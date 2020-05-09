Мода 2020: лайфхаки, которые помогут выглядеть стройной и стильной (Фото)

Осанка
Первое, на что стоит обратить внимание, - это осанка. Когда мы сутулимся, позвоночник образовывает некрасивый горб, шея вжимается в плечи, появляется второй подбородок, а живот выпячивается вперед.
Красивая осанка - залог стройности и здоровья
Чтобы выглядеть стройной и подтянутой, важно иметь красивую осанку. Сохраняйте ровное положение спины, напрягайте мышцы кора, расправляйте плечи, сводите лопатки, выравнивайте шею и слегка приподнимайте подбородок. Благодаря осанке визуально вы станете гораздо стройнее и изящнее.
Утягивающее белье
Маленькая хитрость, к которой можно прибегнуть, чтобы создать желанный силуэт - белье с утяжкой. Основные корректирующие изделия: утягивающие трусики с высокой талией, панталоны, боди, платья, юбки, корсеты, полуграции. Носить такое белье можно вместо обычного.
Скорректировать фигуру поможет утягивающее белье
Специальная ткань помогает подчеркнуть достоинства фигуры и скорректировать недостатки в виде боков, животика, "ушек" на бедрах, "валиков" на спине. Важно подобрать белье точно по размеру и проследить, чтобы его не было видно под одеждой.
Платья-трапеции
Универсальный фасон, который подходит всем без исключения. В платье данного кроя акцент делается на верхней части, поэтому можно поэкспериментировать с вырезами. Альтернативный вариант - прямые модели в стиле 20-30-хх годов. Такие платья подойдут на все случаи жизни: для работы, на свидание или в качестве торжественного наряда.
Платья свободного кроя скроют все недостатки
Важный нюанс: силуэт должен быть свободным, без вставок или переходов под грудью. Прилегающие участки, наоборот, подчеркнут недостатки.
Юбки
Грамотно подобранная юбка поможет скорректировать выступающий животик. Выбирайте трапециевидные модели, в форме полусолнца или с плиссировкой. К тому же, в 2020 году данные фасоны - горячий тренд. Разрез спереди, запах, пуговицы или пояс сделают образ еще более интересным.
Пиджаки, кардиганы
Правило прямого кроя сохраняется и для этих предметов гардероба. Отдавайте предпочтение вещам, которые подчеркивают линию плеч и хорошо держат форму. Удлиненные пиджаки и кардиганы помогут визуально "вытянуть" силуэт. Оверсайз-модели "с мужского плеча" сделают образ более хрупким.
Пиджак - мастхэв в гардеробе любой модницы
Вертикальная полоска
Многие девушки боятся полосок, а ведь нужно просто уметь их носить. Если вы хотите добиться эффекта стройности, избегайте горизонтальных линий. Они расширяют фигуру, добавляют объем и могут непропорционально "разделить" тело.
Вертикальная полоска визуально стройнит
Вертикальные полосы удлиняют силуэт и сделают вас визуально выше. Помогут в этом небольшие и частые полоски, но не широкие.
Отвлекаем внимание
Еще один трюк, который заключается в том, чтобы отвести взгляд от "слабых" сторон и сделать акцент на "сильных". Если вы обладательница пышных форм, V-образный вырез поможет подчеркнуть декольте и ключицы. Чтобы уравновесить массивный верх, демонстрируйте стройные ножки.
Подчеркивайте достоинства и на недостатки никто не обратит внимания
Основное правило - никаких принтов и крупных рисунков в проблемной области. Рюши, асимметричные разрезы и драпировки в нужных местах также помогут привлечь внимание к "выгодным" частям тела.
Купальники
Существует миф, что только слитный купальник способен скрыть все несовершенства фигуры. Вовсе нет, если правильно подобрать пляжный наряд. Обратите внимание на модные сейчас модели раздельных купальников в стиле 60-х: верх а-ля бандо и плавки с завышенной талией либо шортики. Здесь также можно "поиграть на отвлечение". Например, подчеркнуть пышную грудь верхом с ярким принтом, а низ подобрать однотонный и наоборот.
Лишние кг - не повод отказываться от ультрамодных купальников
Каблуки
Каждая женщина знает: если хочется быть неотразимой, самое время вооружиться парой любимых туфель. Не обязательно выбирать 15-сантиметровую шпильку. Изящный каблук от 3 до 7 см справится с поставленной задачей не хуже. Буквально с первого шага вы почувствуете как выравнивается осанка, удлиняются ноги, втягивается живот, а силуэт приобретает волнующие изгибы.
Каблуки идеально дополнят любой образ
Снимите это немедленно
Джинсы с заниженной талией всегда были специфическим трендом. Они способны изуродовать любую фигуру и подчеркнуть бока, о наличии которых вы и не подозревали.
Не стоит носить обтягивающий трикотаж, кроп-топы, майки и футболки с открытым животом. Если у вас полные плечи, откажитесь от одежды без рукава. Вопреки ожиданиям, пояс не поможет скрыть лишние килограммы. Когда вы присядете, складки предательски покажутся над или под ним.
Выбрасывайте вещи, которые портят фигуру
Мешковатая одежда также не выход из ситуации. Вы лишь сделаете себя еще объемнее. То же самое касается одежды поменьше - она будет создавать нежелательные складки. Покупайте вещи только своего размера.
При выборе того или иного предмета гардероба ориентируйтесь на создание целостного и гармоничного образа. Ваша основная задача - сделать так, чтобы силуэт смотрелся пропорционально, а все лишнее было надежно скрыто от посторонних глаз.
Модные летние луки
Макияж и аксессуары также играют большую роль в создании целостного образа.