Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кабмин продлевает карантин, но ограничения ослабятся
Кабмин продлевает карантин, но ограничения ослабятся
Зеленский: На этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина
Зеленский: На этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Маша Ефросинина раскрыла неожиданные подробности отношений с мужем
Маша Ефросинина раскрыла подробности отношений с мужем

Маникюр 2020: модные идеи дизайна на короткие ногти (Фото)

Смотрите фото (18)
Маникюр 2020: модные идеи дизайна на короткие ногти (Фото)
15:25 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Хитом последних сезонов считается натуральный и естественный дизайн маникюра.

  • 1

    Трендом современной моды являются квадратные, овальные ноготки с нежным оттенком лакового покрытия. Не всегда под словом "нежный" подразумевается едва заметная текстура покрытия.

  • 2

    Теперь модно украшать светлые тона лакового покрытия геометрическим узором. Также не уступает свое место абстракция и расписные узоры.

  • 3

    Ртуть, золото, жидкий металл, капля — эти все перечисленные названия напрямую относятся к данному дизайну. Основной изюминкой всего маникюра являются мелкие частички фольги.

  • 4

    Данный элемент декорирования накладывается на базу. Для того чтобы данный дизайн имел обширный и объемный вид, мастера покрывают ногтевую пластину несколькими слоями закрепителя (топом).

  • 5

    Маникюр с фольгой не часто можно увидеть на ноготках девушек, так как не все мастера любят работать с таким дизайном. Работа со слюдой — трудоемкая, но выглядит такой маникюр фантастически красиво.

  • 6

    Фольгированные элементы разнообразной формы имеют особую популярность. Благодаря готовым заготовкам девушки могут без всякого труда украсить свой маникюр даже в домашней обстановке.

  • 7

    Еще совсем недавно камифубуки имели только круглую форму. Но современный мир моды привык удивлять девушек новыми идеями.

  • 8

    Поэтому в нынешнее время в косметических магазинах имеются невероятно красивые камифубуки в виде мелких цветочков, звездочек и полосок.

  • 9

    Универсальность данной технологии дизайна состоит в том, что мелкие фигурки способны украсить самые разнообразные оттенки нежного лакового покрытия. Начиная от белого и заканчивая самыми яркими тонами.

  • 10

    Слегка приметный оттенок идеально смотрится на коротких ногтях. Но не стоит его использовать в однотонном дизайне, иначе весь маникюр приобретет банальный вид.

  • 11

    Большая часть мастеров не теряет возможность преобразить его эффектным и в тоже время нежным дизайном.

  • 12

    Фаворитами последних сезонов стали такие варианты, как золотые и серебристые блестки, флористическая роспись, бульонки, стразы и надписи. Данный элементы декора делают любой маникюр ярче и намного заметнее.

  • 13

    Все нюдовые оттенки уже много лет подряд лидируют в сфере моды. Их универсальность заключается в том, что они подходят для повседневного и торжественного маникюра.

  • 14

    К нюдовым оттенкам относятся: цвет слоновой кости, телесный, персиковый, светло-серый, бежевый тон лакового покрытия. Также все выше перечисленные оттенки комбинируются практически со всеми элементами декора.

  • 15

    Большая часть девушек предпочитает украшать свои коротенькие ноготки пастельными оттенками. Они имеют изящный и аккуратный вид.

  • 16

    Все пастельные тона лакового покрытия можно часто встретить при выполнении омбре, французского маникюра. В число данных тонов входит даже сиреневый и голубой цвет.

  • 17

    Данный дизайн маникюра никогда не станет забытым. Ведь благодаря французскому маникюру девушки могут преображать свои ноготки. Причем этот дизайн не надоедает и может служить очень долго. 

Маникюр 2020: модные идеи дизайна на весну (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (18)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Весенний маникюр, Маникюр весна, Идеи весеннего маникюра, Маникюр 2020, Идеи маникюра 2020, Весна 2020, Весна маникюр 2020, Идеи весеннего маникюра 2020, Дизайн на короткие ногти, Идеи маникюр на короткие ногти.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве перекроют еще один путепровод
02 Как правильно пить воду: главные советы экспертов
03 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
04 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
05 Проклов день: приметы и обряды на 4 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19 в Киеве: в столице растет чисто нуждающихся в госпитализации
COVID-19 в Киеве: в столице растет чисто нуждающихся в госпитализации
Минздрав: Регионы с высокой заболеваемостью COVID-19 пойдут на &quot;адаптивный карантин&quot;
Регионы с высокой заболеваемостью пойдут на "адаптивный карантин"
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Знаки Зодиака, которые никогда не станут друзьями
Знаки Зодиака, которые никогда не станут друзьями
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь