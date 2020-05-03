Маникюр 2020: модные идеи дизайна на весну (Фото)

1 В тренде разноцветные и однотонные ноготки, объемные орнаменты, интересные цветочные росписи. Но есть и такие виды дизайна, которые просто невозможно обойти стороной: френч, пенный маникюр, градиентный дизайн.

2 Все они очень распространены в современном мире нейл-моды, а их новые технологии дизайна просто невероятны.

3 В мир нейл-моды вновь входит однотонный дизайн. Для выполнения весеннего маникюра мастера рекомендуют использовать нежную цветовую гамму.

4 К примеру, светло-голубой, розовый, мятный тон послужит идеальным вариантом для основного покрытия.

5 Если маникюр имеет классическое направление, то тут лучше всего использовать бордовый, бело-черный или красный дуэт.

6 Специально для девушек, которые любят яркие и сочные цвета в своем образе, предлагается масса невероятных однотонных, но насыщенных вариантов.

7 Девушкам, которые предпочитают быть в центре особого внимания, стоит попробовать маникюр, где каждый ноготок окрашивается в разном оттенке.

8 Многогранность трендовой цветовой палитры дает возможность воплощать в жизнь невероятные идеи в комбинированном и насыщенном варианте.

9 Для создания оригинальных и непревзойдённых орнаментов большая часть мастеров использует всеми известную технологию – лепку.

10 Этот стиль декора существует в моде уже много лет. Но самое главное, что лепка не теряет своей востребованности даже среди молодого поколения.

11 Для создания весеннего образа идеально подходят выпуклые лепестки, цветочки и веточки. Благодаря им создаются шикарные нейл-варианты для весеннего времени года.

12 Лидером современных нейл-артов является пенный маникюр.

13 Самым главным преимуществом данной технологии является простое и не хитрое выполнение.

14 Всего несколько шагов нанесения пены, полученной из любого мыльного средства, способно украсить обычный скучный маникюр.

15 Чтобы не потерять оригинальность узора, необходимо использовать правильные и нужные оттенки лакового покрытия.