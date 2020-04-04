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Недостатка продовольствия не будет: Президент Украины заверил, что необходимости ограничивать экспорт нет

Недостатка продовольствия не будет: Президент Украины заверил, что необходимости ограничивать экспорт нет
16:53 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Украине власти заверили граждан, что недостатка продуктов питания не будет.

В Украине не будет недостатка продуктов питания, а поэтому дополнительные ограничения экспорта не нужны.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства. 

"Украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, и пока потребности в дополнительных ограничениях экспорта нет", - отметил Владимир Зеленский. 

"Масочный" режим: в Кабмине объяснили новые ограничения карантина

Во время совещания также Владимир Зеленский заслушал информацию о состоянии деятельности и направлениях работы экономических секторов, особенно важных для страны во время эпидемии коронавируса. 

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по поручению Главы государства правительство активно нарабатывает программы поддержки различных категорий социально незащищенных слоев населения на время карантина и представит первые результаты уже в ближайшие дни.

"Государство должно заниматься самыми бедными. Это - наша прямая обязанность. Это безработные, пожилые, одинокие мамы, дети без родителей. Каждый день, пока мы считаем, кто-то в стране ожидает помощь. К тому же мы должны внести эти изменения в бюджет. Поэтому я прошу вас не обращать внимания на выходные и как можно скорее разработать эти программы", - подчеркнул Владимир Зеленский, обращаясь к чиновникам.

Последствия пандемии: Мировые цены на продовольствие резко снизились

По просьбе Президента правительство также провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться. Также было проверено повышение цен на некоторые продовольственные товары.

Кроме того, поставили вопрос наработки пошагового алгоритма переориентации и запуска украинского производства многоразовых защитных костюмов. Для этого обсудили производственные мощности, возможности закупки сырья, сертификации украинских компаний и сотрудничестве с иностранными производителями в Украине.

Напомним:

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Украина, Продукты, Карантин, Владимир Зеленский, Продовольствие.
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