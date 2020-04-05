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СМИ: Джесси Джей и Ченнинг Татум снова разошлись

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СМИ: Джесси Джей и Ченнинг Татум снова разошлись
15:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Телеграф EPA

Новости шоу бизнеса:В декабря 2019 года звездная пара впервые разошлась. Все из-за постоянного расстояния. В январе 2020-го появилась информация, что они воссоединились, но, как видимо, ненадолго.

39-летний актер Ченнинг Татум и 32-летняя певица Джесси Джей, по информации источника People, разошлись после двух месяцев новых отношений. Об этом стало известно 4 апреля.

"Это был дружеский разрыв. Они снова пытались работать над отношениями, но поняли, что им лучше остаться друзьями", - сообщил инсайдер изданию.

Как известно, в апреле 2018 года Ченниг Татум развелся со своей женой Дженной Деван. Уже через полгода актера заметили на свидании с певицей Джесси Джей. В сети сразу же начали обвинять звезду в разрушении семьи, однако артистка заявила, что на решение актера не имела никакого влияния, ведь начала встречаться с ним после официального развода. Однако уже в декабря 2019 года в СМИ появилась информация, что Татум и Джесси Джей больше не вместе.

Фото www.instagram.com/channingtatum

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О в середине января папарацци заметили их  вместе на одной из прогулок по Лос-Анджелесу, а на красной дорожке премии "Человек года MusiCares 2020" они вышли вместе как пара.

Впоследствии Ченнинг выложил в своем фотоблоге в инстаграме романтическое фото, на котором его целует любимая.

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Ченнинг Татум, Джесси Джей, Разрыв.
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