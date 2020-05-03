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Маникюр 2020: модные идеи дизайна на весну (Фото)

Смотрите фото (17)
Маникюр 2020: модные идеи дизайна на весну (Фото)
15:22 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Маникюр весны 2020 просто поражает своей уникальной вариацией и неповторимым дизайном.

  • 1

    В тренде разноцветные и однотонные ноготки, объемные орнаменты, интересные цветочные росписи. Но есть и такие виды дизайна, которые просто невозможно обойти стороной: френч, пенный маникюр, градиентный дизайн.

  • 2

    Все они очень распространены в современном мире нейл-моды, а их новые технологии дизайна просто невероятны.

  • 3

    В мир нейл-моды вновь входит однотонный дизайн. Для выполнения весеннего маникюра мастера рекомендуют использовать нежную цветовую гамму.

  • 4

    К примеру, светло-голубой, розовый, мятный тон послужит идеальным вариантом для основного покрытия.

  • 5

    Если маникюр имеет классическое направление, то тут лучше всего использовать бордовый, бело-черный или красный дуэт.

  • 6

    Специально для девушек, которые любят яркие и сочные цвета в своем образе, предлагается масса невероятных однотонных, но насыщенных вариантов.

  • 7

    Девушкам, которые предпочитают быть в центре особого внимания, стоит попробовать маникюр, где каждый ноготок окрашивается в разном оттенке.

  • 8

    Многогранность трендовой цветовой палитры дает возможность воплощать в жизнь невероятные идеи в комбинированном и насыщенном варианте.

  • 9

    Для создания оригинальных и непревзойдённых орнаментов большая часть мастеров использует всеми известную технологию – лепку.

  • 10

    Этот стиль декора существует в моде уже много лет. Но самое главное, что лепка не теряет своей востребованности даже среди молодого поколения.

  • 11

    Для создания весеннего образа идеально подходят выпуклые лепестки, цветочки и веточки. Благодаря им создаются шикарные нейл-варианты для весеннего времени года.

  • 12

    Лидером современных нейл-артов является пенный маникюр.

  • 13

    Самым главным преимуществом данной технологии является простое и не хитрое выполнение.

  • 14

    Всего несколько шагов нанесения пены, полученной из любого мыльного средства, способно украсить обычный скучный маникюр.

  • 15

    Чтобы не потерять оригинальность узора, необходимо использовать правильные и нужные оттенки лакового покрытия.

  • 16

    Пенные пузырьки лучше всего смотрятся на розовом, голубом, бежевом и белом цвете.

Маникюр 2020: модные идеи дизайна на каждый день (Фото)

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