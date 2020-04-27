Маникюр 2020: модные тенденции матового дизайна (Фото)

1 Маникюр – это отличный способ выделить себя, а матовые ногти – самая новая и горячая тенденция.

2 Именно дизайн ногтя и матовый стиль приобрели популярность, предлагая вам возможность быть смелой или скромной благодаря холсту из 10 ваших ногтей.

3 Иногда самым сложным процессом в ношении крутого дизайна ногтей, является процесс его выбора.

4 Вы можете оказаться между цветами, стилями, тонами, рисунками и многим другим.

5 В 2020 году в моде яркий хищный принт. Сделайте нежную, цвета шкурки банана, основу, и ноготок на безымянном пальце украсьте леопардовым принтом.

6 Можно, кстати, добавить и довольно популярный принт зебра – получится очень крутой весенний маникюр.

7 Насыщенный желтый или его более бледный оттенок вполне самодостаточны, поэтому создавайте матовый маникюр и наслаждайтесь теплотой цвета.

8 Вам точно будет все время казаться, что у вас на руках поселилось настоящее солнце.

9 Модная тенденция 2020 – это ногти с большой точкой по центру каждого ноготка – ближе к основанию.

10 Не упустите возможность выглядеть модно – сделайте яркий маникюр желтый с точками.

11 Нейл-стилисты советуют комбинировать желтый цвет с черным – это очень удачное сочетание. Черный цвет смягчает яркий желтый, и подчеркивает его оттенок. Кроме того, черный добавляет изысканности и изящества.

12 Это может быть комбинированный желто-черный маникюр весенний, или желтый с черными абстрактными рисунками.

13 Матовые ногти могут быть короткими или длинными, а их плоская поверхность действительно выделяется в мире глянцевого и блестящего маникюра.

14 Даже с головокружительным выбором глянцевых лаков, здесь у вас будет изюминка.

15 Этот новый стиль ломает форму, привнося элемент текстуры и открывая невероятные возможности для полировки.

16 Отличный способ дополнить матовые ногти – разместить его рядом с несколькими текстурами.

17 Эти ногти подчеркивают многообразие, которое возможно только при разных видах отделки.