ВОЗ: Коронавирус опасен и для молодежи

Covid-19 представляет угрозу для молодых людей, в том числе и тех, которые придерживаются здорового образа жизни.
Об этом со ссылкой на ВОЗ сообщает портал Corona 24.
"Всемирная организация здравоохранения фиксирует распространение нового коронавируса среди молодых и здоровых людей, у них наблюдается тяжелое течение заболевания", - говорится в сообщении.
По словам пресс-секретаря ВОЗ Маргарет Харрис, каждый человек уязвим к новой коронавирусной инфекции.
"На сегодняшний день мы видим повышение уровня заболеваемости среди людей молодого возраста и обращаем внимание на то, что симптомы и течение заболевания у них тяжелые", - отметила Харрис.
Харрис также сообщила, что "вирус не мутировал, но его распространение стало настолько масштабным, что все люди сейчас становятся уязвимыми".
В ВОЗ есть информация о том, что среди зараженных коронавирусом есть люди с крепким здоровьем, например, спортсмены, а также люди, которые придерживаются здорового образа жизни.
Напомним:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
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