"Умный контроль": Жителей Москвы будут выпускать из дома только по спецкоду

Мэрия Москвы может принять решение выпускать всех горожан только по спецразрешению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в столице.
Об этом говорится в разъяснениях чиновников на сайте города.
Если система "умного контроля" заработает, то горожане получат специализированные коды для выхода из дома.
Код будет состоять из чисел и букв. Его можно будет получить на сайте мэрии, после чего сохранить на телефон, получить на электронный адрес или распечатать.
Код позволит передвигаться по городу пешком, на общественном или личном транспорте, с ним можно будет ехать на работу, пойти в магазин или аптеку. Во всех других случаях за передвижение по городу без кода "будут предусмотрены меры ответственности".
Напомним:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.
Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.
По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.