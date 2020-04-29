Маникюр 2020: модные тенденции нежного френча (Фото)

1 Нежность и женственность просматривается во всех модных направлениях.

2 Маникюр не стал исключением. Самая модная и женственная форма ногтей в 2020 году является миндалевидная или овальная, что замечательно подходит для френча.

3 Сегодня один из самых главных трендов – это минимализм, который идеально подходит для создания красивого и нежного френча. Но это вовсе не означает, что надо отказаться от дополнительного декора или узоров. Но использовать различные дополнения надо так, чтобы каждая деталь придавала нежную изюминку создаваемому дизайну.

4 Нежный френч 2020 года – это совокупность классического французского маникюра с различными дизайнерскими дополнениями.

5 Нежный френч 2020 года выполнить можно в самых разных сочетаниях оттенков и цветов. Но современные мастера советуют обратить внимание на постельные тона для создания стильного и привлекательного нежного френча.

6 Наряду с привычными бело-бежевыми и розово-белыми оттенками можно выбрать другие оригинальные и необычные сочетания.

7 Например, покройте ногтевую пластину нежно сиреневым, персиковым, голубым, оливковым или песочным цветом, а «улыбку» сделайте белой.

8 Красиво и оригинально будет выглядеть, если сделать наоборот, основной тон пусть будет белый, цвета слоновой кости или бежево-сливочный, а улыбка любого другого цвета.

9 Интересно и своеобразно будет смотреться, когда каждый пальчик будет иметь свой цвет, такой вариант выглядит весело, но при этом не вызывающе.

10 Вот уже не один год маникюр с рисунком радует женщин своим разнообразием и красотой. Флористические рисунки в сочетании с нежным френчем придадут ноготкам ноту скромности, романтичности и женственности, даже если использовать минимальный формат.

11 Поэтому френч с цветочным рисунком чаще всего востребован у нежных и мечтательных девушек. Такое решение нежного френча актуально для создания свадебного маникюра.

12 Также френч, выполненный в нейтральных пастельных тонах, дополненный небольшим рисунком – прекрасный вариант маникюра для офиса. Такой нейл-арт замечательно сочетается с деловым и строгим образом.

13 Актуально и красиво выглядит классический френч с изображением легких и нежных бабочек. Изображение бабочек может быть любого размера, выполнятся на одном или нескольких ноготках.

14 При выборе формы и размера рисунка смело полагайтесь на свои желания и предпочтения. Одно ясно, что маникюр с изображением бабочек выглядит очень нежным, романтичным и легким.

15 Нежный классический френч – маникюр для любительниц лаконичного маникюра. Но можно добавить немного оригинальности и эффектности. Например, объемные кружевные узоры придадут классическому френчу нежность и неповторимость.

16 Для создания нежного френча с кружевным узором, выполняют рисунок на одном или двух ноготках. Такое дизайнерское решение очень легкое в исполнении. Для нанесения ровного кружевного рисунка используют стемпинг или слайдер-дизайн.

17 Втирка, без сомнения, является топовым материалом года для создания нежного и стильного френча 2020. Френч, выполненный с использованием втирки, приобретает элегантный и стильный вид.