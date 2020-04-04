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Суббота, 04.04.2020
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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 апреля

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 апреля
09:56 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

В мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 миллион 100 тысяч человек, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.

В Украине по состоянию на утро 4 апреля зарегистрировали 1096 заражений на коронавирус, за последние сутки заболело рекордное количество - 154 человек.

Важно:

  • заражены коронавирусом в стране 1096 человека;
  • в Украине зафиксировано 28 летальных случая болезни;
  • в регионах блокируют транспортное сообщение;
  • с 6 апреля в стране вводится обязательный масочный режим;
  • всем пожилым людям предписана самоизоляция;
  • Кабмин запретил массовое празднование Пасхи в храмах;
  • через три недели в случае снижения динамики заболеваемости карантин может быть ослаблен

10:00 По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

09:50 Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом. 

09:00 Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.

08:12 Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.

08:00 По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

США (около 277 тыс.) — почти 32 тыс. новых случаев по итогам 3 апреля и +1,321 смертей;

Италия (119 827) — свыше 4,5 тыс. новых пациентов за сутки, +766 смертей;

Испания (119 199) — выявлено более 7,9 тыс. новых случаев за 3 апреля, +850 смерть;

Германия (91 152) — более 6,3 тыс. новых случаев за 2 апреля, +168 смертей. По итогам 3 апреля страна впервые поднялась на четвертое место в списке, обогнав КНР;

Франция занимает шестое место (82 165  случаев в целом, более 1,2 тыс. смертей за сутки — впервые такой высокий показатель);

Китай (81 620) — 31 новых больных за сутки и +4 смертей.

Далее следуют Иран (53 183) и Великобритания (38 168). Закрывают десятку Турция (20 921) и Швейцария (19 606)

07:30 В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом, 18 - у людей, прибывших из-за рубежа, один (провинция Хубэй) - внутри страны

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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