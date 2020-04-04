Мэр Киева: Для умерших от COVID-19 в протоколе прописана кремация

Согласно протоколу врачей, для умерших от коронавируса в Киеве церемонии захоронения отменены и предусмотрена кремация.
Об этом заявил мэр города Киева Виталий Кличко в интервью для Радио Свобода, отвечая на вопрос о решении вопросов захоронения людей, умерших от COVID-19.
"Есть протокол врачей для того, чтобы распространение инфекции не происходило.
Относительно этого протокола церемонии погребения отменены и прописана в этом протоколе кремация", - подчеркнул Кличко.
Напомним:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.
Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.
По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.