Маникюр 2020: уникальные идеи синего дизайна на короткие ногти (Фото)

1 Теперь практически все формы и разнообразная длина ноготков могут преображаться при помощи синей палитры.

2 Маникюр данного цвета в нынешнем сезоне стоит на главной ступени моды рядом с белым и черным цветом. При выполнении синего маникюра стоит учитывать то, что он способен выделять все недостатки и неаккуратности, допущенные в работе.

3 Маникюр в однотонном синем дизайне имеет скучный и слегка банальный вид, потому ценители моды рекомендуют данный оттенок разнообразить текстурами, которые между собой имеют идеальное сочетание.

4 Трендом нынешнего сезона является матовое и глянцевое покрытие. Обе техники дизайна часто дополняются втиркой, акриловой пудрой и фольгой.

5 В первую очередь перед нанесением синего оттенка на женские ноготки необходимо убедиться в качестве лакового покрытия.

6 Часто мастера используют темно-синий оттенок как заменитель черного цвета. Оттенки ультрамарин, сапфир, кобальт – это все цветовые гаммы синего тона.

7 Не стоит выполнять маникюр с данным лаковым покрытием в однотонном варианте. Необходимо его разбавить какими-то орнаментами, полосками из фольги или блестящим глиттером.

8 Не все оттенки лакового покрытия способны сочетаться с серебром и золотом. Но, к великой радости, синий цвет имеет уникальную гармонию с сияющими оттенками.

9 Поэтому маникюр с золотом и серебром можно с легкостью и уверенностью дополнять синим цветом. Превосходное классическое сочетание способно украсить любой повседневный и даже праздничный лук.

10 Серебряный или золотой дизайн можно использовать в качестве украшения орнаментов или сплошного покрытия нескольких ноготков. К примеру, оригинально смотрится, когда синий маникюр дополнен геометрическим рисунком. Некоторые фигуры в орнаменте стоит попробовать полностью окрасить в золотой цвет.

11 Часто можно встретить сочетание красного и синего оттенков в летнем нейл-арте. Оба цвета используются при выполнении дизайна в морской тематике.

12 Дополняет данный орнамент белый цвет. В такой дизайн входят волны, якорь и, конечно же, тельняшка. Довольно стильно и оригинально смотрится однотонный маникюр в сине-красном варианте, а также с дополнительными элементами дизайна (пайетками, стразами).

13 Их лучше всего наносить на белый фон. Все три контрастных цвета идеально гармонируют между собой, потому при выборе такого маникюра не стоит даже терзать себя сомнениями.

14 Любительницам экспериментов стоит попробовать синий маникюр с матовым дизайном. Данная техника способна слегка приглушить яркий оттенок, тем самым делая основной фон мягче и лаконичней.

15 Такой маникюр имеет оригинальный вид, даже если его выполнить в однотонном варианте. Если же в дизайн должны войти какие-либо украшения, то лучше всего использовать акриловую пудру, стразы, фольгу или сахар.

16 При помощи акриловой пудры и сахара создают орнаменты, которые имеют выпуклый и объемный вид.