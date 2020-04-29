Маникюр 2020: модные тенденции нежного френча (Фото)

Нежность и женственность просматривается во всех модных направлениях.
Маникюр не стал исключением. Самая модная и женственная форма ногтей в 2020 году является миндалевидная или овальная, что замечательно подходит для френча.
Сегодня один из самых главных трендов – это минимализм, который идеально подходит для создания красивого и нежного френча. Но это вовсе не означает, что надо отказаться от дополнительного декора или узоров. Но использовать различные дополнения надо так, чтобы каждая деталь придавала нежную изюминку создаваемому дизайну.
Нежный френч 2020 года – это совокупность классического французского маникюра с различными дизайнерскими дополнениями.
Нежный френч 2020 года выполнить можно в самых разных сочетаниях оттенков и цветов. Но современные мастера советуют обратить внимание на постельные тона для создания стильного и привлекательного нежного френча.
Наряду с привычными бело-бежевыми и розово-белыми оттенками можно выбрать другие оригинальные и необычные сочетания.
Например, покройте ногтевую пластину нежно сиреневым, персиковым, голубым, оливковым или песочным цветом, а «улыбку» сделайте белой.
Красиво и оригинально будет выглядеть, если сделать наоборот, основной тон пусть будет белый, цвета слоновой кости или бежево-сливочный, а улыбка любого другого цвета.
Интересно и своеобразно будет смотреться, когда каждый пальчик будет иметь свой цвет, такой вариант выглядит весело, но при этом не вызывающе.
Вот уже не один год маникюр с рисунком радует женщин своим разнообразием и красотой. Флористические рисунки в сочетании с нежным френчем придадут ноготкам ноту скромности, романтичности и женственности, даже если использовать минимальный формат.
Поэтому френч с цветочным рисунком чаще всего востребован у нежных и мечтательных девушек. Такое решение нежного френча актуально для создания свадебного маникюра.
Также френч, выполненный в нейтральных пастельных тонах, дополненный небольшим рисунком – прекрасный вариант маникюра для офиса. Такой нейл-арт замечательно сочетается с деловым и строгим образом.
Актуально и красиво выглядит классический френч с изображением легких и нежных бабочек. Изображение бабочек может быть любого размера, выполнятся на одном или нескольких ноготках.
При выборе формы и размера рисунка смело полагайтесь на свои желания и предпочтения. Одно ясно, что маникюр с изображением бабочек выглядит очень нежным, романтичным и легким.
Нежный классический френч – маникюр для любительниц лаконичного маникюра. Но можно добавить немного оригинальности и эффектности. Например, объемные кружевные узоры придадут классическому френчу нежность и неповторимость.
Для создания нежного френча с кружевным узором, выполняют рисунок на одном или двух ноготках. Такое дизайнерское решение очень легкое в исполнении. Для нанесения ровного кружевного рисунка используют стемпинг или слайдер-дизайн.
Втирка, без сомнения, является топовым материалом года для создания нежного и стильного френча 2020. Френч, выполненный с использованием втирки, приобретает элегантный и стильный вид.
Один из самых простых способов сделать нежный френч оригинальным и привлекательным – это применить в качестве дополнения жемчужную, зеркальную или голографическую втирку на один или два ноготка. Также замечательно будет смотреться френч с подчеркнутой свободной зоной зеркальной втиркой. Такой дизайн маникюра может иметь четкие границы линии «улыбки», а можно выполнить градиентный переход между основным покрытием и втиркой.