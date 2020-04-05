Карта коронавируса в Украине и мире 5 апреля: как распространяется Covid-19

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 5 апреля зафиксировали 1 251 лабораторно подтвержденных случая Covid-19.

Умерли от коронавируса 32 человека. Всего 25 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме.

За сутки было зафиксировано 156 новых случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 4 апреля в Центр общественного здоровья поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирус в мире

По состоянию на 12:00 4 апреля В мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человек, выздоровели около 246 893 тыс.

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

США (около 277 тыс.) — почти 32 тыс. новых случаев по итогам 3 апреля и +1,321 смертей; Италия (119 827) — свыше 4,5 тыс. новых пациентов за сутки, +766 смертей; Испания (119 199) — выявлено более 7,9 тыс. новых случаев за 3 апреля, +850 смерть; Германия (91 152) — более 6,3 тыс. новых случаев за 2 апреля, +168 смертей. По итогам 3 апреля страна впервые поднялась на четвертое место в списке, обогнав КНР; Франция занимает шестое место (82 165 случаев в целом, более 1,2 тыс. смертей за сутки — впервые такой высокий показатель); Китай (81 620) — 31 новых больных за сутки и +4 смертей.

Далее следуют Иран (53 183) и Великобритания (38 168). Закрывают десятку Турция (20 921) и Швейцария (19 606)

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом, 18 - у людей, прибывших из-за рубежа, один (провинция Хубэй) - внутри страны, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

С декабря от коронавируса в стране скончались 3 326 человек, зарегистрировано 81 639 случаев заболевания, из них 888 - ввезенных из-за границы. В Южной Корее - 10 156 инфицированных и 177 сметных случаев. Более 228 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 59 тыс.

На данный момент на планете более 829 тыс. активных случаев заболевания COVID-19, из них примерно 5% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

Напомним:

3 апреля Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

На утро 4 апреля, в мире заболели 1 099 389 людей коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 226 603, умерли 58 901.

Кабмин оставляет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.