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Коронавирус: В Тернопольской области зафиксирована вспышка COVID-19 среди врачей

Коронавирус: В Тернопольской области зафиксирована вспышка COVID-19 среди врачей
21:24 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине В Тернопольской области медики в одной из больниц заразились COVID-19.

В Почаеве Тернопольской области еще в одной больнице массово фиксируют коронавирус среди медицинского персонала. 

Как говорится в сюжете ТСН, раньше с коронавирусом слегли медики Монастырисского района - их количество уже доходит до четырех десятков. А теперь аналогичный сценарий разворачивается в Почаеве. Недуг диагностировали у четырех медсестер. И теперь 27 контактных медиков закрыли на обсервацию.

Почаевская больница закрыта на замок вместе с персоналом внутри. Вместо пациентов, там 27 контактных медиков, закрытых на обсервацию. Они лечили больного коронавирусом ребенка, не зная о его диагнозе. Двое из них - уже больны. "Двое в больнице, двое - дома под наблюдением семейного врача. Все в удовлетворительном состоянии, легкая степень", - заявил главный врач Почаевской районной больницы Богдан Кучер.

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Первыми слегли санитарки, признаются тамошние медики, потому что не имели средств индивидуальной защиты. Еще в марте у них не было даже масок, рассказывает Татьяна Демчук , которая работает в рентгенкабинете. "Нам выдавали первых четыре маски на пол месяца. А потом дали тридцать масок нам на две недели. Халаты одноразовые мы купили за свои деньги в аптеке", - рассказывает женщина.

Горожане срочно бросились собирать деньги, чтобы закупить для больницы самое необходимое. Потому что, как выяснилось, именно эта больница - одна из опорных в борьбе с коронавирусом. "Мы видели, что у них нет всех необходимых вещей, они не могут нормально выехать на вызовы, потому что они не имеют спецзащиты и соответственно с этого начались этот сбор средств", - говорит волонтер.

Ситуация в городе приближается к критической, возмущается городской председатель Почаева. Больница закрыта, в ней на обсервации - медики. Если завтра будут выявлять новых больных, не понятно куда их размещать.

Напомним:

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Украина, Тернополь, Медики, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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