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Будь в тренде: самые модные стрижки сезона

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Будь в тренде: самые модные стрижки сезона
02:28 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Новые тенденции красоты уже захватывают мир моды, так что вы просто не имеете права их игнорировать.

  • 1

    Маллет

    Майли Сайрус стала одной из первых звезд, попавшихся на удочку стиля 80-х годов. Стрижка "маллет" выглядит стильно, оригинально и винтажно. Именно ее вы будете часто видеть на протяжении этого сезона. Она идеально подходит девушкам с овальной формой лица и тонкими волосами, так как благодаря рваным кончикам и небрежному эффекту создает дополнительный объем.

  • 2

    Волосы XXL

    Длинные волосы стали главной тенденцией 2020 года. Блейк Лайвли всегда остается верна своей любимой прическе. Если у вас округлые или острые черты лица, то рекомендуем сделать легкий каскад передних прядей, начиная от подбородка. Этот трюк поможет визуально удлинить черты лица. Если у вас овальное лицо, то вам подойдет средняя длина стрижки с челкой, чтобы сбалансировать прическу и форму лица. А если вы хотите использовать накладки волос, то не удлиняйте на более чем 5 сантиметров. Ваша прическа должна выглядеть естественно, это тоже один из трендов красоты 2020 года.

  • 3

    Андрогинная стрижка пикси

    Молодежно, удобно и просто... Вот так стилисты описывают андрогинную стрижку пикси, какую носит Кристен Стюарт. Короткие волосы по бокам, удлиненные на затылке и длинная челка, чтобы играться с формой и создавать самые разные прически. Если у вас круглое или немного овальное лицо, то сделайте начес на макушке и длинную небрежную челку. Если у вас продолговатые черты лица, то избегайте объемных укладок. Гель и воск – ваши главные помощники в достижении идеальной текстуры стрижки маллет.

  • 4

    Стрижка миди с челкой

    Этот образ идеально подходит девушкам с любым типом волос. Кроме того, с такой прической вы будете выглядеть очень молодежно, не теряя при этом женственности и элегантности. Если у вас круглое лицо и не очень длинная шея, то стрижка средней длины – ваш вариант. Если у вас овальная форма лица и длинная шея, то выбирайте короткую стрижку.

  • 5

    Блант боб

    Люси Бойнтон решилась на эту стрижку в 2019 году. Блант боб на уровне подбородка выглядит очень нежно и женственно. Волосы немного удлиняются спереди, а на кончиках создается рваный эффект. Стрижка идеально подходит девушкам с немного волнистыми волосами и овальной формой лица. Если же у вас квадратное или круглое лицо, что нужно рекомендуем вам в точности повторить укладку, как на фото.

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Мода, Прически, Стиль, Стрижки, Мода 2020, Прически 2020.
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