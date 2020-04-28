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Маникюр 2020: лучшие идеи дизайна на лето (Фото)

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Маникюр 2020: лучшие идеи дизайна на лето (Фото)
14:41 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:До лета осталось совсем немного, поэтому каждая девушка интересуется, как сделать свой маникюр трендовым и модным.

  • 1

    Современные модницы, наверное, и не подозревают, что еще не так давно маникюром называли косметическую процедуру, которая включала в себя только чистку и полировку ногтевой пластины, а также удаление кутикулы.

  • 2

    Покрытие лаком использовалось только в редких случаях и не всеми представительницами прекрасной половины человечества.

  • 3

    Модные тенденции в ногтевом сервисе оказывали влияние на их длину, которая менялась от короткой до длинной, а также форму, которая в свою очередь в разные годы менялась и становилась заостренной, миндалевидной, квадратной.

  • 4

    Для барышень, не обладающих от природы крепкой и длинной ногтевой пластиной придумывались различные вариации ее искусственного моделирования на пальцах рук, некоторые из которых до сих пор пользуются спросом у модниц.

  • 5

    На дизайн ногтей работают целые индустрии, которые не дремлют и придумывают новые средства и техники по украшательству кончиков пальцев.

  • 6

    Кроме этого, модные стилисты также не забывают внести свою лепту в ногтевой сервис и создают модные образы, в которых маникюр занимает равнозначное место с прической, макияжем, одеждой и аксессуарами.

  • 7

    В тренде темные оттенки с нейл-артом минимальной контрастности.

  • 8

    Баклажановый, «марсала», «спелая вишня», графитовый и «вампирский красный» с росписью узоров на тон светлее или темнее основного цвета особенно эффектны для вечерней моды.

  • 9

    К тому последние тенденции по мейкапу не станут ограничивать в выборе помады или теней в тон маникюру, каким бы темным он не был.

  • 10

    Различные металлизированные оттенки лаков также остаются на пике популярности.

  • 11

  • 12

    Причем стилисты рекомендуют их использовать не только в чистом виде, но и в качестве элемента ней-арта.ээ

    Матовые лаки представлены широкой гаммой пастельных тонов, которые станут идеальными для кэжуала и деловой моды.

  • 13

    Сливочный, лавандовый светло-розовый, разбавленный бежевый, кремовый, мятный — все эти оттенки без глянцевого блеска будут актуальны в новом году.

  • 14

    Кто стремится к еще большей естественности, могут покрыть ухоженные ноготки оттенками в стиле нюд, который подходит под абсолютно любой лук.

  • 15

    Миндалевидная и овальная форма, которые продолжат свою актуальность, не должны быть слишком длинными.

  • 16

    Всего пара-тройка миллиметров свободного края ногтя станет оптимальным вариантом для маникюра.

  • 17

    Красивый маникюр может удастся только на ногтях приличной длины и, так называемые «обрубки» ничто уже спасти не сможет.

Маникюр 2020: модные тенденции матового дизайна (Фото)

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