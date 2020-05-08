"Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)

Новости шоу бизнеса:Украинский модельер заявил, что отказался одевать Наталью Могилевскую и Таисию Повалий.

Наряды успешного украинского дизайнера выбирают как отечественные звезды, так и знаменитости за океаном. Однако сам Андре Тан признался, что ненавидит работать с известными людьми, так как это неблагодарное дело.

Певица Оля Полякова основала собственное карантинное шоу на личной странице в Инстаграме, гостями которого становятся популярные звезды. Так, в "Правду или действие" сыграл украинский модельер Андре Тан, который сделал сенсационное заявление. Дизайнер отметил, что ненавидит работать с известными и успешными.

Он аргументировал это тем, что у знаменитостей слишком много требований, не отвечающих его личному вкусу. Множество медийных людей сами не понимают, чего они хотят, но часто указывают мастеру, как их образ будет выглядеть лучше.

"Я ненавижу работать со звездами, потому что это неблагодарное дело. Во-первых, они жадные. Во-вторых, они сами не знают, чего хотят. В-третьих, они начинают тебе указывать ... Ты пришла к Андре Тану, или я пришел к Оле Поляковой?" - отметил модельер.

Кроме того, Андре Тан рассекретил, у кого из отечественного шоу-бизнеса сложный характер. Первой в этом списке фигурировала Наталья Могилевская. Именно она в свое время приобрела всю первую коллекцию начинающего дизайнера и своей приверженностью обеспечила будущий успех. Однако длительное сотрудничество с певицей стало для него настоящим адом: "Мы как бы дружили. Я к ней домой приходил. Но при этом, когда мы что-то шили, то она считала, что она лучший дизайнер нашей страны".

Андре Тан вспомнил, что также имел конфликт с Таисией Повалий. Когда она заказала сразу несколько платьев из натурального шелка и, когда пришла на примерку, то заявила: "Все прекрасно, Андре. Но можно все расшить на 1 миллиметр". Тогда его возмутила такая просьба, ведь вся предыдущая работа была сведена на нет. Андре Тан признался, что отдал ей эти платья бесплатно, но впоследствии увидел ее в своей одежде на одном из светских мероприятий.