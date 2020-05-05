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Маникюр 2020: невероятные идеи миндального дизайна (Фото)

Смотрите фото (18)
Маникюр 2020: невероятные идеи миндального дизайна (Фото)
15:02 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Миндальный оттенок лакового покрытия считается самым популярным в нейл-индустрии.

  • 1

    Благодаря своему нежному и лаконичному виду данный оттенок — универсальный. Самое главное, что миндальный цвет позволяет располагать на своем фоне невероятно красивые орнаменты. 

  • 2

    Спокойные и легкие оттенки миндального лакового покрытия способны сочетаться практически со всеми разновидностями декорирующих элементов.

  • 3

    Многие мастера в первую очередь отдают должное рисункам. Дизайн и орнаменты могут быть минималистического, геометрического и флористического характера.

  • 4

    Легкие и тонкие полосы, мелкие точки или изящные веточки идеально смотрятся на миндальном покрытии. Есть в нынешнее время мега-мастера. Они могут сделать настоящие росписи на ногтях, которые с виду напоминают художественные картины.

  • 5

    Для создания скромного и аккуратного маникюра куда лучше подойдут цветы миндаля. Именно они способны украсить маникюр для торжественных мероприятий.

  • 6

    Изображение невероятно красивых лепестков часто можно встретить на ноготках невесты.

  • 7

    В качестве дополнительных элементов дизайна мастера используют коричневый и черный цвет лакового покрытия. Ими прорисовываются ветви миндального дерева и выводится центр самого цветка.

  • 8

    Любительницы минимализма и лаконичного дизайна очень часто используют в своем маникюре геометрический стиль.

  • 9

    Главной задумкой такого маникюра является хаотичное пересечение тонких линий. Часто в данных орнаментах выполняют главную роль геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг и ромб.

  • 10

    Для более упрощённого дизайна лучше всего использовать «паутинку». При помощи тянущегося гель-лака можно наносить тонкие линии в орнаменте. Оттенок миндаля очень часто становится основным фоном.

  • 11

    Среди девушек и женщин разного поколения пользуется большой популярностью дизайн маникюра, в котором присутствуют стразы.

  • 12

    В основном такой элемент декора используется для торжественных случаев. Блестящие стразы способны придать любому маникюру торжественность и эффектность.

  • 13

    Лучшим сочетанием для таких камешков является миндальный оттенок лакового покрытия. Данный вариант довольно популярен. Сочетание страз на миндальном оттенке придает женским ручкам романтичность и изысканность.

  • 14

    Сочетание красного и миндального оттенков могут творить настоящие чудеса. При помощи двух цветовых гамм мастера могут выполнить даже французский маникюр.

  • 15

    Основой, конечно же, выступает цвет миндаля. Кончики ноготков окрашиваются красным оттенком. Также невероятно красиво смотрится дизайн, если один из ноготков разграничить линией и каждую половину ногтевой пластины окрасить в разные оттенки (красный и миндальный).

  • 16

    В качестве линии могут послужить стразы или золотистая лента.

  • 17

    В миндальном маникюре можно при помощи красного оттенка наносить великолепные бутоны роз, которые сверху покрываются специальным витражным лаком. С виду маникюр приобретает аквариумный вид.

Маникюр 2020: модные идеи дизайна на короткие ногти (Фото)

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