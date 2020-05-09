Мода 2020: лайфхаки, которые помогут выглядеть стройной и стильной (Фото)

1 Осанка Первое, на что стоит обратить внимание, - это осанка. Когда мы сутулимся, позвоночник образовывает некрасивый горб, шея вжимается в плечи, появляется второй подбородок, а живот выпячивается вперед. Красивая осанка - залог стройности и здоровья Чтобы выглядеть стройной и подтянутой, важно иметь красивую осанку. Сохраняйте ровное положение спины, напрягайте мышцы кора, расправляйте плечи, сводите лопатки, выравнивайте шею и слегка приподнимайте подбородок. Благодаря осанке визуально вы станете гораздо стройнее и изящнее.

2 Утягивающее белье Маленькая хитрость, к которой можно прибегнуть, чтобы создать желанный силуэт - белье с утяжкой. Основные корректирующие изделия: утягивающие трусики с высокой талией, панталоны, боди, платья, юбки, корсеты, полуграции. Носить такое белье можно вместо обычного. Скорректировать фигуру поможет утягивающее белье Специальная ткань помогает подчеркнуть достоинства фигуры и скорректировать недостатки в виде боков, животика, "ушек" на бедрах, "валиков" на спине. Важно подобрать белье точно по размеру и проследить, чтобы его не было видно под одеждой.

3 Платья-трапеции Универсальный фасон, который подходит всем без исключения. В платье данного кроя акцент делается на верхней части, поэтому можно поэкспериментировать с вырезами. Альтернативный вариант - прямые модели в стиле 20-30-хх годов. Такие платья подойдут на все случаи жизни: для работы, на свидание или в качестве торжественного наряда. Платья свободного кроя скроют все недостатки Важный нюанс: силуэт должен быть свободным, без вставок или переходов под грудью. Прилегающие участки, наоборот, подчеркнут недостатки.

4 Юбки Грамотно подобранная юбка поможет скорректировать выступающий животик. Выбирайте трапециевидные модели, в форме полусолнца или с плиссировкой. К тому же, в 2020 году данные фасоны - горячий тренд. Разрез спереди, запах, пуговицы или пояс сделают образ еще более интересным.

5 Пиджаки, кардиганы Правило прямого кроя сохраняется и для этих предметов гардероба. Отдавайте предпочтение вещам, которые подчеркивают линию плеч и хорошо держат форму. Удлиненные пиджаки и кардиганы помогут визуально "вытянуть" силуэт. Оверсайз-модели "с мужского плеча" сделают образ более хрупким. Пиджак - мастхэв в гардеробе любой модницы

6 Вертикальная полоска Многие девушки боятся полосок, а ведь нужно просто уметь их носить. Если вы хотите добиться эффекта стройности, избегайте горизонтальных линий. Они расширяют фигуру, добавляют объем и могут непропорционально "разделить" тело. Вертикальная полоска визуально стройнит Вертикальные полосы удлиняют силуэт и сделают вас визуально выше. Помогут в этом небольшие и частые полоски, но не широкие.

7 Отвлекаем внимание Еще один трюк, который заключается в том, чтобы отвести взгляд от "слабых" сторон и сделать акцент на "сильных". Если вы обладательница пышных форм, V-образный вырез поможет подчеркнуть декольте и ключицы. Чтобы уравновесить массивный верх, демонстрируйте стройные ножки. Подчеркивайте достоинства и на недостатки никто не обратит внимания Основное правило - никаких принтов и крупных рисунков в проблемной области. Рюши, асимметричные разрезы и драпировки в нужных местах также помогут привлечь внимание к "выгодным" частям тела.

8 Купальники Существует миф, что только слитный купальник способен скрыть все несовершенства фигуры. Вовсе нет, если правильно подобрать пляжный наряд. Обратите внимание на модные сейчас модели раздельных купальников в стиле 60-х: верх а-ля бандо и плавки с завышенной талией либо шортики. Здесь также можно "поиграть на отвлечение". Например, подчеркнуть пышную грудь верхом с ярким принтом, а низ подобрать однотонный и наоборот. Лишние кг - не повод отказываться от ультрамодных купальников

9 Каблуки Каждая женщина знает: если хочется быть неотразимой, самое время вооружиться парой любимых туфель. Не обязательно выбирать 15-сантиметровую шпильку. Изящный каблук от 3 до 7 см справится с поставленной задачей не хуже. Буквально с первого шага вы почувствуете как выравнивается осанка, удлиняются ноги, втягивается живот, а силуэт приобретает волнующие изгибы. Каблуки идеально дополнят любой образ