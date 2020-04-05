Мадонна передала $1 млн на лекарства против COVID-19 (Видео)

Новости шоу бизнеса:Популярная американская певица решила направить свои средства на ускорение разработки лекарств от болезни.

На своем сайте Мадонна заявила, что выражает огромную благодарность всем медикам, которые столкнулись с тяжелой болезнью, но деньги отдаст фонду Bill & Melinda Gates Foundation, который занимается поиском лекарств для предотвращения заражения и лечения COVID-19.

Это необходимо для защиты наших работников здравоохранения, наиболее уязвимых групп людей и всех наших друзей и семей, – говорится в заявлении артистки.

Напомним, что на борьбу с коронавирусом свои средства пожертвовала не только Майли Сайрус. В число филантропов входят Арнольд Шварценеггер, Ральф Лорен, Рианна, Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс, Тейлор Свифт, Майли Сайрус и другие.

По состоянию на 12:00 4 апреля в мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человек, выздоровели около 246 893 тыс.

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

США (около 277 тыс.) - почти 32 тыс. новых случаев по итогам 3 апреля и +1,321 смертей; Италия (119 827) - свыше 4,5 тыс. новых пациентов за сутки, +766 смертей; Испания (119 199) - выявлено более 7,9 тыс. новых случаев за 3 апреля, +850 смерть; Германия (91 152) - более 6,3 тыс. новых случаев за 2 апреля, +168 смертей. По итогам 3 апреля страна впервые поднялась на четвертое место в списке, обогнав КНР; Франция занимает шестое место (82 165 случаев в целом, более 1,2 тыс. смертей за сутки - впервые такой высокий показатель); Китай (81 620) - 31 новых больных за сутки и +4 смертей.

Далее следуют Иран (53 183) и Великобритания (38 168). Закрывают десятку Турция (20 921) и Швейцария (19 606).