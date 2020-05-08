Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19: в Минздраве планируют массовое тестирование правоохранителей
COVID-19: в Минздраве планируют массовое тестирование правоохранителей
В Украине с начала текущего года военным поставили уже более 300 единиц бронетехники
Украинским военным поставили более 300 единиц техники с начала года
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Флоренс Пью появилась на обложке глянца и рассказала о романе с 45-летним Заком Браффом (Фото)
Актриса Флоренс Пью стала звездой обложки британского ELLE

"Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)

"Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
20:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский модельер заявил, что отказался одевать Наталью Могилевскую и Таисию Повалий.

Наряды успешного украинского дизайнера выбирают как отечественные звезды, так и знаменитости за океаном. Однако сам Андре Тан признался, что ненавидит работать с известными людьми, так как это неблагодарное дело.

Певица Оля Полякова основала собственное карантинное шоу на личной странице в Инстаграме, гостями которого становятся популярные звезды. Так, в "Правду или действие" сыграл украинский модельер Андре Тан, который сделал сенсационное заявление. Дизайнер отметил, что ненавидит работать с известными и успешными.

Он аргументировал это тем, что у знаменитостей слишком много требований, не отвечающих его личному вкусу. Множество медийных людей сами не понимают, чего они хотят, но часто указывают мастеру, как их образ будет выглядеть лучше.

А ей уже 70: модельер Вера Вонг потрясла своей внешностью (Фото)

"Я ненавижу работать со звездами, потому что это неблагодарное дело. Во-первых, они жадные. Во-вторых, они сами не знают, чего хотят. В-третьих, они начинают тебе указывать ... Ты пришла к Андре Тану, или я пришел к Оле Поляковой?" - отметил модельер.

Кроме того, Андре Тан рассекретил, у кого из отечественного шоу-бизнеса сложный характер. Первой в этом списке фигурировала Наталья Могилевская. Именно она в свое время приобрела всю первую коллекцию начинающего дизайнера и своей приверженностью обеспечила будущий успех. Однако длительное сотрудничество с певицей стало для него настоящим адом: "Мы как бы дружили. Я к ней домой приходил. Но при этом, когда мы что-то шили, то она считала, что она лучший дизайнер нашей страны".

 
 
 
View this post on Instagram

Сдали друг другу всё!!! Сделали подтяжку лица, шляпку из сметаны и столько всего наговорили...! @andre_tan_official рассказал, за что его били в детстве, у кого из звезд самый противный характер, а я - про свой давний конфликт со Светой Лободой Почему «поїла і не видно» - главный тренд этого сезона? Ответы в видео! Кстати, вы знали, что у нас с Андре есть коллаборация - прекрасный мерч «Королева Ночи»? Его можно купить на сайте @atan.ua.

A post shared by Оля Полякова (@polyakovamusic) on

Андре Тан вспомнил, что также имел конфликт с Таисией Повалий. Когда она заказала сразу несколько платьев из натурального шелка и, когда пришла на примерку, то заявила: "Все прекрасно, Андре. Но можно все расшить на 1 миллиметр". Тогда его возмутила такая просьба, ведь вся предыдущая работа была сведена на нет. Андре Тан признался, что отдал ей эти платья бесплатно, но впоследствии увидел ее в своей одежде на одном из светских мероприятий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Модельер, Андре Тан, Оля Полякова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
02 Карантин смягчают с 11 мая: что откроется на первом этапе и какие запреты при этом останутся
03 Создатели "Аватара 2" назвали дату выхода фильма и поделились фото со съемок
04 Саакашвили рассказал, что будет делать на новой должности
05 В Италии вскоре возобновят религиозные обряды и церемонии в храмах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине ПФУ направил на выплату майских пенсий еще 4,7 млрд
В Украине ПФУ направил на выплату майских пенсий еще 4,7 млрд
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 мая
На Донбассе получили ранения трое военнослужащих
На Донбассе получили ранения трое военнослужащих
&quot;Жизнь после смерти&quot;: сериал продлен на 3 сезон
Британский сериал "Жизнь после смерти" продлили на третий сезон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь