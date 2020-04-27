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Коронавирус в мире моды: Saint Laurent не будет участвовать в парижской Неделе моды

Коронавирус в мире моды: Saint Laurent не будет участвовать в парижской Неделе моды
20:04 Сегодня Телеграф www.unian.net

Новости шоу бизнеса:В связи с пандемией коронавируса модный Дом Saint Laurent принял решение покинуть Неделю моды в Париже в 2020 году.

Из-за пандемии COVID-19 руководство дома моды Saint Laurent приняло решение отказаться от участия в Неделе моды в Париже и перейти на собственный график презентации новых коллекций в течение года.

Как сообщает WWD со ссылкой на заявление компании, это сделано, чтобы марка смогла адаптироваться к новым условиям, возникшим из-за коронавируса.

"Осознавая ситуацию, которая сложилась, мы в Saint Laurent решили взять происходящее под собственный контроль и полностью изменить свое расписание. Бренд не представит свои коллекции ни на одной Неделе моды в 2020 году", – заявили представители модного дома.

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Напомним, что показы всей осенней Недели моды в Париже, которые должны были состояться в начале лета 2020 года, будут перенесены на неопределенный срок или в digital-формат.

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Неделя моды в Париже, Saint Laurent, Парижская Неделя моды, Covid-19, Неделя моды 2020.
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