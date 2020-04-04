ВОЗ: Коронавирус опасен и для молодежи

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине ВОЗ рассказали о рисках заболевания ля молодежи.

Covid-19 представляет угрозу для молодых людей, в том числе и тех, которые придерживаются здорового образа жизни.

Об этом со ссылкой на ВОЗ сообщает портал Corona 24.

"Всемирная организация здравоохранения фиксирует распространение нового коронавируса среди молодых и здоровых людей, у них наблюдается тяжелое течение заболевания", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря ВОЗ Маргарет Харрис, каждый человек уязвим к новой коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день мы видим повышение уровня заболеваемости среди людей молодого возраста и обращаем внимание на то, что симптомы и течение заболевания у них тяжелые", - отметила Харрис.

Харрис также сообщила, что "вирус не мутировал, но его распространение стало настолько масштабным, что все люди сейчас становятся уязвимыми".

В ВОЗ есть информация о том, что среди зараженных коронавирусом есть люди с крепким здоровьем, например, спортсмены, а также люди, которые придерживаются здорового образа жизни.

Напомним: