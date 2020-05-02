Маникюр 2020: модные идеи дизайна на каждый день (Фото)

1 Современная мода не стоит на месте, новые модные тенденции не обошли стороной и нейл-арт.

2 Каждая женщина стремиться выглядеть стильно и ухоженно каждый день, а без модного маникюра образ не будет завершен. Поэтому в нашем обзоре мы расскажем о новинках маникюра на каждый день.

3 В моде вот уже не один год естественная красота.

4 Современные дизайнеры нейл-арта предлагают огромное разнообразие стильного повседневного маникюра на коротких ноготках.

5 К тому же короткие ухоженные ноготки не только стильно и красиво смотрятся, но и намного удобнее и практичнее в повседневной жизни, чем, например, длинный заостренный «стилет».

6 Самым популярным и востребованным дизайном маникюра на короткие ногти является французский маникюр. Его множество вариантов исполнения позволяет любой моднице выглядеть всегда стильно и красиво.

7 В 2020 году дизайнеры предлагают для создания повседневного маникюра на коротких ноготках использовать более спокойные, нюдовые тона.

8 Но это не говорит о том, что красный или черный маникюр на коротких ноготках будет не модным. В этом сезоне мастера нейл-арта предлагают огромный выбор дизайнерских решений маникюра на коротких ногтях.

9 Всевозможные узоры от небольших точек и полосок до сложных рисунков будут всегда востребованы неординарными личностями.

10 Повседневный маникюр гель лаком на коротких ногтях – это отличный способ сохранить красивый и свежий вид ноготков до двух недель.

11 Варианты маникюра гель лаком на коротких ноготках в 2020 году неимоверно разнообразны, позволят модницам создавать удивительные интерпретации дизайна нейл-арта на каждый день.

12 Яркие оттенки и оригинальные рисунки прекрасно подойдут для весенне-летнего сезона.

13 Прекрасные нюдовые оттенки — замечательный выбор для создания повседневного маникюра в осенне-зимний период.

14 Необходимо отметить, что красивый и привлекательный мраморный маникюр прекрасно подойдет любой даме для создания стильного повседневного маникюра.

15 Стильно и привлекательно выглядят ноготки с маникюром, выполненным в стиле «разные ручки». Так же оригинально и привлекательно выглядит повседневный маникюр, выполненный матовым гель лаком.

16 Если вы смелая, молодая и активная вам, безусловно, подойдет незаурядный, кокетливый маникюр гель лаком. Такой маникюр прекрасно поднимет настроение в повседневной жизни, зарядит положительными эмоциями и подарит хорошее настроение.