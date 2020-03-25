Звезда "Терминатора" пожертвовал миллион на нужды врачей

Арнольд Шварценеггер решил не "сидеть на диване и жаловаться", а самому повлиять на улучшение ситуации.
В своем инстаграме легендарный "железный Арни" объяснил, что такой благотворительный взнос сможет помочь медикам в борьбе с новым вирусом.
"Это простой способ защитить наших настоящих героев на передовой в наших больницах. И я горжусь тем, что являюсь частью этого. Я пожертвовал 1 миллион долларов. И я надеюсь, что все вы, кто сможет, поддержат этих героев", – заявил киноактер.
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I never believed in sitting on the couch and complaining about how bad things are, I always believed we should all do our part to make things better. This is a simple way to protect our real action heroes on the frontlines in our hospitals, and I’m proud to be part of it. I donated 1 million dollars, and I hope that all of you who can will step up to support these heroes. Go to the link in my bio to help out.
Шварценеггер также призвал своих поклонников присоединиться к благотворительности и пожертвовать средства в благотворительный фонд, конечная цель которого собрать 5 миллионов долларов. Эти деньги будут направлены на закупку масок, халатов, перчаток и других вещей первой необходимости для медиков по всему миру. Сейчас собраны 3,4 миллиона долларов только за одни сутки.
Напомним:
Герцоги Сассекские поддержали медиков во время пандемии.
Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.
Райан Рейнольдс и Блейк Лавли пожертвовали миллион долларов на борьбу с коронавирусом.