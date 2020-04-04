Минздрав озвучил число зараженных коронавирусом в Украине

Новости Украины:В Украине зафиксировали 1225 случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Об этом сообщает канал Коронавірус_інфо со ссылкой на Минздрав Украины.

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что от коронавируса уже выздоровели 25 человек — повторное лабораторное исследование не обнаружило COVID-19 в их организме.

Напомним: по состоянию на вечер субботы, 4 апреля, количество подтвержденных случаев заражения СOVID-19 в мире составляет 1,182,398, из них летальных 63,913, выздоровели 244,108 человек.