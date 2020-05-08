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Немного эротики не помешает: Джесси Джей поделилась обнаженными снимками

Немного эротики не помешает: Джесси Джей поделилась обнаженными снимками
08:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Артистка опубликовала сексуальные фото в белье и топлесс, которые вызвали резонанс среди ее поклонников.

Видимо, после разрыва отношений с Ченнингом Татумом певица Джесси Джей решила напомнить о себе. На инстаграм-странице она опубликовала несколько эротических фото, которые потрясли всю сеть.

Перед камерой зажигательная Джесси Джей появилась в красных бикини и прозрачном топе.

Еще большей сексуальности добавляло отсутствие бюстгальтера. Обнаженную грудь артистка не прикрывала руками, а зарисовала сердечками.

 
 
 
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My phone flipped onto selfie mode by accident this morning when I was making breakfast. Took this. #styledbyme

Публикация от J E S S I E . J (@jessiej)

 
 
 
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Come den

Публикация от J E S S I E . J (@jessiej)

Но на этом Джесси Джей не остановилась. 6 мая звезда похвасталась еще одним жарким кадром.На этот раз артистка надела полосатый купальник, который подчеркнул ее стройную фигуру.

 
 
 
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“Listen to my heart go Badaaaa Buddha bidi daaa dooo Buddha”

Публикация от J E S S I E . J (@jessiej)

СМИ: Джесси Джей и Ченнинг Татум снова разошлись

Сексапильная Джесси Джей позировала на фоне яркой стены и статуи Будды, поэтому и подписала фото: "Слушай мое сердце, Будда".

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Джесси Джей, Образ, Снимки, Певица.
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