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Мода 2020: детали в одежде, которые непременно добавят вам возраст (Фото)

Смотрите фото (7)
Мода 2020: детали в одежде, которые непременно добавят вам возраст (Фото)
02:01 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Вещей, которые визуально увеличивают возраст женщины, существует достаточно большое количество. Мы предлагаем вашему вниманию полный разбор семи самых главных ошибок.

  • 1

    Смешные футболки с надписями, короткие юбочки и банты

    В такой одежде вы будете выглядеть как женщина в возрасте, впавшая в детство. По этой причине мы настоятельно рекомендуем вам отказаться от этих предметов женского гардероба раз и навсегда.

    Подбирайте одежду по возрасту, откажитесь от инфантильных принтов и прислушивайтесь к мнению стилистов.

  • 2

    Одежда с различными, цветными принтами

    Осторожнее с принтами! Если уж вы решили носить одежду с различного рода изображениями, то делайте это как можно более аккуратно. Если принт будет слишком ярким, то вы будете выглядеть, словно расписана под хохлому. Предпочтение лучше всего отдавать темным оттенкам или сдержанным принтам. В данном случае важно не переборщить.

  • 3

    Не надевайте украшения "гарнитуром"

    Ни в коем случае нельзя надевать на себя сразу все украшения, которые только у вас имеются, если вы не желаете выглядеть старше своего возраста. Хорошо гармонируют друг с другом только различного рода сережки, кольца, а также колье.

    Дорогие гарнитуры свойственно носит богатым статным дамам почтенного возраста. Относите себя к этой категории? Тогда, пожалуйста.

  • 4

    Избавьтесь от расхлябанной, слишком "удобной" обуви

    Старую удобную обувь, давно утратившую парадный вид замените на балетки, аккуратные кроссовки, стильные лоферы или же модные слипоны. Тем более что в обувных магазинах они на данный момент представлены в достаточно большом ассортименте.

    Старая, расхлябанная обувь создает ассоциацию с ностальгирующей по былым временам женщиной, а никак не с молодой стильной красоткой.

  • 5

    Маленький шейный платочек

    При помощи этого аксессуара многие женщины пытаются скрывать различного рода следы возрастных изменений на шее. Однако эффект получается прямо противоположный. Окружающие сразу же понимают, что у дамочки имеются какие-то проблемы, которые обладают дерматологическим характером. Особенно это заметно, если шейный платок не соответствует вашему образу. Шейный платок лучше всего заменить стильным шарфиком.

  • 6

    Шляпы с цветами, брошами и лентами

    Если только вы не собираетесь отправиться на ипподром, ни в коем случае не следует носить такой аксессуар. В холодное время года вместо него лучше всего надеть берет, который изготовлен из трикотажа или фетра. А в теплое время года - соломенные шляпки.

    Шляпа с брошью не должна появиться в гардеробе женщины раньше, чем ей исполнится семьдесят. К тому же возрасту можно отнести и шляпы с крупными искусственными цветами и длинными лентами.

    Это далеко не полный список предметов гардероба, которые делают молодых женщин значительно старше своего настоящего возраста. А женщин старшего возраста они старят еще больше. Так что, если в вашем гардеробе имеется что-либо из вышеперечисленного, то настоятельно рекомендуем вам избавиться от этих вещей. Можете смело отнести их на помойку.

Вещи, которые лучше не носить женщинам после 35 лет (Фото)

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