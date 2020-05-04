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Как выглядеть стильно после 40: десять модных приемов от звезд (Фото)

Смотрите фото (10)
Как выглядеть стильно после 40: десять модных приемов от звезд (Фото)
02:08 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:Мы проанализировали образы звездных красавиц, перешагнувших 40-летний порог, и выявил приемы, которые можно взять на вооружение, чтобы оставаться стильной и эффектной в любом возрасте. У них есть чему поучиться!

  • 1

    Кейт Мосс, 43 года

    Кейт Мосс можно назвать королевой стиля "спорт-шик". В свои образы Кейт также включает элементы милитари, панка, глэм-рока, бохо и хиппи. Кейт Мосс дает нам урок того, как круто и эффектно можно выглядеть в брюках, майках, рубахах, косухах, кожаных леггинсах, джинсах, картузах. При одном маленьком условии - если вы умеете грамотно сочетать эти предметы гардероба и знаете, как их правильно подать.

  • 2

    Синди Кроуфорд, 51 год

    Синди нереально увидеть в дерзких и кричащих вещах. Основами ее вечернего гардероба являются платья-футляры и обувь на каблуке, подчеркивающая длину ног. В повседневной жизни модель предпочитает джинсы с безупречной посадкой, которые она сочетает с базовыми вещами - рубахами, майками, косухами, жакетами. И конечно, краеугольным камнем образа являются волосы с идеальной стрижкой и укладкой.

  • 3

    Анна Винтур, 68 лет

    Анна Винтур - главный редактор американского издания журнала Vogue с 1988 года и одна из самых влиятельных фигур в мире моды. Неизменными отличительными чертами ее стиля являются каре четкой графической формы и солнцезащитные очки. Анну практически невозможно встретить в брюках. Ее выбор - платья и юбки длины миди и макси. У Анны можно поучиться умению носить принты и мастерски миксовать их между собой.

  • 4

    Виктория Бекхэм, 43 года

    Виктория Бекхэм всегда безупречна и всегда на гребне моды. На ней можно увидеть все горячие тренды - и костюмы в мужском стиле, и пиджаки с акцентированно увеличенными плечами, и актуальные сочетания цветов. Неизменные детали образа - обувь на высоком каблуке и солнцезащитные очки.

  • 5

    Кейт Бланшетт, 48 лет

    Кейт Бланшетт неоднократно и заслуженно попадала в списки самых стильных знаменитостей. Даже простой образ актриса разбавляет яркими неординарными деталями. Актриса любит включать в свои наряды элементы мужского гардероба, а ее вечерние туалеты неизменно изысканны и шикарны.

  • 6

    Гвен Стефани, 48 лет

    Характерные составляющие стиля Гвен Стефани - платиновые волосы и яркие губы. А еще она отличный пример того, как в возрасте 45+ можно выглядеть свежо, стильно и современно. Особенно хороша Гвен в образах в стиле милитари и в спортивном стиле.

  • 7

    Шэрон Стоун, 59 лет

    Шэрон Стоун - фанатка мужских костюмов, и они смотрятся на ней невероятно сексуально. В повседневной жизни актриса предпочитает платья-футляры длиной до колена, а также джинсы, а для ковровых дорожек чаще всего выбирает роскошные платья в пол, подчеркивающие ее образ роковой женщины. Принцип "не думай о возрасте, носи то, что идет" - это то, чему можно поучиться у Шэрон.

  • 8

    Дженнифер Энистон, 48 лет

    Образы Дженнифер Энистон являются безоговорочным подтверждением того факта, что ухоженная кожа, неброский макияж и идеальная стрижка с современной укладкой - это главные составляющие безупречного стиля. Наряды актрисы отличаются простотой и элегантностью. Дженнифер всегда одета со вкусом и в соответствии с последними тенденциями моды.

  • 9

    Дита фон Тиз, 45 лет

    Образы Диты фон Тиз - это ярчайший пример того, что можно не заморачиваться по поводу модных трендов, если вы нашли свой уникальный стиль.Диту вряд ли можно увидеть в джинсах, кедах и майках. Она носит чулки с подвязками, длинные перчатки и шляпки с вуалетками, корсеты и роскошные платья. И это все используется не только для сцены, но и в повседневной жизни. В образе Диты обязательно присутствуют красные губы, густо подведенные глаза и идеально уложенные локоны.

Вещи, которых не должно быть в гардеробе красивой женщины (Фото)

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