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Маникюр 2020: модные тенденции матового дизайна (Фото)

Смотрите фото (19)
Маникюр 2020: модные тенденции матового дизайна (Фото)
15:03 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Шаг за шагом, весна уже вливается в нашу жизнь солнечными лучами. Не успеем оглянуться, как все внезапно расцветет, и мы начнем меняться.

  • 1

    Маникюр – это отличный способ выделить себя, а матовые ногти – самая новая и горячая тенденция.

  • 2

    Именно дизайн ногтя и матовый стиль приобрели популярность, предлагая вам возможность быть смелой или скромной благодаря холсту из 10 ваших ногтей.

  • 3

    Иногда самым сложным процессом в ношении крутого дизайна ногтей, является процесс его выбора.

  • 4

    Вы можете оказаться между цветами, стилями, тонами, рисунками и многим другим.

  • 5

    В 2020 году в моде яркий хищный принт. Сделайте нежную, цвета шкурки банана, основу, и ноготок на безымянном пальце украсьте леопардовым принтом.

  • 6

    Можно, кстати, добавить и довольно популярный принт зебра – получится очень крутой весенний маникюр.

  • 7

    Насыщенный желтый или его более бледный оттенок вполне самодостаточны, поэтому создавайте матовый маникюр и наслаждайтесь теплотой цвета.

  • 8

    Вам точно будет все время казаться, что у вас на руках поселилось настоящее солнце.

  • 9

    Модная тенденция 2020 – это ногти с большой точкой по центру каждого ноготка – ближе к основанию.

  • 10

    Не упустите возможность выглядеть модно – сделайте яркий маникюр желтый с точками.

  • 11

    Нейл-стилисты советуют комбинировать желтый цвет с черным – это очень удачное сочетание. Черный цвет смягчает яркий желтый, и подчеркивает его оттенок. Кроме того, черный добавляет изысканности и изящества.

  • 12

    Это может быть комбинированный желто-черный маникюр весенний, или желтый с черными абстрактными рисунками.

  • 13

    Матовые ногти могут быть короткими или длинными, а их плоская поверхность действительно выделяется в мире глянцевого и блестящего маникюра.

  • 14

    Даже с головокружительным выбором глянцевых лаков, здесь у вас будет изюминка.

  • 15

    Этот новый стиль ломает форму, привнося элемент текстуры и открывая невероятные возможности для полировки.

  • 16

    Отличный способ дополнить матовые ногти – разместить его рядом с несколькими текстурами.

  • 17

    Эти ногти подчеркивают многообразие, которое возможно только при разных видах отделки.

  • 18

    Использование матового лака рядом с классическим блестящим ногтем позволяет сделать идеальный фокус на матовой отделке.

Маникюр 2020: яркие идеи дизайна с фруктами (Фото)

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