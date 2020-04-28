Маникюр 2020: лучшие идеи дизайна на лето (Фото)

1 Современные модницы, наверное, и не подозревают, что еще не так давно маникюром называли косметическую процедуру, которая включала в себя только чистку и полировку ногтевой пластины, а также удаление кутикулы.

2 Покрытие лаком использовалось только в редких случаях и не всеми представительницами прекрасной половины человечества.

3 Модные тенденции в ногтевом сервисе оказывали влияние на их длину, которая менялась от короткой до длинной, а также форму, которая в свою очередь в разные годы менялась и становилась заостренной, миндалевидной, квадратной.

4 Для барышень, не обладающих от природы крепкой и длинной ногтевой пластиной придумывались различные вариации ее искусственного моделирования на пальцах рук, некоторые из которых до сих пор пользуются спросом у модниц.

5 На дизайн ногтей работают целые индустрии, которые не дремлют и придумывают новые средства и техники по украшательству кончиков пальцев.

6 Кроме этого, модные стилисты также не забывают внести свою лепту в ногтевой сервис и создают модные образы, в которых маникюр занимает равнозначное место с прической, макияжем, одеждой и аксессуарами.

7 В тренде темные оттенки с нейл-артом минимальной контрастности.

8 Баклажановый, «марсала», «спелая вишня», графитовый и «вампирский красный» с росписью узоров на тон светлее или темнее основного цвета особенно эффектны для вечерней моды.

9 К тому последние тенденции по мейкапу не станут ограничивать в выборе помады или теней в тон маникюру, каким бы темным он не был.

10 Различные металлизированные оттенки лаков также остаются на пике популярности.

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12 Причем стилисты рекомендуют их использовать не только в чистом виде, но и в качестве элемента ней-арта.ээ Матовые лаки представлены широкой гаммой пастельных тонов, которые станут идеальными для кэжуала и деловой моды.

13 Сливочный, лавандовый светло-розовый, разбавленный бежевый, кремовый, мятный — все эти оттенки без глянцевого блеска будут актуальны в новом году.

14 Кто стремится к еще большей естественности, могут покрыть ухоженные ноготки оттенками в стиле нюд, который подходит под абсолютно любой лук.

15 Миндалевидная и овальная форма, которые продолжат свою актуальность, не должны быть слишком длинными.

16 Всего пара-тройка миллиметров свободного края ногтя станет оптимальным вариантом для маникюра.