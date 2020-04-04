Горожане "штурмуют" магазины: Что происходит в Черновцах перед введением комендантского часа

Новости Украины:В связи с аннонсированным ужесточением карантинных мер в Черновцах люди начали образовывать огромные очереди возле магазинов.

В Черновцах из-за анонсированного ужесточения карантинных мер возле магазинов образовались огромные очереди.

Как сообщлаось, на улицах города возле гастрономов, супермаркетов и продуктовых магазинов десятки людей стоят в очередях за покупками.

Жители города говорят, что такой ажиотаж вызвало вчерашнее заявление председателя Черновицкой облгосадминистрации Сергея Осачука о введении особых карантинных ограничений в связи с угрозой распространения коронавирусной болезни. Чиновник, ссылаясь на соответствующий протокол областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, рекомендовал жителям области не выходить из дома с 13.00 4 апреля до 6.00 6 апреля.

В соответствующем протоколе, который предоставили в пресс-службе ОГА, указано, что эти ограничения носят лишь рекомендательный характер.

По состоянию на утро 4 апреля в Черновицкой области зафиксировано 225 случаев коронавирусной болезни. Среди них пять человек умерли, а 11 - выздоровели и были выписаны из больниц.

Напомним: