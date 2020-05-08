А ей уже 70: модельер Вера Вонг потрясла своей внешностью (Фото)

Новости шоу бизнеса:Пользователи соцсетей увидели в Инстаграм свежие снимки Веры Вонг и отказались верить ее возрасту.

Пользователи соцсетей увидели в Инстаграм свежие снимки Веры Вонг и отказались верить ее возрасту. Ведь модельеру уже 70 лет, а на фото она выглядит значительно моложе. Впрочем, скептики нашли ключи к разгадке тайны.

Мировую славу Вере Вонг в свое время принесли дизайнерские свадебные платья, которые пользуются популярностью у знаменитостей до сих пор. Помимо торжественных нарядов, Вонг также выпускает повседневную одежду, парфюмерию и различные аксессуары.

Вонг родилась в 1949 году, эту информацию нетрудно разыскать в Википедии, публикациях изданий Vogue или New York Times. А тем, у кого все равно останутся сомнения, можно заглянуть на личную страницу модельера в Твиттер. Вонг не скрывает свой возраст и говорит о нем совершенно свободно.

View this post on Instagram Category is... #StayHome Backyard Ball A post shared by VERA WANG (@verawanggang) on May 7, 2020 at 4:57pm PDT

В начале мая знаменитость поделилась в соцсети несколькими свежими снимками, на которых позирует в нарядах своего бренда. Казалось бы, в кадрах нет ничего необычного, и это действительно так, если не знать возраста дизайнера.

Снимки собрали десятки тысяч лайков. Люди в комментариях поражаются тому, как выглядит сегодня Вера Вонг.

Впрочем, восторг разделили не все. Скептики предположили, что Вонг редактирует свои фото и использует мейкап. В качестве доказательств они отыскали в Инстаграм модельера и другие ее фотографии.

Похоже, так Вера Вонг выглядит в повседневной жизни.