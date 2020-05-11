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Маникюр 2020: шикарные идеи необычного дизайна (Фото)

Смотрите фото (17)
Маникюр 2020: шикарные идеи необычного дизайна (Фото)
14:25 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Каждая модница оценивает термин "гламурный маникюр" по-своему усмотрению.

  • 1

    Чтобы точнее определиться с таким понятием как "гламурный" маникюр, следует понимать, что само значение этого красивого слова означает шарм, обаяние, очарование, а в обиходе модниц всё гламурное ассоциируется с чем-то необычным, эпатажным и впечатляющим.

  • 2

     

    Роль подобных вещей, которые предназначены далеко не для повседневной жизни, выделить свою хозяйку из толпы и продемонстрировать её утончённый изысканный вкус.

  • 3

    Из этого можно сделать вывод, что гламурный маникюр также представляет собой нечто яркое, броское и эффектное.

  • 4

    Для одной барышни достаточно украсить ноготки интересным рисунком или надписью, другая не мыслит своей жизни без страз, блёсток и ярких оттенков лака.

  • 5

    В любом случае, подобный дизайн в этом сезоне должен поражать своей изысканностью и красотой, а также кардинально отличаться от повседневного оформления обилием декора, нестандартными техниками и текстурами.

  • 6

    Подобная идея весьма часто обсуждается на форумах и украшает ноготки многих теледив.

  • 7

    Гламурный маникюр 2020 с точками выполняется в строгих оттенках, например, чёрном, бордовом, синем или белом, и напоминает ранее знакомый дизайн дотсом лишь отдалённо.

  • 8

    Новинка характеризуется клетчатым стёганым узором, нанесённым на покрытие, пересечение линий которого украшается точками в виде страз, бусин или бульонок. Особым шармом обладает такой дизайн в матовом исполнении тёмных оттенков.

  • 9

    Подобный популярный тренд последних сезонов также можно отнести к числу впечатляющих и привлекающих внимание дизайнов.

  • 10

    Надписи на ноготках могут содержать простые или мотивирующие фразы, к примеру, "Love", "For you…" или "Just do it". Не менее интересно смотрятся варианты с признаниями в любви, инициалы или слоганы на русском языке.

  • 11

    Дизайн выполняется при помощи тонкой кисти или слайдеров, и может дополняться разнообразными блестящими акцентами.

  • 12

    Украсить ноготки языками пламени сегодня желает каждая третья посетительница маникюрного салона. Вариантов оформления такого дизайна множество.

  • 13

    "Горящие" ноготки могут быть тёмными, яркими или прозрачными, на выбор.

  • 14

    "Огненные язычки" можно оформить в характерных красных, оранжевых или жёлтых цветах, а также использовать любые другие оттенки, в зависимости от настроения и желания. Ведь в нашем случае – необычно, значит модно!

  • 15

    Новинка гламурного дизайна с изображениями портретов, лиц, глаз и силуэтов на ноготках выглядит действительно неповторимо и придётся по вкусу ярким и любящим внимание особам.

  • 16

    Таким способом модницы могут открыто демонстрировать миру свои предпочтения, нравы и жизненную позицию. Особой популярностью пользуются портретные рисунки любимых, близких людей или кумиров.

Маникюр 2020: уникальные идеи синего дизайна на короткие ногти (Фото)

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