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Маникюр 2020: модные идеи розового дизайна с цветами (Фото)

Смотрите фото (18)
Маникюр 2020: модные идеи розового дизайна с цветами (Фото)
14:36 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Розовый цвет обладает многогранной гаммой оттенков.

  • 1

    Он всегда занимает лидирующие позиции и вполне заслуженно считается символом женственности.

  • 2

    Розовые ноготки наделены уникальной способностью красиво сочетаться с всевозможным декором, разнообразными рисунками и особенно хороши в дуэте с цветами.

  • 3

    Некоторым идеям и примерам оформления этого невероятно красивого дизайна мы предлагаем сегодня уделить немного времени.

  • 4

    Покрытие маникюра, выполненное в одном из оттенков розовой палитры, используется в любой время года и одинаково красиво смотрится на ногтевых пластинах разной длины и формы.

  • 5

    Актуальны сегодня как светлые оттенки, так и более насыщенные варианты цветовой палитры. Рисунки могут быть выполнены при помощи готовых наклеек, техники стемпинг либо красиво украшать ноготочки ручной росписью.

  • 6

    Очень популярны сегодня объёмные и фактурные рисунки, цветочные витражи, розовый френч с цветами, всевозможное декорирование и многие другие идеи.

  • 7

    Маникюр длинных ноготков всегда подразумевает полную свободу в выборе дизайна и декорирования, а в нашем случае розовые ноготки можно украсить цветами любого размера и оформить на пальчиках настоящие произведения искусства.

  • 8

    Цветы могут быть яркими и нежными, могут украшать акцентные ноготки или располагаться на нескольких ногтевых пластинах одновременно, представляя собой сюжетное изображение, напоминающее настоящую клумбу.

  • 9

    Флористика красиво дополняется глиттером или стразами, комбинируется с полосками, абстракцией и другими интересными предложениями.

  • 10

    Интерпретация классического френча в этом году обещает надолго покорить женские сердца. Розовая цветовая палитра, обожаемая многими дамами классика оформления маникюра и цветы в «одном флаконе», что может быть лучше?

  • 11

    Розовый кончик ноготка и прозрачная основа просто шикарно смотрятся с цветочными мотивами. Это могут быть рисунки однотонного характера или яркие, цветные изображения, всё зависит от вашего предпочтения.

  • 12

    Можно украсить все ноготки на руке или выделить один-два пальчика.

  • 13

    Цветочные изображения, выполненные ручной росписью представляют собой невероятно красивое зрелище. Опытный мастер наносит узоры тонкой кистью, что требует определённых навыков и времени, но подобные работы являются уникальными и полностью оправдывают себя.

  • 14

    На розовой основе очень красиво смотрятся разноцветные и однотонные рисунки, которые можно выделить штрихами глиттера, прорисовать контрастными цветами или украсить камнями, на ваше усмотрение.

  • 15

    Рисунки в таком варианте исполнения более актуально смотрятся на акцентных пальчиках, особенно, если основа под ними отличается по цвету от остальных ноготков.

  • 16

    Как вариант, можно покрыть ноготки лаком оттенка фуксии, а цветочные узоры, выполненные стемпингом, расположить на пастельном розовом тоне одного-двух пальчиков.

  • 17

    Также симпатично смотрится противоположный вариант, когда ноготки оформлены в светлом тоне, а рисунки украшают более насыщенную основу.

Маникюр 2020: невероятные идеи миндального дизайна (Фото)

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