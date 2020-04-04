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Суббота, 04.04.2020
ВОЗ: Коронавирус опасен и для молодежи
ВОЗ: Коронавирус опасен и для молодежи
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ВОЗ: Коронавирус опасен и для молодежи

ВОЗ: Коронавирус опасен и для молодежи
17:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине ВОЗ рассказали о рисках заболевания ля молодежи.

Covid-19 представляет угрозу для молодых людей, в том числе и тех, которые придерживаются здорового образа жизни.

Об этом со ссылкой на ВОЗ сообщает портал Corona 24. 

"Всемирная организация здравоохранения фиксирует распространение нового коронавируса среди молодых и здоровых людей, у них наблюдается тяжелое течение заболевания", - говорится в сообщении. 

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По словам пресс-секретаря ВОЗ Маргарет Харрис, каждый человек уязвим к новой коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день мы видим повышение уровня заболеваемости среди людей молодого возраста и обращаем внимание на то, что симптомы и течение заболевания у них тяжелые", - отметила Харрис.

Харрис также сообщила, что "вирус не мутировал, но его распространение стало настолько масштабным, что все люди сейчас становятся уязвимыми". 

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В ВОЗ есть информация о том, что среди зараженных коронавирусом есть люди с крепким здоровьем, например, спортсмены, а также люди, которые придерживаются здорового образа жизни.

Напомним:

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Минздрав, ВОЗ, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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