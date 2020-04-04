В Украине с понедельника начнут работать новые ограничительные меры

Новости Украины:С 6 апреля посещать парки и скверы нельзя.

С 6 апреля вводятся новые ограничения направленные на недопущение распространения коронавируса. В частности ограничивается возможность посещения парков и скверов. Департамент коммуникации с общественностью Кабмина объяснил в каких случаях украинцы могут посещать эти места.

Гулять парками и скверами с 6 апреля нельзя.

“Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это разрешается только в случае, если вам нужно выгулять домашнее животное, или по служебной необходимости”, — пояснили в Департаменте.

Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия.

“За нарушение правил карантина — штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. А если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность”, — пояснили в правительстве.

В то же время, по-прежнему можно выгуливать домашних животных, однако не более чем вдвоем. Выгул домашних животных в парках и скверах разрешается только одним человеком.