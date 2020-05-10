Скачать
Воскресенье, 10.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
МИД: Никаких дополнительных ограничений на выезд украинцев за границу не установлено
МИД: Никаких дополнительных ограничений на выезд украинцев за границу не установлено
ООС штаб: боевики трижды нарушали "тишину"
ООС штаб: боевики трижды нарушали "тишину"
UFC 249: Фергюсона доставили в больницу
UFC 249: Фергюсона доставили в больницу
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 мая

Маникюр 2020: уникальные идеи синего дизайна на короткие ногти (Фото)

Смотрите фото (18)
Маникюр 2020: уникальные идеи синего дизайна на короткие ногти (Фото)
14:37 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В 2020 году главным оттенком в маникюре является синий.

  • 1

    Теперь практически все формы и разнообразная длина ноготков могут преображаться при помощи синей палитры.

  • 2

    Маникюр данного цвета в нынешнем сезоне стоит на главной ступени моды рядом с белым и черным цветом. При выполнении синего маникюра стоит учитывать то, что он способен выделять все недостатки и неаккуратности, допущенные в работе. 

  • 3

    Маникюр в однотонном синем дизайне имеет скучный и слегка банальный вид, потому ценители моды рекомендуют данный оттенок разнообразить текстурами, которые между собой имеют идеальное сочетание.

  • 4

    Трендом нынешнего сезона является матовое и глянцевое покрытие. Обе техники дизайна часто дополняются втиркой, акриловой пудрой и фольгой.

  • 5

    В первую очередь перед нанесением синего оттенка на женские ноготки необходимо убедиться в качестве лакового покрытия.

  • 6

    Часто мастера используют темно-синий оттенок как заменитель черного цвета. Оттенки ультрамарин, сапфир, кобальт – это все цветовые гаммы синего тона.

  • 7

    Не стоит выполнять маникюр с данным лаковым покрытием в однотонном варианте. Необходимо его разбавить какими-то орнаментами, полосками из фольги или блестящим глиттером.

  • 8

    Не все оттенки лакового покрытия способны сочетаться с серебром и золотом. Но, к великой радости, синий цвет имеет уникальную гармонию с сияющими оттенками.

  • 9

    Поэтому маникюр с золотом и серебром можно с легкостью и уверенностью дополнять синим цветом. Превосходное классическое сочетание способно украсить любой повседневный и даже праздничный лук.

  • 10

    Серебряный или золотой дизайн можно использовать в качестве украшения орнаментов или сплошного покрытия нескольких ноготков. К примеру, оригинально смотрится, когда синий маникюр дополнен геометрическим рисунком. Некоторые фигуры в орнаменте стоит попробовать полностью окрасить в золотой цвет.

  • 11

    Часто можно встретить сочетание красного и синего оттенков в летнем нейл-арте. Оба цвета используются при выполнении дизайна в морской тематике.

  • 12

    Дополняет данный орнамент белый цвет. В такой дизайн входят волны, якорь и, конечно же, тельняшка. Довольно стильно и оригинально смотрится однотонный маникюр в сине-красном варианте, а также с дополнительными элементами дизайна (пайетками, стразами).

  • 13

    Их лучше всего наносить на белый фон. Все три контрастных цвета идеально гармонируют между собой, потому при выборе такого маникюра не стоит даже терзать себя сомнениями.

  • 14

    Любительницам экспериментов стоит попробовать синий маникюр с матовым дизайном. Данная техника способна слегка приглушить яркий оттенок, тем самым делая основной фон мягче и лаконичней.

  • 15

    Такой маникюр имеет оригинальный вид, даже если его выполнить в однотонном варианте. Если же в дизайн должны войти какие-либо украшения, то лучше всего использовать акриловую пудру, стразы, фольгу или сахар.

  • 16

    При помощи акриловой пудры и сахара создают орнаменты, которые имеют выпуклый и объемный вид.

  • 17

    Не все модница могут себе представить маникюр на очень короткие ноготки в синем оттенке. На самом деле данный вариант имеет аккуратный и привлекательный вид. Главное, чтобы маникюр был сделан правильно и без погрешностей. Синий дизайн часто можно встретить в маникюре для новогоднего торжества. Данным оттенком выполняются орнаменты или украшения в виде шаров или серпантина.

Маникюр 2020: стильные идеи бежевого дизайна ногтей (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (18)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Весенний маникюр, Маникюр весна, Идеи весеннего маникюра, Маникюр 2020, Идеи маникюра 2020, Весна 2020, Весна маникюр 2020, Идеи весеннего маникюра 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спикер парламента Грузии прокомментировал назначение Саакашвили в Украине
02 Эксперт объяснил, почему в Украине не отменяют карантин
03 Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
04 Поздравления с Днем матери 2020 в прозе и картинках
05 Посол Украины в Австрии: Европу освобождали не только россияне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Кличко: COVID-19 обнаружили уже у 1805 киевлян
Кличко: COVID-19 обнаружили уже у 1805 киевлян
ДТП в Винницкой области: погибли военнослужащие
ДТП в Винницкой области: погибли военнослужащие
День матери 2020: поздравления в стихах и открытках
День матери 2020: поздравления в стихах и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь