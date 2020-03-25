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Герцоги Сассекские поддержали медиков во время пандемии (Фото)

Герцоги Сассекские поддержали медиков во время пандемии (Фото)
12:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В непростое время поддержать своих поклонников и медиков решили принц Гарри и Меган Маркл.

Десятки стран мира объявили о карантине из-за пандемии коронавируса. С 12 марта ограничительные меры ввели и в Украине. 

На официальной странице в Инстаграме они распространили сообщение, в котором призвали людей следовать советам ВОЗ и оставаться дома.

Герцоги Сассекские добавили, что сейчас весь мир объединился в борьбе с коронавирусом. Особое внимание в обращении они уделили медицинским работникам, которые уже несколько недель упорно работают, подвергая себя опасности.

 

Фото: https://www.instagram.com/p/B-IMjmui7Eo/

"Смелые и преданные медики на передовой эпидемии рискуют собственным благополучием и здоровьем, заботясь о больных и борясь с коронавирусом. Где бы вы ни были в мире, мы все вам безумно благодарны! Для всех нас лучший способ поддержать медицинских работников – это убедиться, что мы не усложняем их работу, распространяя эту болезнь дальше. Поэтому в ВОЗ поделились некоторыми рекомендациями, которые могут помочь. Вы, возможно, их видели или слышали раньше, но они сегодня важны, как никогда", – заявили герцоги Сассекские.

Принц Гарри и Меган Маркл подчеркнули, что каждый человек должен заботиться о своем здоровье во время пандемии. Также следует придерживаться простых правил: часто мыть руки, пользоваться респираторами, покидая свое жилище, сохранять дистанцию в людных местах, вовремя реагировать на симптомы Covid-19 и следить за информацией о пандемии.

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Сейчас герцоги Сассекские самоизолировались в арендованном имении в Канаде. Они уже приняли меры, чтобы не подвергать себя и маленького Арчи Харрисона опасности. По словам инсайдеров, принц Гарри и Меган Маркл попросили подчиненных носить латексные перчатки и медицинские маски. В то же время герцогиня пытается сделать все для того, чтобы ее сын не получил стресс от пандемии.

"Меган требует, чтобы все члены ее команды (люди, которые покупают продукты и выполняют поручения) постоянно носили латексные перчатки и придерживались строгого гигиенического протокола... Меган имеет опасения по поводу коронавируса, поэтому она старается лишний раз не прикасаться к своему лицу и не забывает мыть руки. Она говорит, что паника ни к чему хорошему не приведет. Ее семье не нужна напряженная атмосфера, и она не хочет, чтобы Арчи чувствовал какой-то стресс. Ее дом – это территория мира и спокойствия", – рассказал инсайдер.

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Принц Гарри, Знаменитости, Пандемия, Коронавирус, Меган Маркл, Принц Гарри и Меган Маркл, Герцоги Сассекские, Covid-19.
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