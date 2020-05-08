Немного эротики не помешает: Джесси Джей поделилась обнаженными снимками

Новости шоу бизнеса:Артистка опубликовала сексуальные фото в белье и топлесс, которые вызвали резонанс среди ее поклонников.

Видимо, после разрыва отношений с Ченнингом Татумом певица Джесси Джей решила напомнить о себе. На инстаграм-странице она опубликовала несколько эротических фото, которые потрясли всю сеть.

Перед камерой зажигательная Джесси Джей появилась в красных бикини и прозрачном топе.

Еще большей сексуальности добавляло отсутствие бюстгальтера. Обнаженную грудь артистка не прикрывала руками, а зарисовала сердечками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Come den Публикация от J E S S I E . J (@jessiej) 2 Май 2020 в 8:49 PDT

Но на этом Джесси Джей не остановилась. 6 мая звезда похвасталась еще одним жарким кадром.На этот раз артистка надела полосатый купальник, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Сексапильная Джесси Джей позировала на фоне яркой стены и статуи Будды, поэтому и подписала фото: "Слушай мое сердце, Будда".