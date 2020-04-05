Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Ляшко: К аппаратам ИВЛ подключены 18 больных COVID-19
Ляшко: К аппаратам ИВЛ подключены 18 больных COVID-19
Дана Уайт попал в сексуальный скандал: все подробности
Дана Уайт попал в сексуальный скандал: все подробности
Вербное воскресенье 2020 у католиков: что нельзя делать в этот день
Сегодня Вербное воскресенье у католиков: приметы и традиции

Мадонна передала $1 млн на лекарства против COVID-19 (Видео)

Мадонна передала $1 млн на лекарства против COVID-19 (Видео)
12:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Популярная американская певица решила направить свои средства на ускорение разработки лекарств от болезни.

На своем сайте Мадонна заявила, что выражает огромную благодарность всем медикам, которые столкнулись с тяжелой болезнью, но деньги отдаст фонду Bill & Melinda Gates Foundation, который занимается поиском лекарств для предотвращения заражения и лечения COVID-19.

Это необходимо для защиты наших работников здравоохранения, наиболее уязвимых групп людей и всех наших друзей и семей, – говорится в заявлении артистки.

Напомним, что на борьбу с коронавирусом свои средства пожертвовала не только Майли Сайрус. В число филантропов входят Арнольд ШварценеггерРальф ЛоренРианнаБлейк Лайвли, Райан РейнольдсТейлор Свифт, Майли Сайрус и другие.

Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом

По состоянию на 12:00 4 апреля в мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человек, выздоровели около 246 893 тыс.

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

США (около 277 тыс.) - почти 32 тыс. новых случаев по итогам 3 апреля и +1,321 смертей; Италия (119 827) - свыше 4,5 тыс. новых пациентов за сутки, +766 смертей; Испания (119 199) - выявлено более 7,9 тыс. новых случаев за 3 апреля, +850 смерть; Германия (91 152) - более 6,3 тыс. новых случаев за 2 апреля, +168 смертей. По итогам 3 апреля страна впервые поднялась на четвертое место в списке, обогнав КНР; Франция занимает шестое место (82 165  случаев в целом, более 1,2 тыс. смертей за сутки - впервые такой высокий показатель); Китай (81 620) - 31 новых больных за сутки и +4 смертей.

Далее следуют Иран (53 183) и Великобритания (38 168). Закрывают десятку Турция (20 921) и Швейцария (19 606).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мадонна, Певица, Коронавирус, Пожертвование.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с понедельника начнут работать новые ограничительные меры
02 Защитит легкие: простой, но эффективный напиток
03 ТОП продукты, которые лучше хранить в морозилке
04 Карантин в Украине: Юрист объяснил, что такое "общественное место"
05 Карантин: В Кабмине объяснили, почему граждане должны носить с собой удостоверение личности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирусная угроза: в ВСУ на изоляции находится 114 человек
Коронавирусная угроза: в ВСУ на изоляции находится 114 человек
Карта коронавируса в Украине и мире 5 апреля: как распространяется Covid-19
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Тепло наступает: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня, 5 апреля
Тепло наступает: чем "удивит" погода сегодня, 5 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь