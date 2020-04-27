Стильные юбки, которые подчеркнут вашу неотразимость в 2020 году (Фото)

1 Юбки изумительно подчеркивают женственность их обладательницы и позволяют создавать стильные образы в различной стилистике. Каждый сезон дизайнеры представляют в своих коллекциях ультратрендовые новинки. Читайте в нашем обзоре, какие модели наиболее актуальны в 2020 году. Сафари Юбка сафари - актуальный тренд 2020. Стиль сафари проделал долгий путь из Африки на модные подиумы, и покидать их не собирается. Ежегодно в разных воплощениях он появляется в коллекциях многих брендов. В этом сезоне стиль ярко напомнил о себе и юбка сафари - один из самых актуальных трендов. Модель лаконичного кроя с накладными карманами смотрится очень интересно, удивительным образом сочетая брутальность и мягкость. Она универсальна и легко вписывается в разные образы. Юбка сафари гармонично дополняет нежные блузы и строгие рубашки, хорошо смотрится и с кроссовками, и с ковбойскими сапогами, и с босоножками на высоком каблуке. Интересный факт: Стиль сафари зародился в 20-30-х годах прошлого века. Он пришел в моду из униформы охотников и путешественников по африканскому континенту. С этим и связаны его ключевые элементы: лаконичный крой, не стесняющий движения; накладные карманы, чтобы носить с собой больше вещей; природные оттенки, позволяющие сливаться с окружающим пейзажем - хаки, песочный, оливковый, серый и т.п.

2 Плиссе Плиссированная юбка отлично вписывается в современные образы. Модели с плиссированными складками всегда популярны, но в этом сезоне они просто вне конкуренции. Нежные и изящные, они позволяют создавать необычайно эффектные луки. Многие женщины считают их старомодными, но это абсолютно не так. Все зависит от того, с чем их сочетают. Плиссированные юбки превосходно смотрятся, к примеру, в компании с рубашками в сафари стиле, блузами строгого кроя, объемным удлиненным верхом - джемпером или пуловером. Такие комбинации выглядят современно и создают впечатление, что образ только что сошел с модного подиума.

3 Трикотажная Трикотажная юбка с разноцветными полосами придает образу яркую оригинальность. Дизайнеры предлагают юбки из различных материалов и трикотаж можно назвать одним из универсальных вариантов. Модели из него всегда выглядят актуально, и в зависимости от фактуры можно подобрать вещь для любой погоды. Юбка может быть прямого силуэта, прилегающего фасона ("карандаш") или имитировать плиссировку за счет переплетения. Выбор трикотажных моделей очень большой, они представлены в самых разных оттенках у многих брендов. Очень эффектно смотрятся юбки с цветными вставками - с ними можно создавать яркие современные образы.

4 Асимметричная Многослойная модная юбка с асимметрией задает тон всему образу. Асимметрия - это уже общая тенденция, которая удерживает позиции уже несколько лет. Каждый год дизайнеры представляют новые прочтения оригинального кроя. Юбки с асимметрией позволяют выделиться и привлечь внимание очаровательной неординарностью образа. Они могут быть разные: очень яркие или наоборот, сдержанные. Модели с экстравагантным многослойным кроем превосходно подойдут для продвинутых луков. Для менее смелых образов можно подобрать юбку с легкой асимметрией подола - этого будет достаточно для statement-эффекта.

5 Кожаная Стильный монохромный образ Меган Маркл: кожаная юбка в сочетании с блузой близкого оттенка. Кожаные юбки - еще один тренд, который бьет все рекорды популярности. Прямые, трапециевидные, расклешенные, плиссированные, с запахом - они все смотрятся стильно и интригующе. Палитра сезона 2020 тоже радует разнообразием. Актуальны и традиционный черный цвет, и сдержанные нюдовые оттенки, и яркие сочные тона: бордовый, зеленый, оранжевый и другие. Носить кожаные юбки можно с чем угодно. Очень интересно они смотрятся в монохромных образах, когда их оттенок совпадает или близок по тональности к цвету верха. Эффектные луки можно создавать, играя с комбинацией фактур, миксуя кожу с летящим шифоном или мягким кашемиром.

6 Атласная Атласная юбка придает луку изысканный шик. Последние годы все больше популярны ткани с интересными текстурами, создающие изысканно очаровательный образ. В этом сезоне как никогда в фаворе благородный атлас. Юбки из этого материала играют красивым шелковистым отливом и смотрятся настолько выразительно, что образу не требуются никакие дополнительные аксессуары. Можно составлять яркие луки с атласной юбкой насыщенного оттенка или приглушить эффектность, выбрав модель черного или шоколадного цвета. Как и кожа, атлас прекрасный компаньон для обыгрывания фактур. Например, шелковистая юбка будет интересно смотреться в компании с грубоватым шерстяным свитером или объемным свитшотом.

7 Прозрачная Частично прозрачные юбки - оригинальное сочетание скромности и эапатажа. На пике популярности эпатажные юбки из прозрачных материалов. Безусловно, такие откровенные модели подойдут только смелым, уверенным в своей неотразимости девушкам. Юбки могут быть полностью просвечивающимися, полупрозрачными или частично открытыми - с прозрачными вставками. Вариаций много и можно подобрать наиболее комфортный вариант, открывающий ровно столько, сколько будет желание показать. Или прикрыть сверху чем-то удлиненным, например, рубашкой, туникой или объемным джемпером.

8 Принтованная Микс принтов делает юбку ультрамодной. Юбки в актуальных цветах изумительно смотрятся в любых образах, но не менее интересно выглядят принтованные модели. Многообразие трендовых узоров поражает: на юбках расцветают различные цветы и растительность тропиков, красуются отметины зебры, питона, леопарда, тигра. По-прежнему в топе трендов классические горошек, клетка и полоски. Дизайнеры каждый раз ищут новые формы и варианты выражения узоров. Очень интересно смотрится микс нескольких узоров в одной юбке. Это смотрится очень современно и позволяет создавать ультрамодные луки.