Мэр Киева: Для умерших от COVID-19 в протоколе прописана кремация

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Киеве предусмотрено кремировать умерших от заболевания.

Согласно протоколу врачей, для умерших от коронавируса в Киеве церемонии захоронения отменены и предусмотрена кремация.

Об этом заявил мэр города Киева Виталий Кличко в интервью для Радио Свобода, отвечая на вопрос о решении вопросов захоронения людей, умерших от COVID-19.

"Есть протокол врачей для того, чтобы распространение инфекции не происходило.

Относительно этого протокола церемонии погребения отменены и прописана в этом протоколе кремация", - подчеркнул Кличко.

Напомним: