Самые креативные: украинские маски вошли в ТОП рейтинга Forbes (Фото)

Бренд основала украинка Юлия Перекрестова. Из-за пандемии коронавируса она начала шить маски из экокожи и плотного коттона.
Некоторые маски имеют металлическую застежку или сетчатую подложку.
Как отмечает Forbes, на создание масок Юлию вдохновили ее клиенты, которые начали обращаться с этим просьбами.
Для изделий дизайнер использовала ткань, оставшуюся с двух последних коллекций.
Фото www.instagram.com/juliyakros_official
Фото www.instagram.com/juliyakros_official
Фото www.instagram.com/juliyakros_official
"Стремясь побудить людей носить защитное снаряжение, она разработала модные маски для лица, которые дополняют ее одежду", - пишет Forbes. "Используя остатки ткани из двух последних коллекций, дизайнер Юлия Перекрестова выпустила несколько масок для лица в рамках своей коллекции Save Around. Стремясь побудить людей носить защитное снаряжение, она разработала модные маски для лица, которые дополняют ее одежду. Маски имеют необычные детали, например, застежку-молнию посередине или сетчатую накладку", - говорится в статье.