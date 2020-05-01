Уроки стиля от главного редактора Vogue: модные правила Анны Винтур (Фото)

1 Креативный директор американского Vogue советует разрабатывать свой собственный уникальный стиль в одежде, а не слепо копировать тренды и скупать все fashion-новинки, представленные дизайнерами на модных показах. "Нет" логотипам Логомания скоро будет не в моде. Яркие логотипы на одежде, обуви, сумках и прочих аксессуарах сейчас на пике популярности. На улицах можно увидеть все больше девушек в футболках с логотипом "GUCCI" или толстовках "FILA". Однако Винтур советует воздержаться от покупки подобных вещей. Во-первых, редактор Vogue считает, что этот тренд быстро отправиться на скамейку запасных, а, во-вторых, одежду с логотипами очень сложно правильно сочетать с другими элементами гардероба, и при этом выглядеть стильно, а не смешно. Многие не понимают, что подобные вещи сами по себе являются акцентами и их не нужно комбинировать, например, с яркими брюками или джинсами со стразами. Винтур считает, что правильнее для стиля и кошелька будет инвестировать в одежду классического кроя, а также аксессуары лаконичных форм в духе минимализма. Они всегда в моде и сочетаются практически со всеми предметами гардероба. Кроме того, в таких вещах очень просто выглядеть женственно и привлекательно.

2 Носить нюдовую обувь Нюдовая обувь зрительно удлиняет ноги. Если вы до сих пор считаете, что черную обувь можно носить "и в пир, и в мир", и в вашем гардеробе есть туфли такого цвета на все случаи жизни, значит вам срочно нужно прислушаться к рекомендациям Винтур. Анна считает, что обувь нейтральных оттенков, например, бежевого или пудрового, имеет такое же право на жизнь, как и классические черные лодочки. Они зрительно удлиняет ноги и спасает даже самый яркий или неоднозначный образ. Редактор Vogue проверила это на себе, когда в 1994 году дизайнер Маноло Бланик специально для нее создал туфли под названием AW. Любимая модель Анны выглядит так - пара бежевых кожаных лент и тонкий, не слишком высокий каблук. Винтур сочетает их практически со всеми элементами своего гардероба, но при этом не забывает и о другой обуви из своей коллекции.

3 Полюбить цветочный принт Цветочный принт делает образ женственным и романтичным. Как вы могли заметить, Анна Винтур часто появляется в обществе в платьях и юбках миди с цветочным принтом. Редактор американского Vogue считает одежду с флористическим узором прекрасной униформой на каждый день. Длина чуть ниже колена является универсальной: они подчеркивает достоинства фигуры, скрывает недостатки, делает образ женственным и элегантным, подходит для любого случая. Что касается цветочного орнамента, то он дарит свежесть, легкость, и создает очень яркие и необычные сочетания. Вот несколько примеров для вдохновения: • С грубыми ботинками - чтобы приглушить романтичный образ и придать ему дерзости, попробуйте дополнить летящую юбку или струящееся платье грубыми ботинками, например, байкерскими, казаками или обычными спортивными кедами. Грубые ботинки добавляют дерзости в романтичный образ. • С объемным пиджаком - образ с флористическими принтами прекрасно дополнит мужской пиджак или жакет в стиле оверсайз. Он создаст необходимый контраст, сделает фигуру более изящной. Грубый верх интересно будет смотреться поверх легких платьев из шелка, или в сочетании с брюками с цветочным принтом. • С нейтральной одеждой - романтичный цветочный узор очень выигрышно смотрится на нежных нейтральных тонах. Отдавайте предпочтение нежно-розовым, бежевым, небесно-голубым вещам, и точно не прогадаете.

4 Не носить брюки Анна Винтур советует носить платья и юбки длины миди. Конечно, с этим правилом захотят поспорить большинство женщин, ведь брюки и джинсы уже давно являются неотъемлемой частью женского гардероба. Однако Анна Винтур призывает взять курс на нежность, женственность и приобрести побольше юбок и платьев. Приверженность элегантной одежде длины миди и макси является одной из черт фирменного стиля редактора Vogue. Анна всего несколько раз появлялась на публике в брюках, хотя вряд ли об этом кто-то вспомнит. Впрочем, глядя на образы Винтур, невольно захочется почаще надевать платья, причем не только на свидание или праздник, но и на работу.

5 Найти идеальные солнцезащитные очки В 2020 году в моде будут авиаторы. Солнцезащитные очки являются еще одним незаменимым элементом в стиле Анны Винтур. Однако мало кто знает, что ее глаза не переносят яркий свет, а потому аксессуар нужно носить по медицинским показаниям. Ее любимые очки - с крупной солнцезащитной оправой Chanel. Именно они низменно ассоциируются с образом fashion-эксперта. Впрочем, Анна считает, что даже если со зрением у вас все в порядке, то все равно необходимо приобрести стильный и харизматичный аксессуар. Хотите, чтобы он стал вашей визитной карточкой? Тогда выбирайте пару солнцезащитных очков необычной формы. Обратите внимание: Сейчас в моде классические авиаторы, которые можно носить как с джинсами, так и с цветочными платьями, полупрозрачные цветные очки без оправы, аксессуары с широкими боковыми сторонами, винтажные круглые очки и пр.

6 Обратить внимание на масс-маркет Кейт Миддлтон и Ванесса Хадженс любят масс-маркет. Покупать вещи исключительно от знаменитых брендов - не совсем правильный подход. Да, они славятся своим качеством, великолепным внешним видом и…высокой стоимостью. Если в одежде вы в первую очередь цените интересные дизайнерские решения, то обратите внимание на масс-маркет. Несмотря на то, что американский Vogue акцентирует внимание на люксовых дизайнерах, Анна Винтур никогда не призывала модниц тратить баснословные деньги на брендовую одежду. В одном из интервью редактор даже заявила, что снимает шляпу перед Gap - американской компанией, которая выпускает стильную повседневную одежду и выгодно отличается своей демократичностью. Такого же мнения придерживаются и многие знаменитости. Так, Кейт Миддлтон обожает Topshop, о чем свидетельствует ее любимая тельняшка, Ванесса Хадженс в обычной жизни выбирает сарафаны Ecote, Леди Гага с удовольствием носит комбинезоны молодого дочернего бренда H&M - & Other Stories, а Ирина Шейк собирает тотал-лук от Mango.