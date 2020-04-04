Горожане "штурмуют" магазины: Что происходит в Черновцах перед введением комендантского часа

В Черновцах из-за анонсированного ужесточения карантинных мер возле магазинов образовались огромные очереди.
Как сообщлаось, на улицах города возле гастрономов, супермаркетов и продуктовых магазинов десятки людей стоят в очередях за покупками.
Жители города говорят, что такой ажиотаж вызвало вчерашнее заявление председателя Черновицкой облгосадминистрации Сергея Осачука о введении особых карантинных ограничений в связи с угрозой распространения коронавирусной болезни. Чиновник, ссылаясь на соответствующий протокол областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, рекомендовал жителям области не выходить из дома с 13.00 4 апреля до 6.00 6 апреля.
В соответствующем протоколе, который предоставили в пресс-службе ОГА, указано, что эти ограничения носят лишь рекомендательный характер.
По состоянию на утро 4 апреля в Черновицкой области зафиксировано 225 случаев коронавирусной болезни. Среди них пять человек умерли, а 11 - выздоровели и были выписаны из больниц.
Напомним:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.
Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.
По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.