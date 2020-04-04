В Кировоградской области выросло количество больных COVID-19

Новости Украины:В Кировоградской области количество инфицированных COVID-19 возросло до 23 человек.

В Кировоградской области количество инфицированных на COVID-19 возросло до 23 человек, 18 случаев зафиксированы у жителей г. Кропивницкого, сообщил глава областной государственной администрации Андрей Балонь.

"8 подозрений на COVID-19, которые отработали специалисты вирусологической лаборатории ночью, подтвердились. Поэтому сейчас имеем 23 случая заболевания коронавирусом среди жителей Кировоградской области", - написал Балонь на странице в Фейсбуке.

По его словам, 18 человек, больных коронавирусной инфекцией, зафиксированы в Кропивницком, 2 - в Кропивницком районе, 3 - в Долинском районе.

"Сегодня в лабцентр поступят очередные биологические материалы людей, входящих в круг контактных лиц по ранее подтвержденным случаям. Все они будут обследованы методом ПЦР-тестирования", - добавили в ОГА.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 10:00 4 апреля зафиксированы 1 096 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.

В городе Бердичев Житомирской области от коронавируса умер мужчина, находившийся в больнице в тяжелом состоянии.

Мобильные бригады на территории Львовской области за все время протестовали на COVID-19 1472 лица.

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