельных тонов и вплоть до чёрного цвета.

  • 4

    Главные тренды: модный маникюр черный с белым и/или с красным, нюдовый маникюр (фото в разделе с новинками, а также пастельные оттенки.

  • 5

    Модный маникюр 2020-2021 года не может обойтись без френча.

  • 6

    Эта вечная классика остаётся актуальной в любое время года. Но вы можете дополнить её выделив кончик ногтя контрастным цветом, либо изменив окантовку геометрическими линями.

  • 7

    Таким образом, вы получите совершенно новый французский маникюр. 

  • 8

    Ещё один непроходящий тренд – это лунный маникюр. В отличие от маникюра френч, здесь используется область ногтя, прилегающая к кутикуле.

  • 9

    И модный маникюр 2020-2021 года предполагает видоизменение этой области от округлой формы до треугольной или прямой.

  • 10

    В моде нюдовая база, использование блёсток и геометрии. Если у вас короткие ногти, то визуально удлинить их вам поможет именно лунный маникюр, фото ниже являются тому подтверждением.

  • 11

    Исключительным отличием модного маникюра в этом году от прошлых лет является применение дизайнерской лаконичной геометрии.

  • 12

    Только посмотрите на этот современный и стильный маникюр.

  • 13

    Фото иллюстрируют сочетание ярких оттенков лака с тонкими геометрическими линиями и фигурами.

  • 14

    И вовсе не обязательно покрывать лаком весь ноготь, модный маникюр 2020-2021 подразумевает окрашивание отдельных частей ногтевой пластины.

  • 15

    Креативный маникюр с рисунками ногтях в стиле минимализма предполагает изображение тонких линий, точек, а также изящных стеблей растений.

  • 16

    Подчеркните свою индивидуальность, выбрав самый модный маникюр; фото новинки помогут вам определиться с выбором.

Маникюр 2020: идеи модного весеннего дизайна (Фото)

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