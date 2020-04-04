"Умный контроль": Жителей Москвы будут выпускать из дома только по спецкоду

В связи с распространением коронавируса в РФ в Москве усилили меры ограничения.

Мэрия Москвы может принять решение выпускать всех горожан только по спецразрешению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в столице.

Об этом говорится в разъяснениях чиновников на сайте города.

Если система "умного контроля" заработает, то горожане получат специализированные коды для выхода из дома.

Код будет состоять из чисел и букв. Его можно будет получить на сайте мэрии, после чего сохранить на телефон, получить на электронный адрес или распечатать.

Код позволит передвигаться по городу пешком, на общественном или личном транспорте, с ним можно будет ехать на работу, пойти в магазин или аптеку. Во всех других случаях за передвижение по городу без кода "будут предусмотрены меры ответственности".

Напомним: