Маникюр 2020: шикарные идеи необычного дизайна (Фото)

1 Чтобы точнее определиться с таким понятием как "гламурный" маникюр, следует понимать, что само значение этого красивого слова означает шарм, обаяние, очарование, а в обиходе модниц всё гламурное ассоциируется с чем-то необычным, эпатажным и впечатляющим.

2 Роль подобных вещей, которые предназначены далеко не для повседневной жизни, выделить свою хозяйку из толпы и продемонстрировать её утончённый изысканный вкус.

3 Из этого можно сделать вывод, что гламурный маникюр также представляет собой нечто яркое, броское и эффектное.

4 Для одной барышни достаточно украсить ноготки интересным рисунком или надписью, другая не мыслит своей жизни без страз, блёсток и ярких оттенков лака.

5 В любом случае, подобный дизайн в этом сезоне должен поражать своей изысканностью и красотой, а также кардинально отличаться от повседневного оформления обилием декора, нестандартными техниками и текстурами.

6 Подобная идея весьма часто обсуждается на форумах и украшает ноготки многих теледив.

7 Гламурный маникюр 2020 с точками выполняется в строгих оттенках, например, чёрном, бордовом, синем или белом, и напоминает ранее знакомый дизайн дотсом лишь отдалённо.

8 Новинка характеризуется клетчатым стёганым узором, нанесённым на покрытие, пересечение линий которого украшается точками в виде страз, бусин или бульонок. Особым шармом обладает такой дизайн в матовом исполнении тёмных оттенков.

9 Подобный популярный тренд последних сезонов также можно отнести к числу впечатляющих и привлекающих внимание дизайнов.

10 Надписи на ноготках могут содержать простые или мотивирующие фразы, к примеру, "Love", "For you…" или "Just do it". Не менее интересно смотрятся варианты с признаниями в любви, инициалы или слоганы на русском языке.

11 Дизайн выполняется при помощи тонкой кисти или слайдеров, и может дополняться разнообразными блестящими акцентами.

12 Украсить ноготки языками пламени сегодня желает каждая третья посетительница маникюрного салона. Вариантов оформления такого дизайна множество.

13 "Горящие" ноготки могут быть тёмными, яркими или прозрачными, на выбор.

14 "Огненные язычки" можно оформить в характерных красных, оранжевых или жёлтых цветах, а также использовать любые другие оттенки, в зависимости от настроения и желания. Ведь в нашем случае – необычно, значит модно!

15 Новинка гламурного дизайна с изображениями портретов, лиц, глаз и силуэтов на ноготках выглядит действительно неповторимо и придётся по вкусу ярким и любящим внимание особам.