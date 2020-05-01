Уроки стиля от главного редактора Vogue: модные правила Анны Винтур (Фото)

Креативный директор американского Vogue советует разрабатывать свой собственный уникальный стиль в одежде, а не слепо копировать тренды и скупать все fashion-новинки, представленные дизайнерами на модных показах.
"Нет" логотипам
Логомания скоро будет не в моде.
Яркие логотипы на одежде, обуви, сумках и прочих аксессуарах сейчас на пике популярности. На улицах можно увидеть все больше девушек в футболках с логотипом "GUCCI" или толстовках "FILA". Однако Винтур советует воздержаться от покупки подобных вещей. Во-первых, редактор Vogue считает, что этот тренд быстро отправиться на скамейку запасных, а, во-вторых, одежду с логотипами очень сложно правильно сочетать с другими элементами гардероба, и при этом выглядеть стильно, а не смешно. Многие не понимают, что подобные вещи сами по себе являются акцентами и их не нужно комбинировать, например, с яркими брюками или джинсами со стразами.
Винтур считает, что правильнее для стиля и кошелька будет инвестировать в одежду классического кроя, а также аксессуары лаконичных форм в духе минимализма. Они всегда в моде и сочетаются практически со всеми предметами гардероба. Кроме того, в таких вещах очень просто выглядеть женственно и привлекательно.
Носить нюдовую обувь
Нюдовая обувь зрительно удлиняет ноги.
Если вы до сих пор считаете, что черную обувь можно носить "и в пир, и в мир", и в вашем гардеробе есть туфли такого цвета на все случаи жизни, значит вам срочно нужно прислушаться к рекомендациям Винтур. Анна считает, что обувь нейтральных оттенков, например, бежевого или пудрового, имеет такое же право на жизнь, как и классические черные лодочки. Они зрительно удлиняет ноги и спасает даже самый яркий или неоднозначный образ.
Редактор Vogue проверила это на себе, когда в 1994 году дизайнер Маноло Бланик специально для нее создал туфли под названием AW. Любимая модель Анны выглядит так - пара бежевых кожаных лент и тонкий, не слишком высокий каблук. Винтур сочетает их практически со всеми элементами своего гардероба, но при этом не забывает и о другой обуви из своей коллекции.
Полюбить цветочный принт
Цветочный принт делает образ женственным и романтичным.
Как вы могли заметить, Анна Винтур часто появляется в обществе в платьях и юбках миди с цветочным принтом. Редактор американского Vogue считает одежду с флористическим узором прекрасной униформой на каждый день. Длина чуть ниже колена является универсальной: они подчеркивает достоинства фигуры, скрывает недостатки, делает образ женственным и элегантным, подходит для любого случая. Что касается цветочного орнамента, то он дарит свежесть, легкость, и создает очень яркие и необычные сочетания. Вот несколько примеров для вдохновения:
• С грубыми ботинками - чтобы приглушить романтичный образ и придать ему дерзости, попробуйте дополнить летящую юбку или струящееся платье грубыми ботинками, например, байкерскими, казаками или обычными спортивными кедами.
Грубые ботинки добавляют дерзости в романтичный образ.
• С объемным пиджаком - образ с флористическими принтами прекрасно дополнит мужской пиджак или жакет в стиле оверсайз. Он создаст необходимый контраст, сделает фигуру более изящной. Грубый верх интересно будет смотреться поверх легких платьев из шелка, или в сочетании с брюками с цветочным принтом.
• С нейтральной одеждой - романтичный цветочный узор очень выигрышно смотрится на нежных нейтральных тонах. Отдавайте предпочтение нежно-розовым, бежевым, небесно-голубым вещам, и точно не прогадаете.
Не носить брюки
Анна Винтур советует носить платья и юбки длины миди.
Конечно, с этим правилом захотят поспорить большинство женщин, ведь брюки и джинсы уже давно являются неотъемлемой частью женского гардероба. Однако Анна Винтур призывает взять курс на нежность, женственность и приобрести побольше юбок и платьев. Приверженность элегантной одежде длины миди и макси является одной из черт фирменного стиля редактора Vogue. Анна всего несколько раз появлялась на публике в брюках, хотя вряд ли об этом кто-то вспомнит. Впрочем, глядя на образы Винтур, невольно захочется почаще надевать платья, причем не только на свидание или праздник, но и на работу.
Найти идеальные солнцезащитные очки
В 2020 году в моде будут авиаторы.
Солнцезащитные очки являются еще одним незаменимым элементом в стиле Анны Винтур. Однако мало кто знает, что ее глаза не переносят яркий свет, а потому аксессуар нужно носить по медицинским показаниям. Ее любимые очки - с крупной солнцезащитной оправой Chanel. Именно они низменно ассоциируются с образом fashion-эксперта. Впрочем, Анна считает, что даже если со зрением у вас все в порядке, то все равно необходимо приобрести стильный и харизматичный аксессуар. Хотите, чтобы он стал вашей визитной карточкой? Тогда выбирайте пару солнцезащитных очков необычной формы.
Обратите внимание: Сейчас в моде классические авиаторы, которые можно носить как с джинсами, так и с цветочными платьями, полупрозрачные цветные очки без оправы, аксессуары с широкими боковыми сторонами, винтажные круглые очки и пр.
Обратить внимание на масс-маркет
Кейт Миддлтон и Ванесса Хадженс любят масс-маркет.
Покупать вещи исключительно от знаменитых брендов - не совсем правильный подход. Да, они славятся своим качеством, великолепным внешним видом и…высокой стоимостью. Если в одежде вы в первую очередь цените интересные дизайнерские решения, то обратите внимание на масс-маркет. Несмотря на то, что американский Vogue акцентирует внимание на люксовых дизайнерах, Анна Винтур никогда не призывала модниц тратить баснословные деньги на брендовую одежду. В одном из интервью редактор даже заявила, что снимает шляпу перед Gap - американской компанией, которая выпускает стильную повседневную одежду и выгодно отличается своей демократичностью.
Такого же мнения придерживаются и многие знаменитости. Так, Кейт Миддлтон обожает Topshop, о чем свидетельствует ее любимая тельняшка, Ванесса Хадженс в обычной жизни выбирает сарафаны Ecote, Леди Гага с удовольствием носит комбинезоны молодого дочернего бренда H&M - & Other Stories, а Ирина Шейк собирает тотал-лук от Mango.
Делать ставку на твид
Твидовые костюмы вне моды и времени.
Помните твидовый жакет, изобретенный Коко Шанель? Он уже давно считается легендой и обязательной составляющей любого женского гардероба. Однако Анна Винутр считает, что не только жакет из этой ткани стоит внимания представительниц прекрасного пола. Так, модный эксперт советует обзавестись твидовым платьем или костюмом. По ее мнению, данная одежда станет лучшим выбором в ситуации, когда вам нужно быстро собраться на важную встречу и выглядеть изящно. Образ дополнит лаконичная обувь на высоком каблуке и крупное украшение в качестве акцента.