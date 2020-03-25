Звезда "Терминатора" пожертвовал миллион на нужды врачей

Новости шоу бизнеса:Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии не остался в стороне в связи с пандемией коронавируса.

Арнольд Шварценеггер решил не "сидеть на диване и жаловаться", а самому повлиять на улучшение ситуации.

В своем инстаграме легендарный "железный Арни" объяснил, что такой благотворительный взнос сможет помочь медикам в борьбе с новым вирусом.

"Это простой способ защитить наших настоящих героев на передовой в наших больницах. И я горжусь тем, что являюсь частью этого. Я пожертвовал 1 миллион долларов. И я надеюсь, что все вы, кто сможет, поддержат этих героев", – заявил киноактер.

Шварценеггер также призвал своих поклонников присоединиться к благотворительности и пожертвовать средства в благотворительный фонд, конечная цель которого собрать 5 миллионов долларов. Эти деньги будут направлены на закупку масок, халатов, перчаток и других вещей первой необходимости для медиков по всему миру. Сейчас собраны 3,4 миллиона долларов только за одни сутки.

Напомним: