Маникюр 2020: модные идеи дизайна на короткие ногти (Фото)

1 Трендом современной моды являются квадратные, овальные ноготки с нежным оттенком лакового покрытия. Не всегда под словом "нежный" подразумевается едва заметная текстура покрытия.

2 Теперь модно украшать светлые тона лакового покрытия геометрическим узором. Также не уступает свое место абстракция и расписные узоры.

3 Ртуть, золото, жидкий металл, капля — эти все перечисленные названия напрямую относятся к данному дизайну. Основной изюминкой всего маникюра являются мелкие частички фольги.

4 Данный элемент декорирования накладывается на базу. Для того чтобы данный дизайн имел обширный и объемный вид, мастера покрывают ногтевую пластину несколькими слоями закрепителя (топом).

5 Маникюр с фольгой не часто можно увидеть на ноготках девушек, так как не все мастера любят работать с таким дизайном. Работа со слюдой — трудоемкая, но выглядит такой маникюр фантастически красиво.

6 Фольгированные элементы разнообразной формы имеют особую популярность. Благодаря готовым заготовкам девушки могут без всякого труда украсить свой маникюр даже в домашней обстановке.

7 Еще совсем недавно камифубуки имели только круглую форму. Но современный мир моды привык удивлять девушек новыми идеями.

8 Поэтому в нынешнее время в косметических магазинах имеются невероятно красивые камифубуки в виде мелких цветочков, звездочек и полосок.

9 Универсальность данной технологии дизайна состоит в том, что мелкие фигурки способны украсить самые разнообразные оттенки нежного лакового покрытия. Начиная от белого и заканчивая самыми яркими тонами.

10 Слегка приметный оттенок идеально смотрится на коротких ногтях. Но не стоит его использовать в однотонном дизайне, иначе весь маникюр приобретет банальный вид.

11 Большая часть мастеров не теряет возможность преобразить его эффектным и в тоже время нежным дизайном.

12 Фаворитами последних сезонов стали такие варианты, как золотые и серебристые блестки, флористическая роспись, бульонки, стразы и надписи. Данный элементы декора делают любой маникюр ярче и намного заметнее.

13 Все нюдовые оттенки уже много лет подряд лидируют в сфере моды. Их универсальность заключается в том, что они подходят для повседневного и торжественного маникюра.

14 К нюдовым оттенкам относятся: цвет слоновой кости, телесный, персиковый, светло-серый, бежевый тон лакового покрытия. Также все выше перечисленные оттенки комбинируются практически со всеми элементами декора.

15 Большая часть девушек предпочитает украшать свои коротенькие ноготки пастельными оттенками. Они имеют изящный и аккуратный вид.

16 Все пастельные тона лакового покрытия можно часто встретить при выполнении омбре, французского маникюра. В число данных тонов входит даже сиреневый и голубой цвет.