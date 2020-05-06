Маникюр 2020: модные идеи розового дизайна с цветами (Фото)

1 Он всегда занимает лидирующие позиции и вполне заслуженно считается символом женственности.

2 Розовые ноготки наделены уникальной способностью красиво сочетаться с всевозможным декором, разнообразными рисунками и особенно хороши в дуэте с цветами.

3 Некоторым идеям и примерам оформления этого невероятно красивого дизайна мы предлагаем сегодня уделить немного времени.

4 Покрытие маникюра, выполненное в одном из оттенков розовой палитры, используется в любой время года и одинаково красиво смотрится на ногтевых пластинах разной длины и формы.

5 Актуальны сегодня как светлые оттенки, так и более насыщенные варианты цветовой палитры. Рисунки могут быть выполнены при помощи готовых наклеек, техники стемпинг либо красиво украшать ноготочки ручной росписью.

6 Очень популярны сегодня объёмные и фактурные рисунки, цветочные витражи, розовый френч с цветами, всевозможное декорирование и многие другие идеи.

7 Маникюр длинных ноготков всегда подразумевает полную свободу в выборе дизайна и декорирования, а в нашем случае розовые ноготки можно украсить цветами любого размера и оформить на пальчиках настоящие произведения искусства.

8 Цветы могут быть яркими и нежными, могут украшать акцентные ноготки или располагаться на нескольких ногтевых пластинах одновременно, представляя собой сюжетное изображение, напоминающее настоящую клумбу.

9 Флористика красиво дополняется глиттером или стразами, комбинируется с полосками, абстракцией и другими интересными предложениями.

10 Интерпретация классического френча в этом году обещает надолго покорить женские сердца. Розовая цветовая палитра, обожаемая многими дамами классика оформления маникюра и цветы в «одном флаконе», что может быть лучше?

11 Розовый кончик ноготка и прозрачная основа просто шикарно смотрятся с цветочными мотивами. Это могут быть рисунки однотонного характера или яркие, цветные изображения, всё зависит от вашего предпочтения.

12 Можно украсить все ноготки на руке или выделить один-два пальчика.

13 Цветочные изображения, выполненные ручной росписью представляют собой невероятно красивое зрелище. Опытный мастер наносит узоры тонкой кистью, что требует определённых навыков и времени, но подобные работы являются уникальными и полностью оправдывают себя.

14 На розовой основе очень красиво смотрятся разноцветные и однотонные рисунки, которые можно выделить штрихами глиттера, прорисовать контрастными цветами или украсить камнями, на ваше усмотрение.

15 Рисунки в таком варианте исполнения более актуально смотрятся на акцентных пальчиках, особенно, если основа под ними отличается по цвету от остальных ноготков.

16 Как вариант, можно покрыть ноготки лаком оттенка фуксии, а цветочные узоры, выполненные стемпингом, расположить на пастельном розовом тоне одного-двух пальчиков.