Немного эротики не помешает: Джесси Джей поделилась обнаженными снимками

Видимо, после разрыва отношений с Ченнингом Татумом певица Джесси Джей решила напомнить о себе. На инстаграм-странице она опубликовала несколько эротических фото, которые потрясли всю сеть.
Перед камерой зажигательная Джесси Джей появилась в красных бикини и прозрачном топе.
Еще большей сексуальности добавляло отсутствие бюстгальтера. Обнаженную грудь артистка не прикрывала руками, а зарисовала сердечками.
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My phone flipped onto selfie mode by accident this morning when I was making breakfast. Took this. #styledbyme
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Но на этом Джесси Джей не остановилась. 6 мая звезда похвасталась еще одним жарким кадром.На этот раз артистка надела полосатый купальник, который подчеркнул ее стройную фигуру.
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“Listen to my heart go Badaaaa Buddha bidi daaa dooo Buddha”
Сексапильная Джесси Джей позировала на фоне яркой стены и статуи Будды, поэтому и подписала фото: "Слушай мое сердце, Будда".