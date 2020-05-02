Будь в тренде: самые модные стрижки сезона

1 Маллет Майли Сайрус стала одной из первых звезд, попавшихся на удочку стиля 80-х годов. Стрижка "маллет" выглядит стильно, оригинально и винтажно. Именно ее вы будете часто видеть на протяжении этого сезона. Она идеально подходит девушкам с овальной формой лица и тонкими волосами, так как благодаря рваным кончикам и небрежному эффекту создает дополнительный объем.

2 Волосы XXL Длинные волосы стали главной тенденцией 2020 года. Блейк Лайвли всегда остается верна своей любимой прическе. Если у вас округлые или острые черты лица, то рекомендуем сделать легкий каскад передних прядей, начиная от подбородка. Этот трюк поможет визуально удлинить черты лица. Если у вас овальное лицо, то вам подойдет средняя длина стрижки с челкой, чтобы сбалансировать прическу и форму лица. А если вы хотите использовать накладки волос, то не удлиняйте на более чем 5 сантиметров. Ваша прическа должна выглядеть естественно, это тоже один из трендов красоты 2020 года.

3 Андрогинная стрижка пикси Молодежно, удобно и просто... Вот так стилисты описывают андрогинную стрижку пикси, какую носит Кристен Стюарт. Короткие волосы по бокам, удлиненные на затылке и длинная челка, чтобы играться с формой и создавать самые разные прически. Если у вас круглое или немного овальное лицо, то сделайте начес на макушке и длинную небрежную челку. Если у вас продолговатые черты лица, то избегайте объемных укладок. Гель и воск – ваши главные помощники в достижении идеальной текстуры стрижки маллет.

4 Стрижка миди с челкой Этот образ идеально подходит девушкам с любым типом волос. Кроме того, с такой прической вы будете выглядеть очень молодежно, не теряя при этом женственности и элегантности. Если у вас круглое лицо и не очень длинная шея, то стрижка средней длины – ваш вариант. Если у вас овальная форма лица и длинная шея, то выбирайте короткую стрижку.