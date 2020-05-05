Маникюр 2020: невероятные идеи миндального дизайна (Фото)

1 Благодаря своему нежному и лаконичному виду данный оттенок — универсальный. Самое главное, что миндальный цвет позволяет располагать на своем фоне невероятно красивые орнаменты.

2 Спокойные и легкие оттенки миндального лакового покрытия способны сочетаться практически со всеми разновидностями декорирующих элементов.

3 Многие мастера в первую очередь отдают должное рисункам. Дизайн и орнаменты могут быть минималистического, геометрического и флористического характера.

4 Легкие и тонкие полосы, мелкие точки или изящные веточки идеально смотрятся на миндальном покрытии. Есть в нынешнее время мега-мастера. Они могут сделать настоящие росписи на ногтях, которые с виду напоминают художественные картины.

5 Для создания скромного и аккуратного маникюра куда лучше подойдут цветы миндаля. Именно они способны украсить маникюр для торжественных мероприятий.

6 Изображение невероятно красивых лепестков часто можно встретить на ноготках невесты.

7 В качестве дополнительных элементов дизайна мастера используют коричневый и черный цвет лакового покрытия. Ими прорисовываются ветви миндального дерева и выводится центр самого цветка.

8 Любительницы минимализма и лаконичного дизайна очень часто используют в своем маникюре геометрический стиль.

9 Главной задумкой такого маникюра является хаотичное пересечение тонких линий. Часто в данных орнаментах выполняют главную роль геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг и ромб.

10 Для более упрощённого дизайна лучше всего использовать «паутинку». При помощи тянущегося гель-лака можно наносить тонкие линии в орнаменте. Оттенок миндаля очень часто становится основным фоном.

11 Среди девушек и женщин разного поколения пользуется большой популярностью дизайн маникюра, в котором присутствуют стразы.

12 В основном такой элемент декора используется для торжественных случаев. Блестящие стразы способны придать любому маникюру торжественность и эффектность.

13 Лучшим сочетанием для таких камешков является миндальный оттенок лакового покрытия. Данный вариант довольно популярен. Сочетание страз на миндальном оттенке придает женским ручкам романтичность и изысканность.

14 Сочетание красного и миндального оттенков могут творить настоящие чудеса. При помощи двух цветовых гамм мастера могут выполнить даже французский маникюр.

15 Основой, конечно же, выступает цвет миндаля. Кончики ноготков окрашиваются красным оттенком. Также невероятно красиво смотрится дизайн, если один из ноготков разграничить линией и каждую половину ногтевой пластины окрасить в разные оттенки (красный и миндальный).

16 В качестве линии могут послужить стразы или золотистая лента.